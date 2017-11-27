Yiyor yiyor doymuyor!

‘Ben hep 50 liralık benzin alıyorum, zamlar beni etkilemiyor' diyen komik arkadaşlar için etten açalım muhabbeti… Görsünler, bilsinler ödediklerini… Öyle yapsınlar nüktelerini…

* * *

Aldığın 50 liralık benzinin yaklaşık 29 lirasını devlete ödüyorsun. Yani sen hep 50 liralık benzin alırken aynı zamanda devlete de hep bir kilo kıyma almış oluyorsun!



* * *

Haliyle efkârlanıyorsun… Gidip rakı alıyorsun, 93 lira bayılıyorsun. Bu sefer de 65 lirasını devlete ödüyorsun. Sen bir büyük açayım, içeyim, güzelleşeyim derken, devlet iki kilo dana kuşbaşı gömüyor senden…

* * *

En ucuzundan, 8 liralıktan, günde bir paket sigara içsen zararı sana, parası devlete… Sigara tüterken, bitiyor. Bir ayda ödediğin vergi ile üç kilo kıyma, üç kilo kuşbaşı alınıyor. Devlet ziyafete oturuyor. Hesap sana kilitleniyor.

* * *

Cep telefonu ile konuşup, internete mi giriyorsun? Nereden baksan 100 lira fatura ödüyorsun. Bu sefer bir kilo kıymaya 6 yumurta kırıyorsun. Tuzunu ekiyorsun. İletişim Vergisi'ni servis ediyorsun. Devlete afiyet olsun!

Asgari ücretli misin? Açlık sınırı 1.544 lira, sınırın 140 lira altındasın. Sen evine et alamıyorsun ama ödediğin vergiyle 12 kilo tas kebabını devletin önüne koyuyorsun. Bari kuru soğanı doğrama, o da sana kalsın açlığını bastırsın.



* * *

Maşallah önüne ne koysan yiyor. Peki, nasıl yıkanacak bunca bulaşık? Açacaksın kombiyi akıtacaksın sıcak suyu… Doğalgaz parası Rusya'ya… Elektrikten TRT nasiplenecek, suyu akıtırken belediye… Ayda 265 lira ödüyorsan bu üçlüye, bil ki 100 lirası vergiye... İki kilo baklava eder tatlı niyetine…



* * *

Yarasın devletime… Yine de büyük açık var bütçede… Sadece bu yıl ekime kadar ne ödediysek yetmedi, masayı süpürdü, sildi… Hesaplarsak, üstüne 1 milyar 210 milyon ton kıyma açık verdi. İki ay daha var yılın bitmesine.

* * *

Fakat ne yiyor? Bayağı yiyor. Çok yiyor. İyi yiyor. İyi de hep bizi yiyor, bizden yiyor! Biri yiyor biri bakıyor. Sahi kim yiyor? Nasıl yiyor? Nereye gidiyor? Yol yapıyor. Yedikçe acıkıyor, yeni vergiler geliyor. Doymak bilmiyor!