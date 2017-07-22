Yok mu Mercedes’ini yakan?

Her alanda zemin kaybediyoruz ama dış politikada bildiğin tepetaklak gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim; Dış politikada başarısız olan bir ülkenin ekonomisinin iyi olduğu görülmemiştir.

Gün geçmiyor ki bir ülkeyle arıza çıkmasın. Bunlar arasında Almanya ayrı bir yere sahip… Türkiye'yi saymasan bile Almanya'da bu krizin en az 3 milyon Türk seyircisi var.

Bu oyunun da esas hedef kitlesi onlar. Yani? Dış politikayı, içeridekine feda ediyoruz. Acaba seçime mi gidiyoruz?

* * *

Kimse ne istediğimizi bilmiyor. Açıkçası biz de neyin peşinde olduğumuzu bilmiyoruz.

İşi teröre bağlayacaksak elebaşı Amerika'da yaşıyor. Adamlar vermiyor. Demek ki hikâyenin terör ile alakası sınırlı…

Üstüne üstlük Zarrab ile Halkbank çalışanını da tutukladılar. Onları nereye koyacağız? Amerika'ya da gider yapsak ya…

Biliyorlar ki, Türkiye'nin diplomasisi, lobisi falan yok. Zira diplomasiyi doğru dürüst işletecek kadrolarımız yok. Sokakta selam vermeyeceğin insanlar diplomat, müsteşar, milletvekili hatta bakan oluyor.

* * *

Devamlı üst perdeden sert konuşmalarla atar yaparak, kahvede Hüsnü dayıya konuşur gibi ülkeler arası diplomasi yapılmaz.

Hadi bana anlatın; Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı, Katar sebebiyle Arap ülkelerini, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi yanından uzaklaştırıp, kendinden soğuttun. Yerine kimi koyacaksın?

Geçen yıl Rusya'dan ciddi anlamda ekonomik darbe yiyince Putin bir anda dostum Vladimir olmuştu. Merkel de dostum Angela olacaksa biz bu haltı neden yiyoruz?

* * *

Bu durum Türkiye'ye ne kazandırır? Onu kazanana sorun… Ben size ne neler kaybettireceğini yazacağım.

Almanlar vatandaşını tatile yollamamak için; “sebepsiz tutuklanabilirsin”,

Almanlar yatırım yapılmaması için; “yatırımının üstüne çökebilirler”,

Almanlar maddi destek vermemek içi; “Yardımları askıya alacağız, güven vermiyorlar” dediler. Sabrımızın sonuna geldik diye de açıklama düştüler.

* * *

Türkiye'ye en çok turist Almanya'dan geliyor. Kuru kalabalık değil, para harcayan turist bunlar. Tatillerini 10-15 yıldır Türkiye'de geçiren aileler bile tercihlerini değiştiriyorlar.

Türkiye'de yaklaşık 6 bin Alman sermayeli firma faaliyet gösteriyor. 60 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'ye güvenip yatırım yapanları huzursuz etmeye değer mi?

Maddi destek deyince Avrupa Birliği ile yaklaşık 5 milyar Euro'luk anlaşmamız söz konusuydu. O da dondu!

* * *

Almanya'nın Türkiye ihracatındaki payı yüzde 10… Türkiye'nin Almanya ihracatındaki payı yüzde 1.6…

Ortada böyle bir tablo varken ilişkilerimizi çıkmaza sokmanın, oturup da konuşamayacağımız bir ortam yaratmanın anlamı var mı?

Devletlerin dostu ya da düşmanı yoktur, çıkarları vardır. Peki, bu durum kimin çıkarına? Sizce Almanya ile Türkiye mi didişiyor? AKP ile Almanya mı?