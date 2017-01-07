Memlekete bak! Reina'da 39 kişiyi öldüren yaratık için operasyon yapılıyor. Beraber yaşadığı üç aileye mensup tam kırk kişinin Konya'da kaldığı belirleniyor. Çalışmaya gelmişler! Sanki ülkeye çoluk çocuk çalışmaya gelmek serbest! Fink ata ata oradan İzmir'e geçmişler. Dağıstan, Kırgızistan, Doğu Türkistan menşeili insanlar.

Yaratık taksiye para bulamayınca gidip Uygur restoranı çalışanlarından tedarik ediyor. Ülkede yabancıdan bol ne var? Kim nerede çalışıyor? Kim ülkeye ne amaçla giriyor? Belli değil! Yolgeçen hanı… Tabii bunlar iyi günlerimiz… İleride bunlar daha mafyalaşacaklar.

İşte bu kontrolsüzlük yüzünden Türkiye ekonomisinden cacık olmayacak!

Sahte kimliklerle Suriye vatandaşıyım diye iltica talebinde bulunan on binlerce Iraklı, Afgan ve daha bilumum ülke vatandaşı söz konusu… Araya kaynayan IŞİD'lileri saymıyorum.

Üstelik Suriyelileri öyle bir anlatıyorlar ki, duyan da hepsini bilim insanı, keşfedilmemiş cevher sanır…

Erdoğan ne diyordu? “Sığınmacıların içinde kalifiye insanlar var; biz almayalım da İngiltere, Kanada mı alsın?” Valla alan varsa buyursun…

Oysa eğitim seviyeleri oldukça düşük. Bırakın Türkçe bilmeyi kendi dillerinde bile yüzde 45'in üzerinde okur-yazar olmayan bir kitle söz konusu… Benim mesleğim var diyenler sadece yüzde 4 oranında…

Türkiye'de halen ne kadar Suriyeli bulunuyor? Tam olarak bilemiyoruz. İpini koparan geldi. Tahmini üç milyon kişi civarında… Belki de dört milyondur.

Türkiye'ye kaçan Suriyeliler, misafir mi, göçmen mi, yoksa mülteci olarak mı isimlendirilmeli? Keyifleri bilir… Bize soracak halleri yok ya!

İktidarın Suriyeli mültecilere yönelik somut bir politikası var mı? Soru başlı başına komik oldu! İktidarın imam hatipler dışında herhangi bir konuda somut politikası var mı?

Avrupa'dan geçtim, Suudiler, Katarlılar, Kuveytliler, din kardeşlerimiz! Bir tane Suriyeliyi ülkelerine sokuyorlar mı? Yok! Neden? Yine kandırmışlardır bizimkini de ondan!

Ülkeye radikaller ellerini kollarını sallaya sallaya girerse yabancı sermaye koşar adım kaçar. Sonra da dolar neden artıyor? Acaba neden?