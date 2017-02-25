Dharamsala Hindistan’daki küçük Tibet

Dalai Lama'yı iki kez görme ve bir kez de dersini izleme şansım oldu. İlki, 1997 yılında İstanbul'dan Katmandu'ya kız arkadaşımla motosikletle gittiğim seyahat sırasında Sıkkım'daydı. İkincisi de, üç arkadaş motosikletle Kuzey Hindistan'ı gezdiğimiz yolculukta Himachal Pradesh eyaletindeki Dharamsala'da. Her iki seferde de dünya kültürünün bu önemli karakterini görmekten keyif aldım…

Dalai Lama'nın yeni evi

1950'de başlayan Çin'in Tibet'i işgali ve dönüştürmesi sürecinin sonunda, izleyicileriyle birlikte 1959 yılında ülkeden kaçmak zorunda kalan genç Dalai Lama, dönemin Hindistan Devlet Başkanı Nehru tarafından Dharamsala'ya yerleştirilir.

Coğrafi ve iklimsel anlamda Tibet'le benzerlik gösteren bu huzurlu bölge, sürgündeki Tibet halkının ikinci vatanı olur. Dalai Lama o tarihten sonra, Tibet'in bağımsızlığı için çalışmalarını buradan sürdürür.

Sürgündeki hükümet

Dharamsala, aynı zamanda Tibet'in sürgündeki hükümetinin de merkezi. Herhangi bir ülkede bulunabilecek Eğitim, Adalet, Maliye, Sağlık, Din ve Kültür, Uluslararası İlişkiler, Seçimler gibi bölümlere sahip olan bu hükümet, Tibet kültüründe daha önce olmayan demokratik kurumların oluşturulması ve demokratik bir yönetimin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş. Dalai Lama'nın yönlendirmesiyle 1960'tan bu yana bu kurumlar işletiliyor ve Tibet halkında demokrasi kültürü olgunlaştırılıyor…

İnsan hakları aktivisti

Dalai Lama, tüm canlılara saygı duyan ve evrensel bir sorumluluk duygusu üzerine kurduğu barış felsefesini geliştirir. Yapıcı ve ileriye dönük düşünceleriyle 1989 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü sonrasında dünya kamuoyunun yoğun ilgisini çeker. Tibet halkı ve kültürü için önemli bir dini lider ve kültürel savunucuyken, dünya barışı ve insan hakları için de güçlü bir politik figür olur. Dalai Lama'nın varlığı Dharamsala'yı popüler bir yer haline getirir…