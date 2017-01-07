İnsanın doğadaki geçici evi

Doğada gece geçireceğimiz bütün aktivitelerde, yaz olsun kış olsun dağ tırmanışlarında, mağara girişlerinde, kanyon geçişlerinde, kampçılık, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde, kaplumbağa misali sırtımızda taşıdığımız geçici evimiz, barınağımız olan çadırlar, en önemli unsurlardan biridir.

Doğanın sert koşullarına, karına, tipisine, fırtınasına, yağmuruna, çamuruna, sıcağına, soğuğuna, bize zarar verebilecek canlılarına karşı korunmak, uygun bir yalıtıma sahip olmak her türlü doğa sporlarında birinci derecede önemlidir…

DIŞ ETKENLERDEN KORUNMAK

Doğadaki bütün canlılar, içgüdüsel olarak varlıklarını dış etkenlere karşı korumak amacıyla çeşitli önlemler alırlar.

Doğaya giden insanlar da bu kurala uyar ve içinde bulundukları doğa parçasına göre, dış etkenlere karşı kendilerini korumak için, amaca uygun üretilmiş çadırlar kullanırlar veya daha iddialıları, çevrede bulunabilen malzemelerden barınaklar yaparlar. Dağcı, özel çadırını kurar, kar mağarasını kazar, bivağını yapar; yürüyüşçü, kampçı kamp çadırını kurar ya da koşullar uygunsa ateşin başında uyku tulumunda açıkta geceler, diğer doğa sporcuları da yine yapılan aktiviteye uygun barınaklarını hazırlar…

En kötü havaya göre düşünmek

En önemli nokta, kullanılan çadırın her zaman en sağlam ve en güvenli şekilde kurulmasıdır. Ilık ve güneşli bir günde, öğleden sonra kamp yerine vardığınızda fazla ciddiye almadan kurduğunuz çadır, gece başlayacak fırtınada veya tipide başınıza büyük dertler açabilir. Eğer yeni bir çadırsa, doğada ilk kez kurmadan önce çadırınızın nasıl kurulacağını öğrenmeli ve tüm parçalarının tam olduğunu kontrol etmelisiniz. Çadırın tüm donanımlarını ve zemine sabitleme kazıklarını, iplerini, bağlantılarını, aynı gece sanki büyük bir fırtına bekliyormuşçasına sabitlemelisiniz. Çadırı kurarken fazladan harcayacağınız beş dakika, bir fırtınada çok daha huzurlu ve güvenli bir gece geçirmenizi sağlar…

Güvenlik ve konfor

Çadırı doğru yerde ve kötü hava şartlarından korunacak, en az etkilenecek şekilde kurmak gerekir. Daha sonra işe düzleştirmeye müsait bir zemine karar vererek koyulabiliriz.

Eğer zemin tam düzlenemezse uyku tulumunda başımız eğimin yukarısına, ayaklarımız aşağısına gelecek şekilde yatmalıyız; aksi durum baş ağrısı yapar…

Hakim rüzgarı hesaplayıp, çadırın kapılarını doğrudan rüzgar almayacak şekilde konumlandırmalıyız. Çadırın iyi havalanmasını sağlamak, hem uyku kalitesi için hem de içeride mümkün olduğunca az nem birikmesi ve eşyalarımızın ıslanmaması açısından çok önemlidir. Çünkü iyi bir dinlenme ertesi günün başarısının sırrıdır…