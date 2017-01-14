Sadhular Hinduizmin kutsal adamları

Hindistan, favori ülkelerim arasında ilk üçte yer alıyor. “Bir yıl boyunca gezsem bir gün bile sıkılmam” dediğim ülkedir Hindistan. Her tarafı birbirinden ilginç unsurlarla dolu olan ülkenin insanları da çok ilginç; tıpkı Sadhular gibi…

Bağları koparmak

Nepal ve Hindistan'a yaptığım yolculuklarda defalarca yolum Hindu kutsal adamlar denilen Sadhularla da kesişti. Kendini dünya nimetlerinden çekmiş ve münzevi yaşamı seçmiş bu insanlar Hinduizm'de hayatın ilk üç amacı kabul edilen ‘kama' yani eğlence, ‘artha' yani maddi varlık ve ‘dharma' yani görevi olduğu gibi reddederler. Tüm maddi ve cinsel bağlarını geride bırakarak mağaralarda, ormanlarda, tapınaklarda yaşayıp, meditasyon ve yoga yoluyla aydınlanmaya, özgürlüğe yani ‘moksha'ya ve Tanrı'yı düşünmeye adanmış hayat yaşarlar. Yaşamlarındaki her şeyden ve herkesten vazgeçmeleri anlamına gelen böylesi bir kararı alabilmelerini her zaman ilginç buldum…

Hinduizm'in kutsalları

Hindistan'da çoğu Hintlinin evinde, dükkanındaki bir köşede küçük bir sunak veya ibadet için hazırlanmış özel bir yer bulunur. Hindular her yeni güne, bu sunaklarda Tanrıların ve guruların kutsanmasıyla ve dualarla başlıyorlar. Hinduizm'de pek çok dağ, nehir, kaya ve ağaç kutsaldır. Pek çok kutsal şehir, sayısız tapınak ve heykeller vardır. Kutsal olduğuna inanılan hayvanlar da az değildir. İlk akla gelen ineklerdir; ayrıca boğa, maymun, fil, at, aslan, tavus kuşu, baykuş, karga, yılan, fare de kutsal kabul edilir. Hindistan'da kutsal olduğuna, kutsallığa hak kazandığına inanılan insanlar da var.

Ruhsal aydınlanma

Hindular için spiritüel aydınlanma hayattaki en yüksek hedef. Sadhular, eskilerin bilgelik yöntemlerini kullanarak, insanın ruhunu kainatın ruhuyla bağlamaya çalışıyorlar. Genellikle yalnız yaşıyorlar ve günlerini Tanrı'ya veya Tanrılara bağlılık içinde geçiriyorlar. Bazıları Tanrılarla temas kurabilmek için çeşitli ritüeller gerçekleştirirken, bazıları ruhsal güçlerini arttırmak için yoga ve meditasyon yapıyorlar…

Sadhulara toplum bakıyor

BUGÜN Hindistan'da beş milyon civarında Sadhu olduğu hesaplanıyor. Hindular binlerce yıldır Tanrılara sunuyormuşçasına Sadhulara bağış olarak para ve yiyecek veriyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar; karşılığında da kutsanma ve olumlu enerji alıyorlar…