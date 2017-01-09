Musul operasyonu yapılacaktı. TSK, Başika Kampı'nda mevzilendi, Musul'a girecektik. Türkiye'de iktidar sözcüleri, “Lozan hezimettir” temalı eski propaganda söylemlerini raftan indirmişlerdi. Cumhuriyeti kuranları suçluyorlardı.

Musul'u verdiler.

Biz geri alacağız.

Irak Merkezi yönetimi ise tam o günlerde “Türk askerini Irak topraklarında istemediğini” açıkladı. Irak Başbakanı İbadi, “Kovulmadan önce şerefinizle topraklarımızdan çıkın” diyerek zehir-zemberek dilli, iğneleyici, meydan okuyucu tehdit savurdu.

Arkasına İran'ı almış.

Türkiye'ye bağırıyordu.

Cumhurbaşkanı cevap verdi:

“Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin, Irak'tan senin bağırman, çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakan'ı önce haddini bil… Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz…” Devlet Bahçeli de geri durmadı; desteğini hemen sundu ve “Başika'dan çekilmek Hakkari'den çekilmek ile eşdeğerdir. Musul'a sokulmazsak Ankara'yı tehlikeye atarız” diyerek Cumhurbaşkanı'nın arkasında durdu.

100 gün bile geçmedi.

İbadi'nin dediği oldu.

Başika'dan çekiliyoruz.

* * *

Hem Devlet Bahçeli!

Hem Cumhurbaşkanı!

“100 günün 2 yanılan lideri” oldular. Bugün tam sırasıdır: 27 altın adam aranıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden “27 altın milletvekili” çıkar da bugün Meclis'te görüşmeleri başlayacak olan; “Türkiye'yi hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi yolunda 200 yıl geriye götürme niyetine” dur diyebilirse; “2 yanılandan 1 doğru” çıkmayacağına bizim ülkemizde de izin verilmeyeceğini bütün dünyaya gösterebilir.

27 altın adam!

27 milletvekili!

Tarih görev verdi.

Milletin vekili olun.

200 yıl önceden başlayan bir uyanış ile egemenliği sultandan, padişahtan alıp millete veren ilerleyişi geriye götürmeyin. Halkın egemenliğini hiçbir denetim getirmeden “neredeyse kayıtsız şartsız tek bir kişiye sunacak olan 18 maddelik Anayasa değişikliğini” referanduma götürebilmek için Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'nin açığına yama olmayın.

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Devlet Bahçeli, “Bütün yetkileri, hiçbir denetim getirmeden tek bir kişiye sunacak Anayasa değişikliğini” referanduma götürebilmek için Tayyip Erdoğan'ın partisinin açığını örtebilmek amacıyla “MHP'yi AKP'ye yama yapmayı” kabul etti.

27 milletvekili.

27 altın adam!

MHP'den çıkarsa, bugün Meclis'te başlayacak olan madde görüşmeleri ve oylamalarında “Hayır” verirse; Türkiye demokrasisini 200 yıl geriye götürecek “330 evet oyu” bulunamayacak ve bu tek kişiye vidalı gerici niyet Meclis'ten dönmüş olacak.

AKP'nin sayısı yetmiyor.

317 milletvekili var.

Meclis Başkanı da AKP'li olduğu için oy kullanamıyor. AKP'nin “evet verecek” milletvekili sayısı 316'ya iniyor. 316'dan 330'a ulaşan açığı “MHP'den 14 yama oy” desteği alarak kapatmayı planladılar.

MHP'nin 40 milletvekili var.

27'si “Hayır” derse

“Evet” diyen 13 kalıyor.

330'u bulamıyorlar.

329'da kalıyorlar.

Bugün Meclis' te görüşmeler başlıyor. 27 altın adam aranıyor! Gerici niyete dur diyecek 27 altın adam.