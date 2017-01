612 bin askeri 250 bin polisi olan ülkeyiz!

Galatasaray'da futbol oynamak için gelen Alman futbolcu, evini topladı, dönüyor. Çok para almıştı. Futbol seyircisinden de bol alkış alıyordu. Bir futbolcu başka ne ister! Karar verdi; parayı, alkışı bıraktı. Gidiyor. Can korkusuna düştü. Evli, çocukları var. Çocuklarını okuldan aldı, eşiyle birlikte Almanya'ya yolladı, evini de boşalttı.

PKK terörü.

IŞİD katliamı.

FETÖ korkusu.

Son 100 yılın son 15 yılına kadar bütün dünya ülkeleri ile dost geçinmiş Türkiye'yi “3 terör örgütü” korku batağına nasıl sokabildi? Alman futbolcu soruyla-cevapla ilgilenmiyor, sonuca bakıyor.

Sonuç: Dehşet!

Sonuç: Vahşet!

Sonuç: Katliam!

Sonuç: Terör!

Sonuç: Korku!

Sonuç: Çaresizlik!

“3 Terör örgütü” yukarıda sayıp sıraladığım sonuçları yaratabildiler ki, Alman futbolcuyu korkutup Türkiye'den kaçmaya zorladılar.

Nasıl yapabildiler?

* * *

Cumhurbaşkanı ağzı ile konuşanlar hemen cevabı yapıştırıyorlar: Bunlar üst aklın kuklası. Arkalarında ABD ve AB duruyor. Türkiye “Ortadoğu'da oyunları bozucu ve yeni oyun kurucu ülke” oldu. Ekonomide zenginlik yarattı. Zengin ülkeler sınıfına atladı. Dünyanın en büyük hava meydanını yapıyor. İstanbul'a ikinci boğazı açmak için hazırlanıyor. Denizleri dibinden, dağları altından tüplerle, tünellerle geçiyor. Türkiye'nin şahlanmasını durdurmak istiyorlar. Bunun için 3 terör örgütünü kukla yaptılar, Türkiye'ye saldırtıyorlar.

Bu ağızlar boş.

İçeriye propaganda.

Doğruyu söylemiyor.

Gerçekten kendi coğrafyasında ve kendi vatan topraklarında “oyun bozucu ve yeni oyun kurucu olan bir ülkenin” Alman futbolcuya da “Türkiye aşar geçer bu terörist saldırıyı, vahşeti, korkuyu” dedirtecek güveni vermesi gerekirdi.

Alman futbolcu bakıyor.

Oyun kurucu değil.

Oyuna gelici.

Böyle görüyor, gidiyor.

* * *

612 bin askeri, 250 bin polisi olan; 1952 yılından beri (65 yıl) NATO üyesi ve 1963 yılından beri (54 yıl) AB'nin tam üye olma adayı, ABD'nin stratejik ortağı, Rusya, Çin, Japonya ile “yüksek ekonomik bağlar kurmuş” bir ülke olan Türkiye, PKK, FETÖ ve IŞİD adlı bu gerici- kukla örgütlerin “korku-dehşet- vahşet yaratabildikleri” ülke haline nasıl geldi?

Görünen gerçek şu:

PKK son 15 yılda güçlendi.

FETÖ son 15 yılın ürünü.

IŞİD'in Türkiye'ye saldırısı ise son 4-5 yılın meyvesi. Hiç lafı kıvırmaya gerek yok. Bu 3 terör örgütünün güçlenmesi, Türkiye'yi 15 yıldır kim yönetiyorsa onun ürünü.

PKK'nın güçlenmesi:

Asker kışlasında, polis karakolunda tutulurken Güneydoğu Anadolu'da “vergi toplayıp, mahkeme kurmasına” göz yumulduğu günlerden başladı.

FETÖ' nün güçlenmesi:

“Gülen Cemaatini koruyup, kollayıp, destekleyip iktidar ortağı yapmak ve Türk Ordusu'nun komutanlarını hapse tıkma ve onların yerine de FETÖ'cü, sınav sorusu hırsızı gerici, zübük subayları yerleştirmeye” göz yummakla başladı.

IŞİD' in güçlenmesi:

IŞİD' in şehirlerimize intihar eylemleri ise Türkiye'yi yönetenlerin “ABD'nin sözüne kanıp, onun tuzağına düşerek Fırtına obüsleri ile sınır ötesine ateş etmekle” başladı. Irak'ı ordusuyla işgal ederek IŞİD belasını azdıran ABD oldu. IŞİD ile ABD askerinin savaşması gerekirdi, Mehmetçiğin değil. Türkiye'yi yönetenler ABD'nin “koalisyon sözüyle” Suriye'ye IŞİD'i bitirmek üzere asker gönderdi. Şimdi ABD, “Ben IŞİD' in tamamen bitirilmesinden yana değilim. Arap olan IŞİD'le savaşı Arapların (Esad'ın, İbadi'nin- Sudi Kralı'nın, Katar Emiri'nin) savaşı yaptım” diye geri çekildi. Türk askerini IŞİD ile cepheleştirip bıraktı.

* * *

Bunalım ile yüz yüzeyiz.

650 bin askeri, 250 bin polisi olan Türkiye'yi yöneten birinin, bunalıma düşeceğimizi, bataklığın sınırımızı aşıp vatanımıza yayılacağını önceden görmesi beklenirdi.

Doğru neyse!

Onu söylemek gerekir.