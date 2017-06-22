Helikopter düştü. Soruşturma başlatıldı. Mehmetçik zehirlendi. Soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar hep sonradan geliyor. Önceden gelse. Helikopter de düşmez, Mehmetçik de zehirlenmez. Türkün aklı sonradan gelir diye bir genetik potansiyelimiz var. Oysa askerleri zehirleyen yemekleri kışlalara satan yemek şirketi patronunun aklı “yedi yılda 70 kat büyümeye” zenginleşmeye, sermaye çoğaltmaya önceden ayarlı çıktı.

7 yıl önce kurulmuş.

2013'de sermayesi:

100 bin TL.

2017'de sermayesi:

7 milyon TL olmuş.

7 yılda 70 kat büyümüş.

7 yılda Türkiye ekonomisi, dış borcu aşırı büyüterek, eldekileri yabancıya satarak, şehirleri rant batağında beton imarı cehennemine çevirerek, sıcak para gelsin diye faiz artırarak, büyük cari açıklar vererek, halkı ağır vergi yükü altında inleterek ite kalka üst üste koyup ortalamasını alınca yüzde 4 büyümüş.

7 yılda işçi ailesi:

3 kat büyümüş.

7 yılda memur ailesi:

3.5 kat büyümüş.

7 yılda çiftçi ailesi.

Büyümemiş, yerinde saymış.

7 yılda emekli ailesi.

Küçülmüş, geri gitmiş.

7 yılda esnaf ailesi.

4 kat büyümüş.

7 yılda subay, polis ailesi:

2 kat büyümüş.

7 yılda akademisyen ailesi.

1.5 kat büyümüş.

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7 yılda Koç Holding:

20 kat büyümüş.

7 yılda Sabancı Holding.

20 kat büyümüş.

7 yılda Cumhurbaşkanı'nın gemicik sayısını sürekli artıran oğullarının şirketleri 30 kat büyüdü.

Başbakan'ın çocukları da gemicik sayısını her yıl çoğalttılar. Geçen günlerde bu köşede yazdığım gibi yurdumuza sığmayıp dışarıya da açılan ve kadın aile bakanımızı konsolosluğumuza sokmayarak polis köpekleri ile korkutan Hollanda'da da gemicilik şirketi kuran Başbakan'ın çocukları 7 yılda büyüye büyüye ancak 35 kat büyüdüler. Ve hatta “milletin a…'na koyacağız…” sözünden sonra devletten aldığı ihaleleri sürekli artıran işadamı da 7 yılda 55 kat ancak büyüyebildi.

Mehmetçik zehirleyen.

7 yılda 70 kat büyüdü!

Bu şirketin sahibi, sermaye biriktirmeyi, büyütmeyi, zenginleşmeyi bu hızda başardığına göre Türk ekonomisinin yönetimini ona vermek geremez mi? Cumhurbaşkanı niçin onu iftara çağırıp, bayramdan sonra yapacağı bakan değişiminde; orduya hazır yemek sattıkça 7 yılda 70 kat büyüyebilen patrona bakanlık görevi vermiyor?

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Soruşturma başlatılmış!

Bu yemek şirketine “Mehmetçik yemeğini ihale eden” Savunma Bakanlığı komisyonunda görev alanlar acaba 7 yılda kaç kat büyüdüler, zenginleştiler, kendilerinin ve yakın akrabalarının üzerine mal varlıkları ne kadar şişti?

70 kat şişmiş olmalı.

Çünkü ses çıkarmamışlar.

Duymamışlar, görmemişler.

Bu Mehmetçiği zehirleyen yemek şirketi Maliye Bakanlığı'na da hazır yemek satıyordu. Maliye Bakanlığı çalışanları yediklerinden zehirlenince bu şirketten alımı durdurdu. Fakat Savunma Bakanı ve bu bakanlığın orduya hazır yemek ihalelerini yapanlar; asker zehirleyen hazır yemekçiye toz kondurmadılar.

Alıma devam ettiler.

Asker hastanelik oldu.

Soruşturma ancak başlatıldı.

Sonunda asgari ücretle çalıştırılan bir gariban aşçı yamağı günah keçisi yapılır, dosya kapanır.

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488 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman, 75 bin kişilik orduyu (120 bin diyen tarihçi de var) İstanbul'dan Trakya'yı ve Balkanları aşarak Viyana önlerine kadar geldi. Aç asker savaşamaz, sefer sırasında orduya üç öğün yemek verildi. Kanuni'nin ordusunda bir tek yeniçeri bile yemekten zehirlenmedi. Ordunun yemeği “Hacı Bektaş Veli Kazanı” adı verilen ve orduyla beraber hareket eden mutfakta pişerdi. Hacı Bektaş mutfağının yönetimi en ahlaklı ve disiplinli yeniçeriden aşçılara verilirdi.