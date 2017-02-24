Adam öldürme makinesi hangi yumurtadan çıktı!

Orduda savaş pilotu olmayı seçmiş hanımlara, görev sırasında, inanç ve siyasi sembol olan türban takma izni verildi. Ordunun birliğine, bütünlüğüne, dayanışmasına siyasi çıkarlar için hançer vuruldu. Aynı gün mahkeme önüne çıkarılan 15 Temmuz darbecisi, “cumhurbaşkanını neden öldürmek istedin?” sorusuna “Ben inançlı insanım, ölüm makinesi olarak yetiştirildim” diye cevap verdi.

Ölüm makinesi!

Hangi yumurtadan çıktı?

Gagasını kullanarak.

Ayağıyla eşinerek.

Çukur açar.

Çukuru gizli, güvenli bir depo haline getirip yumurtalarını bırakır. Özel bir folluk oluşturur. Tavuk gurk olur, yumurtalar üzerine kuluçkaya yatar. Besiciler bilir: O tavuk, sizin elinizden yem yemeye alışık olmalı, sizi aynı davanın, aynı inancın yolcusu olarak dost bilmeli ki, rahat rahat gurk otursun ve zamanı gelince yumurtadan ölüm makinesini çıkarsın.

Çift tavuk var.

2 tavuk gurka oturdu.

15 Temmuz yumurtadan çıktı.

Tavuğun biri lanetleniyor.

Diğeri!

2. Kurtuluş savaşçısı!

Bu şimdi!

Adil mahkeme mi oluyor?

* * *

Mahkemeler başladı.

Duruşmaları izliyoruz.

Öğreniyoruz.

Görevli savcılar toplanmışlar.

Soruşturma derinleştirilmiş.

Pek çok delil.

Birçok belge.

Sayısız bulgu.

Çok sayıda ifade.

Toplanıp, bir araya getirilmiş. Sonuç şu olmuş: FETÖ cemaat mensubu olduğu iddia edilen kişiler 1970'lerde, orduya, polise, eğitime, okullara, vali ve kaymakamlıklara, MİT'e, basına sızmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2000 yılı ile 2008 yılı arasında iyice yerleşip yayıldılar. Yüksek sicil ve takdir verilenler kilit görevlere yerleştirildi.

Tamam işte!

2000-2008 arası.

2 tavuk vardı.

Birlikte gurka oturmuşlardı.

Tavuğun biri darbeci hain.

Diğeri kahraman sayılıyor.

Mahkemeler, kimi kandırıyor?

* * *

Bu 2 tavuğun birlikte oturduğu özel olarak hazırlanmış, korunmuş, kollanmış, kurgulanmış folluktan çıkan bir sanık mahkemede hakime, “Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yaverinin FETÖ' cü olduğunu anlayamamışken, ben başımdaki generalin FETÖ'cü olduğunu nereden bileyim?” dedi.

Balık baştan kokmuş.

Neden 1 tavuk suçlu?

Diğer tavuk güçlü?

Yine bu 2 tavuğun gurk oturduğu folluktan çıkma bir başka kaymakam sanık ise savcıya, “En son 2008'de girdiğim kaymakamlık sınavının mülakatında geçtim. Referans olarak Emniyet'te belirtmiş olduğum önemli kişi, Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'a ulaştım. Mülakatı bu şekilde geçtim ve kaymakam oldum” dedi.

15 Temmuz'un sanıkları.

2 tavuğun gurk yumurtaları.

Tavuğun biri darbeci hain! Diğeri sayılıyor ikinci kurtuluş savaşı vatanseveri!

Suçlu salıverilirse!

Adalet hüküm giyer!

HAYIR demek için 60 neden (9)

Mahkum dalkavukluğu!

Hapishanelerindeki mahkum sayısı bakımından Rusya, dünyada birinci sıradaydı. Türkiye Rusya'ya yaklaştı, yetişti. Ülkemizde cezaevi sayısı 370'e ve içindeki mahkum sayısı da 193 bin 187 kişiye çıktı. Cezaevlerinin tutuklu barındırabilme kapasitesi ise 187 bin kişide kaldı. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde cezaevlerinde 52 bin tutuklu vardı ve boş kapasite vardı. 15 yıl içinde tutuklu sayısı yüzde 250'ye yakın arttı. Tek kişilik mahkum ranzasında neredeyse 2 kişi yatmaya başladı. Yıllardır böyle giderken tam halk oylaması öncesi “mahkum dalkavukluğunu oya çevirme kurnazlığı” akla gelmiş

olmalı.. Cezaevleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yaklaşık 100 bin mahkumun açık cezaevlerine gönderilmesi kararı alındı. Açık cezaevi bir mahkum için yedi yıldızlı lüks otel sayılıyor.