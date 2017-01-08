Amerikan ipi!

Amerika'ya (ABD'ye) güvenilmez. Amerikan ipine güvenip kuyuya inilmez. Amerika'ya güvenip Kore'ye asker gönderilmez. Amerika'ya güvenip komşulara savaş açılamaz. Amerika'ya güvenip Ortadoğu batağına Mehmetçik sürülemez. Amerika'ya güvenip “her mahallede bir milyoner yaratacağız” diyenler, günün sonunda mosmor olurlar. Amerika'ya güvenip güçlü ekonomi, milli kalkınma yaratılamaz. Amerika'ya güvenip darbe yapılamaz. Amerika'ya güvenip darbe yapanlar insan içine çıkamazlar. Amerika'ya güvenip “yeniden Osmanlı olacağız” hayali kurulamaz. Kuranlar rezil, rüsva olurlar.

Sınanmış!

Denenmiş!

Çıplak gerçek bu.

100 yıldır söyleniyor.

Ne söylenmesi… (!)

Bas bas bağırılıyor.

Bu gerçeği önce Türkiye'nin sosyalistleri bağırmaya başladılar. Hayır! Daha doğrusu Türkiye'nin sosyalistleriyle birlikte “Tam bağımsızlık bizim karakterimizdir” diyen Atatürk'ün izinden yürüyen Kuvayi Milliye kahramanları bağırdılar. Sonra Türkiye'nin komünistleri, sonra Türkiye'nin sosyal demokratları, sonra Türkiye'nin bütün gerçek laik ve muhafazakar insanları (montajcı-faizci- dış borç yeme düşkünü- liboş kesim hariç), sonra Türkiye'nin milliyetçi kanadı, sonra Türkiye'nin İslamcı, muhafazakar, dindar kanadı (tarikat ve cemaat şeyhleri, feodal ağalar hariç) söylediler. Sağcı, solcu, millici gerçek aydınlar da her zaman söylediler.

Söylemeyen kalmadı.

Amerikan ipine güvenilmez.

Emperyalisttir.

Böler, yönetir.

Kullanır, atar.

* * *

ABD ordusu, petrolü kontrol etmek için Irak'ı işgal edip; oranın “Sunni- Şii- Selefi-Vahabi bölünmesini laik yapıştırıcı ile birleştirip ulus devlet çıkarmaya çalışan Saddam'ın Baas yapılanmasını” altüst yapınca İŞİD vahşet devleti belası çıktı.

IŞİD, ABD'nin sorunu.

IŞİD'i ABD yarattı.

ABD'nin temizlemesi gerekir.

Baktılar; çok Amerikan askeri ölüyor. ABD Başkanı Obama,“Amerikan kara askerini Irak'tan çekme” kararı aldı. Kara askeri yerine Iraklı Şii Arapları, Iraklı Kürtleri, sonra da PKK ile PYD'yi kullanmaya başladı.

Amerikalı Joni havadan!

Kürt Maho karadan!

Kürtler ABD çizmesi yapıldı.

Böl ve yönet.

Savaşı, onların savaşı yap.

Arap'ı Kürt'e vurdurdular.

IŞİD'i gerilettiler.

Bitiremediler.

“Koalisyon yapalım, insanlık düşmanı vahşeti bitirelim” cilalı söylemleri ile Türkiye'yi yönetenleri Amerikan ipine güvenmeye çağırdılar. Türkiye'yi yönetenler Amerikan ipine sarıldı. Mehmetçik'i Suriye batağına; IŞİD'in kökünü kazımaya gönderdi. IŞİD'i ABD'nin üretip, peydahlayıp, büyüttüğü unutuldu, unutturuldu. IŞİD ile savaş, Türkiye'nin savaşı yapıldı. Her gün cepheden şehidimiz geliyor.

* * *

Ve Savunma Bakanı.

Ve Cumhurbaşkanı sözcüsü.

Ve Dışişleri Bakanı.

Ve Hükümet sözcüsü.

Ve Başbakan.

Ve bütün bakanlar.

Ve Cumhurbaşkanı.

Her gün, her saat, bir fırsat yaratıp konuşarak ve konuşmalarını da 18 TV'de canlı yayınlatarak; “Puşt ABD…” dercesine (affedersiniz bu deyimi kullanmak zorunda kaldım) bize yakınıyor.

Şikayet ediyorlar:

ABD bizi yalnız bıraktı. El Bab'da 20 kilometreye kadar gitmemize destek veriyor, 20 kilometreden sonra köstek koyuyor. Hem Adana'daki İncirlik askeri üssümüzü kullanıp uçak kaldırıyor, hem de IŞİD ile savaşan Mehmetçik'e hava desteği vermiyor.

100 yıldır bildiğimiz.

ABD'yi bize anlatıyorlar.

Elinizde kırmızı telefon var.

Açın!

“Puştluk yapma…” diye Obama'ya, Trump'a söyleyin. Amerikan ipine sarıldınız şimdi Obama'ya kızarak fakat Trump'a göz kırparak bize “Emperyalizme başkaldıran millici yiğitler” masalı anlatıyorsunuz.

Kimse yemez bu salatayı.