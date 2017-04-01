Bankacı intihar bombacı!

Bankacı, başkasının parasını başkasına satan meslek sorumluluğu yüksek. Parası olanın parasını toplayacaksın. Kendi holding şirketlerine bol kepçe kredi (hortumlama) aktarmayacaksın. Bankayı batırmayacaksın. Kredi verdiğin diğer holding sahiplerinin sağlam olduğunu iyi bileceksin. İyi bilmek de yetmez, kuvvetli teminatlara bağlayacaksın.

Bankacılık elit iş.

Hem kazancı bol.

Hem itibarı yüksek.

Para onda.

Herkes bankacıya pervane.

İtibar (güven) gitti mi bankacının pervanesi dağılır, karizması çizilir. Devlet bankası Halkbank'ın 2 numaralı adamı genel müdür yardımcısı Türkiye'de gül gibi bankacılığına devam ediyordu. ABD'ye gitti, itibarsız bankacı diye tutuklandı. 5 yıl önce yazılan fezlekede; Rıza Sarraf ile telefonda “Dubai'de buğday yetişmez…” konuşması yapan işte ABD'de tutuklanan bu bizim bankacıydı.

– Dubai yazmışsınız.

– Evet buğday oradan.

– Dubai'de buğday yetişmez.

– Haaa!

– Abdlulah Happani'ye söyle.

– Ne söyleyeyim?

– Transit ticaret menşe şahadetnamesinde Dubai'yi silsin, buğday yetiştiren başka bir ülkenin adını yazsın.

-Haaa!

* * *

2012 (120663) tarihli fezlekede benzer konuşmalar yer alıyordu. İran'a ABD ambargosunu delerken, Halkbank'ın kullanıldığı, büyük rüşvetler döndüğü, rüşvetlerden de iktidar bakanlarının oğlan çocukları ile yakınlarının pay kaptığı yer alıyordu. 53 kişinin ismi geçiyordu. O isimlerden biri de bu bankacıydı.

17-25 Aralık günleriydi.

Türkiye ayağa kalkmıştı.

Fezlekede adı geçenler için “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı çıktı ve işte ABD'de itibarsızlıktan

tutuklanan o bankacının da

itibar zedelenmesinin üstü Türkiye'de örtüldü. Ancak bu fezleke, bu konuşmalar bu isimler ABD'nin savcılarına da ulaştı, ulaştırıldı. Onlar Türk adaletinin aldığı “kovuşturmaya yer yoktur” kararını tanımıyor. İsmi geçen 53 kişiden hangisi ABD'ye gelmek istese, zorluk çıkarmadan hemen vize veriyorlar, fakat girişte ya da çıkışta tutuklayıp “ambargo delici-rüşvet yiyici-rüşvet dağıtıcı” diye hapse koyuyorlar.

Bu bankacı!

Geçmişi yaşamış.

Yaşı genç.

Geleceği parlak.

Bunları bilmez mi?

ABD'ye gittiğinde tutuklanacağını hesap etmez mi? Eder. Şu son 3 yıl içinde

7 defa ABD'ye gitti, tutuklanmadı döndü.

* * *

Bankacı, bu kez tutuklanacağını biliyordu. Bile bile kendini yaktı. İntihar bombacısı gibi kendini patlattı.

Bunu neden yaptı?

Vicdan azabı çekiyordur.

Ya da başka avantası var.

Adam bankacı!

Belki de gizli Fetullahçı!

Belki de kendini adamış!

Bu bankacı ambargoyu delerken Fetullahçıydı sonradan Tayyipçi mi oldu? Şimdi tekrar Hoca Efendisi'ne geri mi döndü? Adalet Bakanı, olay Tayyip Erdoğan'ın itibarını zayıflatma işi demeye getiriyor!

HAYIR demek için 60 neden (46)

Halk oylaması bitmeden 3 Y geri geldi!

AKP kurulduğunda, halktan oy isterken kurucu Başkan Tayyip Erdoğan, “3 Y'yi kaldıracağız” sözü veriyordu.

3 Y: Yoksulluk. Yolsuzluk. Yasaklar. Aradan 15 yıl geçti, şimdi “bütün güçleri tek bir adamda toplayacak anayasa için halktan güven oylaması” istenirken 3 Y'nin daha da yoğun yaşandığı örneklere tanık oluyoruz. Muhalefet yapıyor diye milletvekilleri

Nuri Okutan ile Meral Akşener'in toplantılarına yasak getirildi. Bayburt'ta “hayır otobüsünün” önü “evet otobüsü” ile kesilip yasak getirildi. Hemen her gün her alanda birkaç yolsuzluk haberi okuyoruz. Yoksulluk ise devletin dağıttığı fakir-fukara yardımlarını ikiye katladı. Halk oylaması bitmeden 3 Y geri geldi.