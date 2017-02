Kardeş Azerbaycan, yine kardeşliğini bizden esirgemedi. “Ders çıkarmamız” için yol gösterici bir adım attı. Can Azerbaycan halkı, çok değil sadece 5 ay önce (26 Eylül 2016'da) yapılan halk oylamasında yüzde 86.6 “evet” oyuyla yeni anayasasını kabul etti. Ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e “bütün güçleri hiç eksik bırakmadan tek kişide toplayacak” yetkileri verdi.

Karşılığını gördü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, birinci yardımcılığına kendi eşi Mihriban'ı seçti. Böylece biz, 16 Nisan'da sandıktan “evet oyları” çoğunlukta çıkarsa; kimler cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye “tahmin jimnastiği” ile boşuna zaman yitirmekten kurtulduk (!)

Can Azerbaycan!

Kendini ateşe attı.

Zorluğa, sıkıntıya, çileye, felakete insanlar katlanabiliyor; “bir insanın karakterini test etmek istiyorsanız ona güç verin” diyen tarihi öğüdü bir daha test etti.

Tarih yanılmadı!

Can Azerbaycan.

Kendi etti.

Kendi buldu

Güç verdi.

Sonucu gördü.

* * *

Ben sana avanta vereyim.

Sen bana bütün gücü ver.

15 yıldır 9 seçim geçirdik.

Hepsinde oy sahiplerine Hazine sırtından avanta sunumları oldu ama hiçbirinde bu kadar gözü dönmüş vericilik olmadı.

Son 2 ay içinde:

Eşya alana KDV indirimi.

Esnafa faizsiz kredi.

KOBİ'ye can suyu..

Çiftçiye pirim desteği.

Çiftçiye borç erteleme.

Köylüye sigorta havuzu.

Besiciye ilave ödeme.

İşverene işçi alım desteği.

Turizme tur başına para.

Uçak şirketine çıkma.

Çalışmayana koltuk.

Okumayana da destek.

GSS borcunu yapılandırma.

Bağ-Kur esnafına yardım.

Ahilik Sandığı'na destek.

ARGE için indirim.

Teknoloji fonuna para.

Bütün emeklilere promosyon.

30 yılını aşana ikramiye.

Toruna bakana maaş.

İşverene pirim desteği.

Kaçırdığı dövizi getirene af.

Borçlu belediyeye rahatlama.

Asgari ücrete destek.

Sigorta borcunu erteleme.

20 şehire SGK indirim uzatımı.

Borcu olana kur dondurması.

Taksitini ödemeyene kolaylık.

Karşılıksız çek yazana af.

Kredi kartını ödemeyene de af.

Yat sahibine vergi kolaylığı.

Kotra sahibine istisna.

* * *

İstisna, destek, kolaylık, af, çıkma, kollama, bağışlama, görmezden gelme, Hazine'den gelir aktarma, devletten fon avantası hepsi; ben sana avanta vereyim, sen bütün güçleri tek elde toplayacak anayasayı bana ver, ben sana yapacağımı bilirim….

Can Azerbaycan!

Ne olduğunu gördü.

Kendi etti.

Kendi buldu.

HAYIR demek için 60 neden (8)

Ona değil gücüne tapıyorlar!

İktidarı destekleyen Star Gazetesi yazarlarından Lütfi Oflaz, uyaran bir yazı yazdı. Ve “ Tayyip Erdoğan'a değil onun gücüne tapıyorlar…” dedi. Yazar evin içinden biri; evdekileri tanıyor. İktidar evindekiler, ülkenin güzel, rahat, huzurlu günleri için mi, yoksa kendileri için mi “güçlü tek adam istiyorlar” bu yazar biliyor. Yeni bir zengin sınıf doğdu, bu sınıf devletten gelir transferi ile var oldu, varlığını devam ettirmek için “güce tapmak” yolunu seçiyor. Çok örnek var. Son örnek şu: bu dönemin yeni zenginlerinden bir otobüs şirketi sahibi, “16 Nisan'da “evet” diyen vatandaşlarımızı ücretsiz taşımak için çalışmaya başladık” diyen bir duyuru yaptı. Özel bir firmanın, bir şirketin, bir işadamının gücünü hizmet sunduğu ya da ürettiği malları sattığı müşterilerinden alması gerekir.