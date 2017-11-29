Dünyada MAN! Ahirette İMAN!

Biz büyük ülkeyiz. Engin bir tarihimiz var. Benzersiz coğrafyamız. 80 milyon insanımız. Padişahlığı da yaşadık. Cumhuriyeti de kurduk. Ülkemiz 12 cumhurbaşkanı gördü. Cumhurbaşkanlarımızın oğulları ve kızları da vardı. Ülkemiz 27 başbakan gördü. Başbakanlarımızın da oğulları ve kızları vardı. Padişahlar ve oğulları, cumhurbaşkanları ve oğulları, başbakanlar ve oğulları hep izlendi, gözlendi, dillere destan oldu, konuşuldu.

Başbakanlar!

Ders çıkaranlar vardı.

Para çıkaranlar da vardı.

Adnan Menderes Başbakan olduğunda büyük oğlu Yüksel Menderes, yurtdışında eğitimini tamamlamış dönmüştü. Baba dedi, “İzin verirsen serbest meslek, ticaret gibi konulara girmek istiyorum.”

Başbakan yüzünü astı.

Oğluna şu cevabı verdi.

“İyi güzel ama Yüksel, sen serbest meslek veya ticaret konusuna girersen ne yapacaksın?

Ne alıp satmış olacaksın?

Alıp sattığın ben olacağım.

Ben başvekil (başbakan) olduğum müddetçe sen ne yaparsan yap, yaptıkların bana bağlanacak. Bu beni rahatsız edeceği gibi seni de rahatsız edecek. Kusura bakma ama bu düşünceni uygun görmüyorum.”

Oğlu, babasını dinledi.

Tamam baba dedi.

Ticarete girmedi.

Almadı, satmadı.

Darbeciler, darbe yaptı, siyasi mahkeme kurup Menderes'i astılar. Darbeciler çok araştırdılar ama Menderes Ailesi'nin, siyasete girdikten sonra mal varlığında bir artış bulamadılar.

* * *

Menderes 13. Başbakandı.

Zaman durmadı, geçti.

Erdoğan 25. Başbakan oldu.

Kendisi fakirlikle büyümüştü.

Oğulları gemicilik şirketi kurdu.

Başbakan Erdoğan oğullarının gemisi için “gemicik” dedi. Başbakanlığı döneminde devlet mallarının özelleştirilmesi furyası hızlandı. Azerbaycan şirketi SOCAR, devlet malı PETKİM'in önce yüzde 25'ini satın aldı. Sonra blok satışla yüzde 51'ini ve en son da kamuda kalan yüzde 10'luk hisseyi alarak PETKİM hisselerinin tamamına sahip oldu. Dediler ki, PETKİM devletin elindeyken yeni yatırımlarla büyüyemiyor, şimdi SOCAR, PETKİM'i büyütecek. 6-7 milyar dolar yeni yatırım yapacak. Türkiye dışarıdan pahalıya petro-kimya ürünü almaya mahkum olmayacak. Fakat 2017 yılına gelindiğinde görüldü ki; SOCAR aldığında PETKİM'in üretim kapasitesi 1.5 milyon tondu, bugün sadece 1.6 milyon ton. Dolasıyla PETKİM satılırken verilen sözler tutulmadı. Türkiye bugün plastik ürünlerinin kilosunu 4.97 dolardan ithal ediyor ve kendi ürettiği plastik ürünlerin kilosunu ancak 2.6 dolardan ihraç ederek, “ütülen ülke olmaktan” çıkamadı.

Çıkamadı ama olanlar oldu!

PETKİM'i alan SOCAR'dı.

O boş durmadı!

Dubai'nin vergiden muaf bölgesinde SOCAR Logistik adında bir şirket kurdu, bu şirketin merkezini İsviçre'de gösterdi ve Azerbaycan vatandaşı İlham Gadimzade adına Malta'da da şirketler kurup Türkiye'nin 25. Başbakanı Erdoğan'ın oğluna ve kardeşine ait gemileri satın aldı.

SOCAR, PETKİM'i ucuza aldı.

Gemileri kaça aldığı bilenemedi.

* * *

Zaman hiç durmadı, aktı.

Başbakanlar geldi, geçti.

Binali Yıldırım 27. Başbakan oldu.

Oğulları da gemi sahibiydiler.

Gemi sayılarını artırdılar.

Yani işler iyi gidiyordu fakat “referandumda” işçilerimize “evet oyu atın” demek için Hollanda'ya giden Türkiye'nin aileden sorumlu bakanına konuşma izni vermediler. Rotterdam'da Türk Konsolosluğumuzun kapısına 30 metre kala, bakanımızın otomobilini durdurdular, bakanın dışarı çıkmasına izin vermediler. Bakanı dinlemeye gelen işçilerimizi polis köpeklerine ısırttırdılar. 27. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın oğullarının gemicilik işinde az vergi ödesinler, off-shore avantajlarından yararlansınlar diye işte bu Hollanda'da şirket kurdukları, ev, dükkan, mülk sahibi oldukları ortaya çıktı.

* * *

Gökten üç elma düştü!

Zaman en iyi hakem!

Durmuyor, geçiyor.

Engin tarihimiz var.

Eşsiz coğrafyamız.

Başbakanlarımız!

Onların oğulları!

Şirketleri, gemileri!

Dillere destan!

Kemal Kılıçdaroğlu dün belgeleri açıkladı. Oğullar, kardeşler, enişteler, Man Adası denilen bir ada devletindeki şirketlere milyon dolarlar göndermişler.

Dünyada Man!

Ahirette İman!