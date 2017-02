Dış borçla pahalı köprüler yapıldı. Pahalı tüneller. Pahalı boğaz geçişleri, pahalı Körfez köprüleri projelendirildi. Yük taşımanın maliyeti ucuzlamadı. Kış sebzeleri; pırasa ile ıspanak bile büyük şehirlerde ateş pahası oldu. Kentlerde trafik de rahatlamadı. Trafik “dur-kalk” kilitlenmesine sıkıştı. Otomobil, taksi, minibüs, otobüs; içlerinde her gün milyonlarca kentli “duruyor-kalkıyor” ve 20 dakikada alınacak yol 2-3 saati buluyor. Dünya Kentleri “dur-kalk” 2016 endeksi yayınlandı.

İstanbul: 32.880

Cakarta: 32.640

Meksiko: 30.480.

Dünya Dur-Kalk şampiyonu, köprüsüne, tüneline, Boğaz geçişlerine milyar dolarlar yatırılan İstanbul oldu.

Dış borçla yapıyor.

Köprüyle övünüyor.

Tünelle gururlanıyor.

Körfez geçişle kabarıyor.

Başarısı:

Dur-kalk şampiyonu.

Kara karga kuşu!

Boya küpüne düşer.

Tavus kuşu oldum sanır.

* * *

Dün TÜİK'in işsizlik rakamları yayınlandı; Kasım ayında işsizliğin yüzde 12.1'e çıktığı görüldü. Tarım dışı işsizlik yüzde 14.3'e fırladı. 14-24 yaş arası genç işsizlerin oranında ise yüzde 22.6 oldu.

Korkunç yüksek.

Neden?

Niçin?

Nerede yanlış yapılıyor?

Bu soruları sorup, cevaplarını bulmayı gözlerden, idraklerden, dikkatlerden kaçırıp 18 yaş gencine “milletvekili seçilme hakkı” veriyorlar. Gençlerin önünü açma, onlara güvenme, çok asil bir adım.

Fakat 3 gençten 1'i işsiz.

İnsan gücü planı yok.

İş gücü planlaması yok.

Eğitim planlaması yok.

Dünyadaki gelişmeye de paralel olarak bizim toplumun ihtiyaçlarına göre bir eğitim sistemi kurulmuş değil. Eski başarılı liseleri İmam Hatip'e çevirip, dindar, muhafazakar anne-babaları “çocuklarınıza en iyi eğitimi bizim iktidarımız veriyor” diye aldatmaya çalışıyorlar.

* * *

Ara tatilde karneler dağıtıldı.

Biliyor musunuz ne oldu?

18 milyon öğrencinin yaklaşık 4 milyonu “takdir belgesi” aldı. Hatta Milli Eğitim Bakanı, Ankara'da bir okulda karne dağıtırken “425 öğrencinin 422'sinin takdir belgesi aldığını” söyledi. Karnelere göre, öğrencilerimiz fen bilimlerinde çok başarılı, matematikte süper iyiler, Türkçe okuduğunu anlamada ve İngilizce yazıp konuşmada seller ve sular gibiler. PISA test sonuçları yayınlanıyor. Gerçek ortaya çıkıyor; fen derslerinde bizim her 100 öğrencimizden ancak 3'ü başarılı, 97'si dökülüyor. Matematik dersinde her 100 öğrenciden 51'i başarısız, Türkçe dersinde her 100 öğrenciden 50'si okuduğunu anlayamıyor.

Korkunç bir yalan!

Genci işsiz bırak!

Sen milletvekili ol de!

Kara kargayı!

Boya küpüne at!

Sen tavus kuşusun de!

Öksürse yazıyorlardı!

HAYIR demek için 60 neden (2)

Orhan Pamuk, Hürriyet Gazetesi muhabiri Cansu Çamlıbel'e referandumda “hayır” oyu kullanacağını açıklamış ve gerekçelerini anlatmış. Gazete yönetimi bu söyleşiyi yayınlamamış. Orhan Pamuk öksürse birinci sayfadan haber yapan gazeteler işin ucu iktidarın arzusuna ters noktaya dayanınca iç sansürcü kesiliyorlar. Niçin? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan çok korktukları için. Türkiye'nin en büyük basın-yayın kuruluşunu bu kadar korkutan bir lider yarın “Reislik Anayasası” ile bütün güçleri tek elinde topladığında düşünün, ne yapar?