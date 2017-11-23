Duvara dayandı.

Çok net hatırlıyorum; iktidar yenilenmişti. Ona oy verenler yeni bir ufka, umuda yelken açmıştı. TV ekranlarında yeni bir reklam dönmekteydi.

Sesliydi.

Canlıydı.

Oyuncular sinema, tiyatro eğitimi almış insanlar değildi. Fakat çok ünlüydüler. O yıl, Türkiye'de 14 milyon hanede TV vardı ve televizyon izleyen 14 milyon ailenin evine bu ünlü insanların rol aldığı reklam filmi; “Tıkır… Tıkır… Tıkır…” diyerek giriyordu. Türk işçisinin, mühendisinin, pazarlamacısı ile bankacısının alın teri, güz nuru, yerli bilgi ve becerisi ile ürettiği makineleri dünyanın 200 ülkesine sattıklarını duyuruyorlardı. İtalyan, Alman, İngiliz, Japon ile Amerikalı kadar kaliteli yapıyor ve onlardan daha ucuza mal ediyoruz diyorlar ve “dışarıdan almayın, kendi ülkemizin ürettiği makineyi kullanın” diye ekliyorlardı.

Övün.

Çalış.

Güven.

Reklamdaki ünlü işadamları (rahmetli Mustafa Koç, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Abdulkadir Konukoğlu ve diğerleri) demek istiyorlardı ki; “yurtsever olduğunu” söylüyorsun lafta kalmasın, “ülkesever olduğunu” bağırıyorsun havada köpük olmasın; “göster yurtseverliğini” kendi ülkenin ürettiği makineleri kullan.

* * *

Bu reklam 7 yıl önceydi.

Başbakan ise Erdoğan'dı.

Amerika'dan sipariş verdi.

Gemilere yüklendi.

Getirildiler.

Başbakan'ın bindiği zırhlı makam S Class Mercedes'ini korumak için ABD'den 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, tam on tane zırhlı GMC Yukon cip (jeep) satın alınmıştı.

Her biri 130 bin dolar.

10 tane alınacak diye Amerikan firması GMC'nin ciplerde indirim yaptığı ve tekini 100 bin dolara tamamını 1 milyon dolara sattığı haberleri yayınlandı. 370 motor gücüne sahip, silindir hacmi 6 bin 200 cm3, sportif maksatlara uygun 4 çeker, arazi vitesli, yol dışında da giden, süper zengin insanların avlanmak, dağa tırmanmak, şehir içinde hava atmak için satın aldıkları Yukon ciplere, bizim Başbakan'ın korumaları bindiler. Türkiye ithal yabancı lüks ciple Başbakan'ı koruyan ülke yapıldı.

* * *

Reklamın üzerinden 7 yıl geçti.

Bugün “Yerli ve Milli” lafı çok ediliyor. Ama Başbakan'ın, bakanların, Cumhurbaşkanı'nın, belediye başkanlarının, Diyanet İşleri başkanlarının yabancı lüks makam aracından vazgeçtikleri hiç görülmedi.

Reklamın yayınlandığı yıl:

Dış borç: 129.6 milyar dolardı.

Bugün: 432.4 milyar dolar oldu.

15 yılda toplam dış ticaret açığı:

677.5 milyar dolara ulaştı.

Toplam cari açık:

500.6 milyar doları buldu.

Bugün hem döviz artıyor.

Hem faizler artıyor.

Hem enflasyon artıyor.

Hem bütçe açığı artıyor.

Cari açık hep artıyor.

Ülke dörtlü sarmala girdi.

Cari açıkla yerlilik gülünç.

Lafla milli olunamıyor.

Dolar: 4 liraya dayandı.

Euro: 5 liraya koşuyor.

Yoksulluk derinleşiyor.

Genç ve okumuş işsiz sayısı çok yükseldi fakat toplumun bir bölümü de tembelliği seçti. İnsanlar iş beğenmiyor çünkü oy vermeye devam etsinler diye 22 milyon insanın cebine iktidar, vergi verenlerin parasıyla, aylık koyuyor.

Sonunu getiremez.

Duvara dayandı.