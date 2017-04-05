Saray ve çevresinde hayıflanmaya, yerinmeye, hayal kırıklıklarına benzer bir takım yürek sıkıntıları belirtisi başladı. Türkeş'in oğlu “evet” verecek, Türkeş'in mezarına her seçim öncesi gidişte su döken Bahçeli de “evet” verecek. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu ise “hayır” verecekler. Türkeş'in oğlunun AKP'ye 9 seçimdir oy verenlerde bir karşılığı yok, Bahçeli'nin de MHP'ye oy verenlerin tamamına söz geçiren karşılığı kalmadı.

Kayseri suskun!

Konya ağlamaklı!

Kayserili Abdullah Gül ile Konyalı Ahmet Davutoğlu ikisi de arkadan hançerlendi. 7 Haziran seçimleri sonucuna benzer bir durum yaşanabilir. AKP seçmeninden Saray'a “Hayır tokadı” inebilir. Ahmet Davutoğlu, yurt dışındayken yetkileri elinden alındı. Saray'daki Reis öyle istemişti. Davutoğlu indirilecek, başbakanlık atına Binali bindirilecekti. Davutoğlu bunu anladı ve Kurultay'da AKP delegelerine; “Allah müstakimden ayırmasın.” çağrısı yaptı.

Müstakim!

Ya da Sırat-ı Müstakim!

“Dosdoğru” demektir.

Davutoğlu, Erdoğan'ın arkasına saklanıp “Türkiye'nin kaymağını yemeye koyulmuşlara” seslenmişti:

Ben davanın müstakimi oldum.

Allah müstakimi utandırmaz.

* * *

Konya da anladı.

Kayseri de fark etti.

Reis, darbelere kızıyor.

Laftaymış.

Kendisi darbeci çıktı.

Seçimde 47 milyon geçerli oyun 24 milyonunu almış, partinin oy oranını yüzde 49.5'a çıkartmış önce danışman, sonra milletvekili, sonra dışişleri bakanı, sonra parti genel başkanı ve başbakanlık yapmış, ekonomi profesörü, İngilizce ve Almancayı ana dili kadar iyi konuşan Davutoğlu'nu, Saray'ına çağırıp 1 saat 40 dakika içinde koltuğundan ittirme ile indirdi.

Reis, ittirme ustası!

Post modern darbeci!

Ona “güçlü lider” diyorlar.

“Reis'in darbeci her şeyin başı benim tavrından” tek kelime olsun söz etmiyorlar. Davutoğlu'nun hatası, eksiği, yanlışı neydi onu da söylemediler, söyleyemediler. Davutoğlu'nun başbakanlıktan ittirilmesini “parlamenter sistemin tıkanmasına” bağlayıp durdular. Oysa Davutoğlu, “devlete hortum döşemiş soygun fırsatı yaratmak isteyenlerin adamlarını” bakanlık kadrolarına sokmadı.

Reis, korktu.

Kendi seçip Başbakan yaptırdığı ve “Hocam” diye hitap ettiği birinden korkup, onu koltuğundan ittirerek darbe yaptı.

İstanbul zaten biliyor.

Konya da anladı.

Kayseri de fark etti.

Reis, güçlü biri değil.

Güçlü lider, gücünü paylaşır.

Reis, güç paylaşmıyor.

Reis kendine gurka arıyor.

Güçlü lider gurka arar mı?

Halkın oyuna sunulan yeni anayasa teklifinin “Reis'e gurka üretme sistemi” olduğunu AKP'ye oy verenler içinde yüzde 10'luk bir bölüm görüyor.

Yeni duayı okuyorlar:

Tövbe Yarabbi!

Günahlarıma.

Bilip ettiklerime.

Bilmeyip ettiklerime.

Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül, “hayırcı” olarak algılanmaktan rahatsız değiller. Allah müstakimden ayırmasın!

HAYIR demek için 60 neden (50)

Kim inanır!

Süleyman Şah'ın tabutunu Caber Kalesi'nden alıp sınıra getiren operasyonu yapan tuğgeneral da FETÖ'cü çıktı, türbanlı ilk üniversite rektörünün de o makama FETÖ sayesinde oturduğu anlaşıldı. Hanım rektör ve tuğgeneral şimdi hapiste. FETÖ'nün yargı ayağı, polis ayağı, ordu ayağı, adli tıp ayağı, öğretmen ayağı, üniversite ayağı, sağlık ayağı, MİT ayağı, TÜBİTAK ayağı, Diyanet ayağı, esnaf ayağı, işadamı ayağı olduğu da netleşti. AKP milletvekilleri içinde hiç mi FETÖ bağlantılı biri yok sorusu soruldu, aylar geçti cevap verilmedi. Oysa FETÖ' nün iktidar içindeki bağlantı ve ayakları sayesinde darbe ortamı oluştu. Darbe ortamı oluşmasına iktidar ortaklığı yapanlar şimdi “evet” oyu istiyorlar. Kim inanır!