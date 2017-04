Hayırlı günler için kulağa küpe sözler!

Neyi arıyorsan o'sun.

(Mevlana)

Gerçeğe 3 yoldan ulaşılır.

Bir: Düşünerek.

(asıl olan budur)

İki: Taklit ederek.

(en kolayı budur)

Üç: Tecrübeyle.

(en acısı budur)

(Nasrettin Hoca)

Karanlığa bakarsan,

karanlık da sana bakar.

(Nitzsche)

Gözünü ihtiras bürüyenler,

tırmanırlar tırmanırlar

ama tepeye ulaştıklarında

tepetaklak aşağı çakılırlar.

(Machiavelli)

Kimseye öğüt verme

akıllının ihtiyacı yoktur

akılsızın umurunda değil.

(Hacı Bektaş Veli)

Bahçe, ektiğinden

fazlasını verir.

(Adanalı bir çiftçi)

Despot, çocuk bezine benzer

sık sık değiştirilmezse

aynı şeyi doldurmaya

devam eder.

(Neyzen Tevfik)

Kimisi bezirgan

Kimisi hoca

Kimi ak sakallı

Kimi pir koca

Ne söylerler

Ne bir haber verirler

(Yunus Emre)

Sus a çocuk,

büyük dururken

söz sadır olur mu

hiç küçükten

(Mehmet Akif)

Paraları diktatör iç etti,

gel sıkıysa ispatla

(Diktatörün muhasebecisi)

Aba var, post var

Meydanda er yok

(Yahya Kemal)

En çok gururlanacağımız şey

hiçbir zaman düşmemek değildir

her düşüşten sonra kalkmaktır.

(Konfüçyus)

Altta kalma

Çalmana bak

Köşeyi dön

Dalgana bak.

(Diktatörün akıl hocası)

Devlet akvaryumunda

köpek balığı

olanlardan kork.

(Kumkapılı Balıkçı Remzi)

Bizim nemize demokrasi

bok böceğine gül

koklatınca çatlar

(Bir Ortadoğu despotu)

İnce uzun bir hayvan

Çarpıyor

Çarpıyor

Çarpıyor kendini taşlara

Canı mı sıkılıyor?

Can mı çekişiyor yoksa

Yok efendim!

Gömlek değiştiriyor yılan

(Can Yücel)

Kurtla koyunu

Aynı ağıla koy

Yavru vermez

(Erzurumlu bir çiftçi)

Kaynayan kazan

Kapak tutmaz

(Sarı Saltuk)

Diktatöre uyduğun anda

bile o seni yalnız bırakabilir.

(Mısır Atasözü)

Tek adamlı düzenlerde

çıkar ilişkilerini çıkardığın

zaman geriye hiçbir şey kalmaz.

(Aziz Nesin)

Zamanında bir adım

atmayanlar,

sonradan yüz adım

atmak zorunda kalırlar.

(Afrika atasözü)

Benim doğrum

senin doğrunu döver

(Bir diktatör sözü)

Kötü bir yönetici,

iyi bir halkı yönetemez,

kötü bir yönetici iyi bir halkı

yönetiyorsa bu halkın

İyi bir halk olduğu söylenemez.

(Çin atasözü)

“Hayırlı günler” dedim,

selam verdim

rüşvet değildir diye

almadılar.

(Fuzuli)