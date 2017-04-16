Hayırlı günler için kulağa küpe sözler!

Neyi arıyorsan o'sun.
(Mevlana)
Gerçeğe 3 yoldan ulaşılır.
Bir: Düşünerek.
(asıl olan budur)
İki: Taklit ederek.
(en kolayı budur)
Üç: Tecrübeyle.
(en acısı budur)
(Nasrettin Hoca)
Karanlığa bakarsan,
karanlık da sana bakar.
(Nitzsche)
Gözünü ihtiras bürüyenler,
tırmanırlar tırmanırlar
ama tepeye ulaştıklarında
tepetaklak aşağı çakılırlar.
(Machiavelli)
Kimseye öğüt verme
akıllının ihtiyacı yoktur
akılsızın umurunda değil.
(Hacı Bektaş Veli)
Bahçe, ektiğinden
fazlasını verir.
(Adanalı bir çiftçi)
Despot, çocuk bezine benzer
sık sık değiştirilmezse
aynı şeyi doldurmaya
devam eder.
(Neyzen Tevfik)
Kimisi bezirgan
Kimisi hoca
Kimi ak sakallı
Kimi pir koca
Ne söylerler
Ne bir haber verirler
(Yunus Emre)
Sus a çocuk,
büyük dururken
söz sadır olur mu
hiç küçükten
(Mehmet Akif)
Paraları diktatör iç etti,
gel sıkıysa ispatla
(Diktatörün muhasebecisi)
Aba var, post var
Meydanda er yok
(Yahya Kemal)
En çok gururlanacağımız şey
hiçbir zaman düşmemek değildir
her düşüşten sonra kalkmaktır.
(Konfüçyus)
Altta kalma
Çalmana bak
Köşeyi dön
Dalgana bak.
(Diktatörün akıl hocası)
Devlet akvaryumunda
köpek balığı
olanlardan kork.
(Kumkapılı Balıkçı Remzi)
Bizim nemize demokrasi
bok böceğine gül
koklatınca çatlar
(Bir Ortadoğu despotu)
İnce uzun bir hayvan
Çarpıyor
Çarpıyor
Çarpıyor kendini taşlara
Canı mı sıkılıyor?
Can mı çekişiyor yoksa
Yok efendim!
Gömlek değiştiriyor yılan
(Can Yücel)
Kurtla koyunu
Aynı ağıla koy
Yavru vermez
(Erzurumlu bir çiftçi)
Kaynayan kazan
Kapak tutmaz
(Sarı Saltuk)
Diktatöre uyduğun anda
bile o seni yalnız bırakabilir.
(Mısır Atasözü)
Tek adamlı düzenlerde
çıkar ilişkilerini çıkardığın
zaman geriye hiçbir şey kalmaz.
(Aziz Nesin)
Zamanında bir adım
atmayanlar,
sonradan yüz adım
atmak zorunda kalırlar.
(Afrika atasözü)
Benim doğrum
senin doğrunu döver
(Bir diktatör sözü)
Kötü bir yönetici,
iyi bir halkı yönetemez,
kötü bir yönetici iyi bir halkı
yönetiyorsa bu halkın
İyi bir halk olduğu söylenemez.
(Çin atasözü)
“Hayırlı günler” dedim,
selam verdim
rüşvet değildir diye
almadılar.
(Fuzuli)