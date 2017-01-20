Kabaklar gidecek! Patinaj bitecek!

Lastik bu, aşınır, dış derinliği azalır. İyi şoför 3 metreden bakınca “kabak lastiği” tanır. Kabak lastikle fren emniyeti de tutmaz, hava hafif çiselese yol nemlenir patinaj başlar.

15 yıl doldu.

15 yıldır aynı yönetim.

Patinaj yapıyor.

Sadece birkaç örnek: Polise, orduya, iç güvenliğe yapılan harcama tarihimizin en yüksek düzeyine çıktı fakat Türkiye'de insanlar, gazeteler, TV'ler, muhalefet ve iktidar sadece “güvenlik konuşur” oldular. Hapishanelerdeki tutuklu sayısı 15 yıl önce 70 bin kişiydi bugün 180 bine çıktı. 15 yıl önce Türkiye'de terör ve silahlı sayısı neredeyse sıfırlanmıştı, Umut Vakfı'nın araştırmasına göre bugün 20 milyon sivil kişi silahlı ve her iki evden birinde silah var. Ekonomi küçülür, üretim düşerken elektrik kesintileri 40 yıl öncesine döndü. Elektriğin kilowaat saati ile benzinin litresinin en pahalı ülkesi Türkiye oldu. 15 yıl önceki krizin daha ağırı geldi, delip geçmeye başladı. İşsizlik 15 yıl öncesi düzeyin üç misli oldu. 15 yıl önce 123 milyar dolar olan dış borç 416 milyar dolara çıktı. Reel kesimin ekonomiye güven endeksi 15 yıl önceki düzeye geriledi. Öğrenci başına devletin eğitim harcaması 15 yıl öncesine göre 10 kat artmasına rağmen öğrencilerimizin PISA testi puanları, 15 yıl öncesinin çok gerisine düştü. 15 yıl öncesine göre devlet büyüdü, hantallaştı, halktan topladığı vergileri yutan harcama canavarına döndü. Tarım, sanayi, hizmetler üretimi ise güdük kaldı. Pirinç, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek üretimi 30 yıl öncesinin gerisine düştü. Türkiye pirinç, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, kırmızı et, hayvanına saman, tavuğuna yem ithal eden ülke oldu. Türkiye leblebisini bile yabancı ülkeden satın aldığı nohutla üretir oldu. Evet 15 yıl öncesine göre milli gelir arttı fakat işçinin, köylünün, emekçinin milli gelir artışından aldığı pay 15 yıl öncesinin çok gerisine düştü ve Türkiye'nin dünyadaki ilk büyük 20 ekonomi içindeki sıralaması, ileriye değil geriye gitti. Şehirlerimizde Arap Dubai benzeri camdan gökdelenleri çoğaltarak; milli geliri artırdık fakat felaket bir şehirleşme modeline saplandık. Şehirlerimiz nefret, gerilim, cinayet, depresyon üretim merkezlerine döndürüldü.

Örnekleri çoğaltırım.

Zamanınızı almayayım.

Durum bildiğiniz gibi değil.

Türkiye duvara dayandı.

* * *

Cumhurbaşkanı da anayasa taslağı Meclis'ten geçsin diye halkın bilmez tarafına getirip; “başkanlık sistemine geçince ülkenin patinajdan kurtulacağını” söylüyor.

Oysa gerçek tersi:

Ülkesi: NORVEÇ

Yönetim biçimi:

Parlamenter demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi: 0.944.

Ülkesi: AVUSTRALYA.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi: 0.935

Ülkesi: İSVİÇRE.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi:0.930.

Ülkesi: DANİMARKA.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi: 0.923.

Ülkesi: HOLLANDA.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi: 0.922

Ülkesi: ALMANYA.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endekisi: 0.916

Ülkesi: İRLANDA.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi:0.916.

Ülkesi: ABD.

Yönetim Biçimi:

Başkanlık .

Gelişmişlik Endeksi: 0.915.

Ülkesi: KANADA.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi: 0.913.

Ülkesi: YENİ ZELANDA.

Yönetim Biçimi:

Parlamenter Demokrasi.

Gelişmişlik Endeksi: 0.913.

* * *

Yukardaki liste; BM Gelişmişlik Endeksi'nin ilk 10 sırasıydı. Şimdi BM Gelişmişlik Endeksinin son 10 sırasını sıralıyorum:

Ülkesi: MALİ

Yönetim Biçimi:

Yarı Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0.419.

Ülkesi: MOZAMBİK.

Yönetim Biçimi.

Başkanlık.

Gelişmişlik Endekisi:0.416.

Ülkesi: SİERRA LEONE.

Yönetim Biçimi.

Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0.413.

Ülkesi: GİNE.

Yönetim Biçimi:

Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0.411.

Ülkesi: BURKİNA FASO.

Yönetim Biçimi:

Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0.402.

Ülkesi: BURİNDİ.

Yönetim Biçimi.

Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0. 400

Ülkesi: ÇAD.

Yönetim Biçimi:

Yarı Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0.392.

Ülkesi: ERİTRE.

Yönetim Biçimi:

Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0.391.

Ülkesi: ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ.

Yönetim Biçimi:

Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0.350.

Ülkesi: NİJER.

Yönetim Biçimi:

Yarı Başkanlık.

Gelişmişlik Endeksi: 0. 348.

27 Altın Adam Aranıyor (9)

Başkanlık morartısı!

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Merkezi, yeni araştırmasını açıkladı. Halkın yüzde 71.7'si “derin bir ekonomik kriz var” diyor ve halkın sadece yüzde 32'si başkanlık sistemine geçilmesini istiyor. Bu durumda Meclis'ten “Başkanlık” çıksa bile referandumda “hayır” ihtimali yüksek gözüküyor.. MHP milletvekilleri içinden halkın sesini duyabilecek 27 altın adam aranıyor.