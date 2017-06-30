Kaşarlana! Kaşarlana! Katar’laşma!

Katar, satıyor doğal gazını, alıyor yiyeceğini, içeceğini, Emiri'nin sarayına lüksünü, şatafatını. Türkiye petrol ülkesi değil, doğal gazı da yok.

Tam hasat zamanı.

Buğday, mısır, arpa.

Tam besi zamanı.

Düve, teke, dana.

Çiftçi tam tarlasını hasat edecek ve hayvanını da tam besiden çıkarıp pazara satacak şu günlerde Bakanlar toplandılar. Önceki gün “Bakanlar Kurulu” kararı çıktı. Et, buğday, mısır, arpa ürünlerinin ithalatına uygulanan gümrük vergileri yüzde 60 ile 82 oranında düşürüldü.

Yabancının malı gelecek.

Türkiye'de bolluk olacak.

Katar'ın yaptığı gibi uçakla dana eti, gemiyle buğday; “içerideki gıda tekellerinin” başına ithalat sopası olup inecek, markette-pazarda fiyatlar düşecek.

Gümrükler yalama oldu.

Enflasyon inmedi, çıkıyor.

Başkasının ürettiği malla bolluk, bereket yaşanmıyor. Akılla, bilimle, bilgiyle, beceriyle yönetilen ülkelerde gümrük vergileri, yerli üreticiyi korumak adına alınır. Yerli üreticiyi bitirmecesine gümrük vergileriyle oynarsan, sonunda bir bakarsın Katar olmuşsun.

Katar, çöl ülkesi.

Yerli üretimi yok.

Türkiye üretim cenneti.

Niçin Katarlaşıyor?

Çapsızlıktan mı?

Akılsızlıktan mı?

Bol söylenen yalandan mı?

* * *

2023 hedefleri konulmuştu.

10 büyük içine gireceğiz.

2 trilyon dolarlık ekonomi.

Kişi başı 25 bin dolar.

İleri teknoloji atağı.

Tarımsal üretimde, sanayi veriminde, hayvancılıkta ve AR-GE' de dünya birinci ligine çıkacağız. Allah'ın izniyle Avrasya'nın ileri teknolojide mal üretim üssü biz olacağız.

İhracat 500 milyar dolar.

Turist sayısı 46 milyon.

Turizm geliri 50 milyar dolar.

İşsizlik sıfırlanacak.

Yoksul aile kalmayacak.

Milli uçak yapılacak.

Ve uçurulacak.

Milli tank yapılacak.

Milli uçak gemisi.

Milli uzay uydusu.

Milli uzay üssü.

Milli füze sistemi.

Milli otomobil.

Milli tren.

Milli tranvay.

Milli 4.5G.

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4.5G ihalesi, geçen yıl açıldı. İhale şartnamesine 4.5G yatırımlarında ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde

40, üçüncü yıl yüzde 45 yerli üretme şartı getirildi. İlk yıl sonuç ne oldu biliyor musunuz? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, “Yerlilik oranı tutmadı… 4.5G ihalesini alan şirketlere ceza yazma yetkimiz var ama ceza kesmenin kimseye bir faydası yok” dedi.

Yerli üretim lafta kaldı.

Milli tank ne oldu diye soracak olursanız: Savunma Sanayi Müsteşarlığı bir şirkete devlet kesesinden

500 milyon dolar (evet evet dolar) sübvansiyon yaptı. Yani cebine

500 milyon dolar koydu. Bu şirket

5 tank modeli geliştirdi. Teslim etti. Şimdi Katar'dan gelecek yeni sermaye ile milli tankımızın üretimine başlanması bekleniyor. Milli tank üretme ihalesini de Katar sermayesinin ortak olduğu bir yerli şirketinin alacağına yüzde yüz garanti ile bakılıyor.

* * *

Özetle…

2023 vizyonu kaşarlandı.

Türkiye, Katarlaşıyor!

Gümrükler indi, yurt dışından bol et ithalatı yapılacak, Katarlılar gibi sabah-akşam ithal etle bol kebap yapıp yiyeceğiz!

Kararlıyız!

Kaşarlana!

Kaşarlana!

Katar olacağız.