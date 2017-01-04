Külliye Saray’da Rabia işareti!

Ülkemiz uçurumun başına geldi, aşağı gidiyor. Gücünü, cesaretini iktidardan alan saldırgan insanlar, kendilerince dini yaşam tarzının dışında gördüklerini, Müslümanlık adına, dövüyor, yaralıyor, darp ediyorlar.

Polis yakalamıyor.

Hakim hapse koymuyor.

Sürekli bomba patlayan ve sürekli dindar değil diye adam dövülen ülke olduk. Kent yaşantımızda, muhafazakar giyim tarzı dışına çıktı diyerek, otobüste ve parkta kadın tekmeleyen şehir sakinleri teşvik görür, cezasız kalır oldular. Beşiktaş'ta 20 gün önce patlayan bombadan canını sağ kurtaran bir polisimiz, 20 gün sonra Ortaköy'de gece kulübü taranmasında canından oldu. Yani her an hepimiz; annemiz, babamız, kızımız, kız kardeşimiz, oğlumuz bir patlamada ölebiliriz. Tam bu günlerde; Cumhurbaşkanı için yapılmış Külliye Saray'a Gülşah Yağmur Yazıcı adlı genç bir hanım kız davet edildi. Duygu yüklü, içten, yürekten bir davet, örnek oluyor; insanlarımızı birbirini sevmeye teşvik ediyor.

İtirazım yok.

Genç kız Cumhurbaşkanı'nın kara kalem bir portresini yapmış “sizi çok seviyorum” notu yazarak sosyal medyada paylaşmış. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı, Gülşah'ı ailesiyle birlikte Külliye Saray'da ağırladı. Buluşmada yaşanan sıcak anlar TV ekranlarına da canlı yayın bağlandığında Cumhurbaşkanı, Gülşah adlı genç kıza “Göster Rabia işaretini” dedi ve Gülşah da baş parmağına avucunun içine yapıştırıp kalan 4 parmağını birleştiren Rabia işareti yaptı.

* * *

Rabia işareti Mısır'dan!

Rabia “dört- dördüncü” anlamına geliyor ve Mısır'da 4'üncü Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin darbeyle düşürülmesini protesto edenler Rabia Meydanı'nda toplanarak, darbeyi destekleyenlerin işaret ve orta parmaklarıyla “V işareti” yapmalarına karşı “birleştirilmiş dört parmaklı avuç içi” göstermeyi simgeleştirdiler. Müslüman Kardeşler yani “İhvan-ı Müslimin” Mısır'da silahlı terörü dışlıyor ancak Selefi damardan geldiği için Suriye'de “Cihadı Selefiliğe” kapı aralıyor. Dolasıyla ilk tahlilde ve son tahlilde Mısır'da Rabia işaretinin sahibi İhvan, Ortaköy'de 49 insanın ölümüne yol açan gece kulübü katliamını üstlenen IŞİD adlı radikal kanlı örgütü ve ondan önce de El Kaide türü yüzlerce cihatçı örgütü doğuran ana oluyor.

(Geniş bilgi için Fehim Taştekin'in yazdığı “Karanlık çöktüğünde: IŞİD. din adına şiddetin dünü ve bugünü” adlı yeni yayınlanan kitabın 19, 32,35, 37, 54, 62, 84, 94, 99, 114, 143, 145, 151, 152, 155, 161, 163, 165, 168, 169, 171, 176, 189, 198 sayfalarını dikkatle okuyunuz)

* * *

Demek istediğim çok açık.

Müslümanlık adına şehirlerimizde adam dövülüp, kadın tekmelenen ve IŞİD'in gece kulübünde katliam yaptığı Türkiye'nin bu ortamında Cumhurbaşkanı'nın Külliye Sarayı'na davet ettiği genç kıza Mısır'dan aktarma “Rabia İşareti yap” demeye ve bunu TV'lerden bütün ülkeye yaymaya hakkı yok.

Hukuku da olmamalı.

Adalet sorgulamalı.

Muhalefet hesap sormalı.

Gazeteci kör olmamalı.

Gazeteler yandaşlığı bırakmalı.

Üniversiteler halkı uyarmalı.

Gerçek dindarlar “Külliye Saray'da Rabia işareti” gösterilmesinden kaygı duymalı.

Diyanet kendine gelmeli.

Türkiye'yi “Suriye yapmak isteyenlerin” kanlı tuzağından Cumhurbaşkanı dahil herkes uzak durmalı. Ülkemiz uçurumun başına geldi.