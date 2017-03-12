Nazi’nin doğumu!

Nazilik, Almanya'da 80-85 yıl önce yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek kutuplaşma yaşandığı dönemde doğdu. Nazi lideri Hitler taraftarları, “Ein Führer- Ein Reich- Ein Volk” diye bağırıyorlardı.

Ein Führer: Tek Lider.

Ein Reich: Tek İmparator.

Ein Volk: Tek Halk.

Almanya'da 1934 yılında, halk oylaması (referandum) yapıldı. Konusu: Almanya'da Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin birleştirilmesi ve bütün gücün Cumhurbaşkanında toplanmasıydı. Meydanlar, “Ein Volk- Ein Reich- Ein Führer” sloganları ile inletiliyor, Hitler'in apartman boyunda posterleri meydanları çevreleyen binalara asılıyor, Hitler ise meydan mitinglerinde önünde derya kalabalık “bölücü-kutuplaştırıcı- düşmanlaştıran” konuşmalar yapıyordu. Yaygın baskı ve sindirme uygulanıyor, sokaklarda duvarlara yapıştırılmış afişlerde; “Daha güçlü bir Almanya için…” yazısı yer alıyordu.

Nazilik işte böyle doğdu.

Kuvvetler ayrılığı yok edildi.

6 milyon Yahudi imha edildi.

Hitler dünya savaşı çıkardı.

80 milyon insan öldü.

* * *

Tek Adam.

Tek Lider.

Tek Reis.

Tek Akıl.

Tek Güç.

Güçlü Türkiye.

16 Nisan'da yapılacak Halk Oylaması'nda iktidar partisi sözcülerinin sloganları, duvar afişleri Nazilerin 1934 yılındaki halk oylaması sırasında izledikleri propaganda yönteminin neredeyse aynısı… Kaderin tecellisine (görünme, ortaya çıkma, zuhur etme) bak ki, Almanya ile Türkiye'yi yönetenler arasında “Nazi gibisiniz…” suçlaması patladı. Bizim Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, “Alman Cumhurbaşkanı'na, Alman Başbakanı'na, Alman Dışişleri Bakanı'na Hitler'den bir farkınız yok damgası” vurdular, vurmaya devam ediyorlar. Hayatın bize sunduğu şu ölümcül çelişkiye bak!

Bak, bak otur ağla!

Vurduğun adam Hitler.

Yapmaya çalıştığın; “Tek Adam-Tek Reis-Tek Akıl-Tek Güç-Tek Lider-Üçüncü Abdülhamit…” sistemi yani vurduğun Hitler'in 80 yıl önce yaptığının aynısı! Hitler, “güçlü ve denetlenmeyen bir yönetim” yaratmıştı.

Ya vurduğun gibi ol.

Ya olduğun gibi vur.

* * *

Almanlar bu işe şaşırdı.

Hayatlarının şokuna uğradılar.

Başbakanları Merkel kıvranıyor: Almanya'da Naziliği yeniden hortlatacak her türlü girişimi ve propagandayı “özgürlüğü ortadan kaldırma özgürlüğü olmaz” diye yasakladık. Şimdi bize Nazi demek, Nazilerin tarihte işlediği insanlık suçunu hafifletmek olur. Ayrıca biz Nazi olsaydık, siz Almanya'ya geldiğinizde tutuklar, sizi de Yahudiler gibi yakardık demeye getiriyor. 1960 yılında “Almanların beğenmediği zor, pis, ağır ve ücreti düşük işleri yapmaya giden Türk emekçilerin, ikinci, üçüncü kuşak çocukları sayesinde” iki ülke insanı arasında ileri düzeyde dostluk ortamı oluştu.

İki halkın dostluğu elden gidiyor!

HAYIR demek için 60 neden (25)

Liseler parti binası oldu!

İstanbul'da Güzelyurt Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ders saati içinde Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'ne götürüldü. AKP'li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu öğrencilerden “evet oyu” vermelerini istedi. Eğitim Sen İstanbul 7 No'lu Şube Başkanı Özlem Tolu, “İmam Hatip liselerini kendi propaganda alanı ve militan yetiştireceği bir mevzi olarak görüyor. İktidar, öğretmenleri siyaset yapmakla suçluyor ama kendileri okulları propaganda alanı olarak kullanmaya devam ediyor. Ve bu tür olaylar hakkında soruşturma da açılmıyor.” diye uyarı yaptı.