İslam ülkeleri arasında deyim yerindeyse “terörist otobanları” kuruldu.

“Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş sayılır” diyen Müslümanlığı seçmiş ülkeler neden “uyuyan hücreler yatağı” haline geldiler? Dört bir tarafı “cihatçı terör örgütleriyle” sarılı İsrail'e, bu kanlı suikastçılar, intihar bombacıları sızamıyorlar. İsrail'in şehirlerinde bir süre “uyuyan hücre” halinde kalamıyorlar, sonra “uyanan cihatçı” olup gece kulübünü elini kolunu sallayarak basıp, elini kolunu sallayarak 39 kişiyi öldürdükten sonra, elbise değiştirip, elini kolunu sallayarak, gecenin saat 02.00'sinde 25 bin polisin koruduğu kentte sarı taksilere binip kaçamıyorlar.

İsrail'de olmuyor.

Türkiye'de niçin oluyor?

Efendim!

Paris'te de oluyor(!)

Evet ama 1 defa oluyor.

Türkiye'de 100 defa!

Neden, niçin?

Cevabı öğrenemedik.

Türkiye düşmanları!

Bizi çekemeyenler!

Köprü yaptık, kıskananlar!

Alçaklar, hainler!

Bunlar açıklama değil.

* * *

Fransa'da, Almanya'da, ABD'de terörist, boşluk bularak ve polisin görmez tarafına getirip kanlı katliam yaptıktan sonra o ülkeyi yönetenler; Hemen öz eleştirilerini yapıyor, eksiklerini buluyorlar, dikkat kesiliyorlar, kalıcı önlemler alıyorlar. Bu eleştiri, öz eleştiri, dikkat kesilme, önlem alma sonunda cihatçı terörist, bu ülkelerde uzunca bir süre ikinci katliamı yapmaya fırsat bulamıyor.

Türkiye'de buluyor.

20 gün arayla!

Neden, niçin?

Bir tablo hazırladım.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ:

1 milyar 171 milyon TL.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ:

886 milyon 445 bin TL.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ:

865 milyon 298 bin TL.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ:

807 milyon 450 bin TL.

EGE ÜNİVERSİTESİ:

722 milyon 932 bin TL.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ:

635 milyon 561 bin TL.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ:

547 milyon 274 bin TL.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ:

553 milyon 913 bin TL.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ:

533 milyon 487 bin TL.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ:

499 milyon 311 bin TL.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ:

486 milyon 869 bin TL.

ORTADOĞU TEKNİK Ü. :

480 milyon 207 bin TL.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ:

478 milyon 127 bin TL.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ:

425 milyon 730 bin TL.

İSTANBUL TEKNİK Ü:

443 milyon 183 bin TL.

ERCİYES ÜNİVERİSİTESİ:

438 milyon 467 bin TL.

KARADENİZ TEKNİK Ü. :

421 milyon 333 bin TL.

ONDOKUZ MAYIS Ü. :

407 milyon 394 bin TL.

SÜLEYMAN DEMİREL Ü. :

401 milyon 391 bin TL.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ:

367 milyon 756 bin TL.

Ve…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI:

6 MİLYAR 867 MİLYON TL.

* * *

Bu yıl (2017) Diyanet İşleri Başkanlığı için ayrılan bütçe ile Türkiye'nin ilk 20'ye giren büyük üniversite bütçelerini gösteren yukarıdaki tabloda; 20 üniversitenin hiçbiri Diyanet'e verilenin yanına yaklaşamıyor. Kıyaslarsan Diyanet'e aktarılan kamyon dolusu, üniversiteye verilen bir avuç. Peki, halkın vergilerinden bol kepçe desteklenen Diyanet İşleri Başkanlığı, yılbaşını kutlayanlara karşı nefret, husumet, ötekileştirme uyandıracak o Cuma hutbesini yayınlama gereğini neden duydu? Kumar kötüdür, piyango günahtır, içki Müslümanlıktan çıkartır. Tamam da bu hutbeyi yılın herhangi bir ayında yayınlamak yerine, insanları “bizden olanlar- bizden olmayanlar” diye ayırıp, birbirine düşürmek isteyenlerin yanında yer almacasına niçin yılbaşına denk getirdi? Üstelik bunu 700 yıldır Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü, barış ışığı olduğu bu topraklarda yaptı. Neden yaptı? Diyanetin üst beyin kadrosunda kimler var, kadro nasıl oluştu? Kadroda taşlaşma ve beyinlerde betonlaşma mı var?

Neden var, niçin var?