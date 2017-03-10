“U” dönüşünü elinden aldılar!

Sessiz kitlelerin çabuk unutan çocuk hafızasına güveniyor, gününü gün ediyordu. İsrail'e “One Minute” diye bağırıyor. Alkış alıyor. Sonra “U” dönüşü yapıp İsrail ile sarmaş dolaş olabiliyordu. Rus uçağı düşürüldüğünde “bir daha hava sahamıza girerseniz yine düşürürüz” diyor, ABD'den alkış alıyordu. Sonra yine “U” dönüşü yapıp Putin'e özür elçileri gönderip, el sıkışıyordu.

Rusya'ya kızınca.

ABD'ye yanaşıyor.

ABD'ye kızınca.

Rusya'ya dönüyordu.

ABD'ye “Dikkat et Rusya saflarına gideriz…” yapıyor, Rusya çıkıntılık yaparsa ona da; “ABD'nin stratejik ortağı ve NATO üyesiyiz kartını…” gösteriyordu.

Muhteşem “U” dönüşü!

İyi hasılat getiriyordu.

İki süpere de “kafa tutan, dik duran, eğilmeyen bir yeni dünya lideri” görüntüsü vererek Türkiye seçmeninden yüzde 50 oranında da destek buluyordu.

Bak Allah'ın işine!

“U” dönüşünü çaktılar.

Elinden aldılar!

* * *

Türk Genelkurmay Başkanı'nı ortaya aldılar, sağına Rusya Genelkurmay Başkanı ve soluna da ABD Genelkurmay Başkanı oturdu.

Üçlü fotoğraf çektirildi.

Son durum görüşüldü.

Son durum: Suriye topraklarında süren savaşta; Rusya Genelkurmay Başkanı yani Rus ordusu yanına Esad'ın ordusunu almıştı. ABD Genelkurmay Başkanı yani ABD ordusu da yanına YPG'yi katmıştı. Türk Ordusu ise hem YPG ile hem Esad'ın ordusu ile hem de IŞİD ile savaşıyordu. Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “PYD varsa TSK olmaz” diyor, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, “PYD ile ilerleyeceğiz” kararının arkasında duruyor, Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ise “Hem PYD ve hem Esad ordusuyla birlikteyiz” sözünü tekrarlıyordu. Suriye toprağında ABD ve Rusya orduları ikisi birlik olmuş Türk Ordusu'na ayar çekiyorlardı.

O zaman!

Bu fotoğraf ne?

ABD ile Rus genelkurmay başkanlarının Antalya'ya gelerek Türk Genelkurmay Başkanı'nı ortalarına alıp fotoğraf çektirmesinin mesajı şu olmalı:

Biz ABD ile Rusya'yız!

Suriye'yi paylaştık.

Irak'ı bölüştük.

“U” dönüşünü yemeyiz.

Birbirimize düşmeyiz.

* * *

Böylece Türkiye'nin dış politikası bir kez daha yanlış yapalak, sersem sepelek oldu. Ortadoğu'da “hem sahada… hem masada olacağız… Buna tarihten gelen hakkımız var…” iddiası yere düşmüş taze yumurta gibi dağılıp gitti.

Olan şehitlerimize oldu.

Ve gazilerimize…

Ve de askeri harcamaya…

Suriye'ye karadan Türk Ordusu göndermenin ve “ABD'nin-Rusya'nın- Esad'ın- İran'ın- Irak'ın- Barzani'nin ve PYD'nin IŞİD ile savaşına Türkiye'yi de sokmanın” gerisinde Antalya'da bir masada çektirilen üç genelkurmay başkanı fotoğrafı hatıra olarak kaldı.

Mehmetçik'in Suriye'de ne işi var?

Yurtta Sulh! Cihan'da Sulh!

Bunu diyenler haklı çıktı.

HAYIR demek için 60 neden (23)

Ortaçağ'ın ağalık kafası!

Türkiye koca ülke, 80 milyon nüfus, çok sayıda sorun, sosyal, ekonomik, kültürel alanda fazlaca kırılma, yarılma yaşayan ülke. Yeni bir anayasa teklifini getirip “evet” oyu atılması içip propaganda yapan Cumhurbaşkanı, Başkan, bakanlar, iktidar milletvekilleri ile MHP Genel Başkanı “tek kişiyi güçlü ve imtiyazlı kılan anayasanın bütün sorunları çözeceğini” söylüyorlar. Hiçbir dönemde, hiçbir ülkede bütün sorunları çözen bir anayasa görülmedi. “Bütün sorunları bu anayasa çözecek” diyenler aslında topluma “nasıl yönetileceğini değil tek kişinin yöneteceğini” dayatıyorlar. Bu Ortaçağ'ın ağalık kafası!