Vaiz ve öğretmen!

Baştan aşağı yapay, yalan, göstermelik. Timsah gözyaşı. Senede bir gün yine şiirler okundu. Öğretmenler övüldü. Göklere çıkartıldı. Bize bir kelime öğretenin kulu kölesi oluruz denildi. Her yıl olduğu gibi yine aynı gün yurdun dört bir yanından öğretmenler Ankara'ya çağrıldı. Anıtkabir'e götürüldü. Sonra Cumhurbaşkanı Sarayı'na götürüldü. Sonra Başbakan'ın Köşkü'ne götürüldü. Sonra Milli Eğitim Bakanı'nın bakanlık binasına götürüldü.

Hem Anıtkabir'de.

Hem Saray'da.

Hem Köşk'te.

Hem binada.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan sözleşmiş gibi hep bir ağızdan bağırdılar:

“Öğrencilerinize umut aşılayın.”

Öğretmen umutsuz.

Mutsuz. Muhtaç.

Yıkılmış. Mağdur.

Temmuz ayı.

Öğretmen maaşı:

2 bin 982 TL

Temmuz ayı.

Yoksulluk sınırı:

7 bin 56 TL.

* * *

Anketler yayınlandı:

10 öğretmenden 8'i:

Psikolojik sorunu var.

10 öğretmenden 7'si:

Öfkesini kontrol edemiyor.

Araştırmalar açıklandı:

Yüzde 69'u:

Maaşı ile geçinemiyor.

Yüzde 59'u:

Borç içinde kıvranıyor.

Yüzde 70'i:

Kitap, gazete alamıyor.

Yüzde 77'si:

Öğretmenlik yapmaktan soğudu.

Yüzde 35'i:

Gelecekten umudunu kesmiş.

Yüzde 75'i:

Daha iyi gelirli başka iş arıyor.

Yüzde 92'si:

Geleceğinden yiyor.

(Kredi kartıyla)

Yüzde 82'si:

Eğitime siyasi baskı girdi diyor.

Yüzde 76'sı:

Kendini sahipsiz hissediyor.

Yüzde 94'ü:

Eğitime torpilin bulaştığını düşünüyor.

Yüzde 99'u:

Eğitimde istikrar bozuldu diyor.

Yüzde 74'ü:

Maaşımız düşük.

Bu yüzden öğretmene saygı yok.

* * *

Yılın 364 günü öğretmenlerin yüz yüze bulunduğu yukarıdaki tabloyu iyileştirmek için hiçbir adım atmayan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan yine de öğretmenlerden öğrencilerine “umut aşılamasını” istediler.

Öğretmen robot mu?

Cami vaizi de memur.

Okul öğretmeni de memur.

Vaiz (Derecesi 1/4):

Aylık net maaşı:

3.022 TL:

Öğretmen (Derecesi 1/4):

Aylık net maaşı:

2.982 TL.

(2017 yılı ilk 6 ayı verileri)

Kimse çıkmadı ve “Cami vaizinin aylık maaşı, öğretmenin aylık maaşını hangi ölçü, kriter, anlayış, yaklaşım yüzünden geçti” diye sormadı. Ben cami vaizinin maaşına kem gözle bakmıyorum. Aldıkları maaşları çok bulmuyorum.

* * *

Sadece soruyorum:

Vaiz maaşı öğretmeni geçti.

Hangi ölçüye göre geçti?

Vaizler, camide cemaate vaizlerini verirken iktidarı gözetsin ölçüsüne göre mi geçti? Ülke yönetimini siyasi İslam'a dönüştürmek yolunda pozitif ayrımcılık yapma ölçüsüne göre mi geçti? Vaizlere öğretmenden fazla maaş verelim ki, Allah bizi cennetine alsın ölçüsüne göre mi geçti? Hangi ölçüye göre öğretmen aylığı, vaiz aylığının altında kaldı?