Onu “modacı” diye yazıyorlar. Terzi çırağı olarak çalıştığı dükkan, o günlerde yazı yazdığım gazeteye bitişikti. Kendisini “modacı” değil “terzi çırağı” diye tanıtırdı. Ve bu tanımlamayı hiç terk etmedi. Yazarlığa başladı. Düşüncesini açıkladı diye linç etmek istediler. Sonra, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla dava açıp, hapse koydular.

56 gün yattı çıktı.

Tutuksuz yargılanacak.

3 yıla kadar hapsi isteniyor. Artık hayatını yazar olarak devam ettirecek.

Niçin terziliği bıraktı?

Şöyle açıklıyor: “Bıraktım çünkü Türkiye artık giyinmiyor. Ya soyunuyor, ya kapanıyor. Olgunlaşma enstitülerinin kapısına kilit vuruldu. Terzilik meslek liselerinin ise erkek bölümleri kapatılalı 5 yıl oldu. Vakıf üniversitelerinde ise “moda tasarımı bölümü” adı altında “aptirik-guptirik işler” yapılıyor. Türkiye şu an pamuklu kefen bezi bulamıyor. İnsanlar, polyester kefen ile gömülüyor. Kadınlar pamuklu iç çamaşırı giymediği için rahim ağzı kanseri ile boğuşuyor…”

* * *

Terzilik gidici.

Vatan sevgisi kalıcı.

Vatansever biridir.

Şöyle açıklıyor: “Gözaltına alındığımda etrafımda 7-8 polis varken linç edildim… Apronda sol tarafta birikmiş güvenlik görevlileri vardı… Linç edileceğim aklıma gelmezdi.

Ayakkabılarım çıktı.

Şu an dişlerim sallanıyor.

Yaralar yeni iyileşiyor.

Bir hafta kan işedim.

Fiziki ve manevi hasar gördüm.

Bize kurşun işlemez.

Demirin içinden çıktım.

Çok üzüldüğüm bir şey var…”

* * *

En çok neye üzülüyor?

Şunları söylüyor: “En çok üzüldüğüm nokta benim linç görüntülerimin servis edilmesi… Üzüldüm çünkü bütün dünya bu görüntüleri “Barbar Türkler” diyerek kullandı. Türk halkı aşağılandı. Yunanistan mahkemelerinde “Türkiye'de işkence var diyen askerler” benim görüntülerimi kanıt olarak kullandı…”

İşte vatanseverlik bu!

Linç edilecekti.

Ona üzülmüyor.

Görüntüler vatanı yaraladı.

Vatanı için üzülüyor.

Vatansever olacaksan!

Barbaros Şansal gibi ol!

Samimi duygu.

Ulusal bilinç.

Karşılıksız sevgi işte bu!

Seni linç etmeye kalktılar ne yapacaksın? Bu soruya da şöyle cevap veriyor: “Uluslararası organize bir suç örgütünün lincine maruz kaldım. Türk Hava Yolları (THY) ve TAV bunun hesabını verecek…”

* * *

Savaşa devam edecek.

Bir şiir:

“Gök mavi, başak sarışın

Tadı ne güzel barışın!

Fakat senin on savaşa

Değer, ey yurdum bir karışın!”

(Arif Nihat Asya)

DARENDE'den ÖZÜR: Dün bu köşede çıkan yazımda; “Darende, Gaziantep'in kazası” diye yazdım. Dalgınlığımı bağışlayın. Özür dilerim Darende Malatya'ya bağlı.

HAYIR demek için 60 neden (17)

Sadettin Tantan'ın kararı!

Yurt Partisi Genel Başkanı, İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, halk oylamasında “HAYIR” diyeceğini 10 maddelik bildiriyle açıkladı. Gerçekçi ve çarpıcı analizlere dayalı olarak yazılmış bildirinin 7'nci maddesinde; “Enerji savaşları açısından değerlendirildiğinde ve son yıllarda yaşadığımız bütün olaylar açısından tek tek bakıldığında açık ve net bir şekilde Türkiye'nin tutsak edildiğini, silahsız işgal altında olduğunu, beyinlerin teslim alındığını görüyoruz. Başkanlık dayatması işte bu savaşın başka bir adıdır” denildi.