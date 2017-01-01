Yeni yılın 5 hediyesi!

Yılın ilk gününe girdik. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu olsun. Güzel, güneşli günler görelim. 2016 yılı her bakımdan “uyanın… uyanın… uyanın…” diye bağıran yıl oldu derim. 2017 yılının bu ilk yazısını “iyimser içerikli” yazmak isterim.

Noel Baba çıktı geldi.

Senin gibi bir yazara yeni yıl hediyesi getirdim dedi. Elindeki torbayı önüme koydu. Açtım baktım; torbadan 5 yeni yıl hediyesi çıktı.

Çok sevindim.

Hediye 1:

Sultanlık halktan dönüyor.

Hediye 2:

Suriye sorunu çözülüyor.

Hediye 3:

Kürt-Türk tarih yazıyor .

Hediye 4:

FETÖ yeni bant yolluyor.

Hediye 5:

Ekonomik kriz çözülüyor.

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Halk geri çevirir.

Meclis'ten Türkiye'yi 200 yıl geriye götürecek “Kişiyi sultan yapma anayasa metni” 2 partinin desteği ile komisyondan çıktı. Bu metin önce Meclis'te vekillerin oylarına sunulacak. Meclis'ten geçerse nisan ayı ortalarında halkın önüne gelecek.

Uyanma yılına girdik.

Uyanışın ilk rüzgarı olur.

Bu metin egemenliği halktan alıyor, bir kişiye veriyor. Türkiye'yi Ortadoğu'nun ibiş ülkelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Halk bu tuzağı görür. Referandumda geri çevirebilir.

Yılın ilk şahane hediyesi olur.

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Suriye yıkımı durur:

Suriye'de “ateşkes” ilan edildi. Yakan, yıkan, 18 milyon insanı evinden, yurdundan eden, ateşi, alevi Türkiye'ye de sıçrayıp yayılan Suriye'ye barışın gelmesi için iki oyuncu rol oynadı. 1- Türkiye. 2- Rusya. Türkiye, çarpışan taraflardan muhalifleri temsil ediyor. Rusya, Suriye rejimini yani Esad'ı temsil ediyor. Dolasıyla çarpışan iki taraf “ateşkes masasına” yani barış yapmaya oturmuş oldular. Tarihin cilvesine bak, 6 yıldır Esad'a en ağır lafları söyleyen bizim Cumhurbaşkanı, Esad'ı düşmanlarıyla barıştırma elçisi oldu. Suriye bataklığında kim kimi ne kadar dinler, henüz bilemiyoruz.

Umut ediyoruz.

Ateşkes tam barış getirir.

IŞİD'i kendi toprağından silip atma görevini Esad'ın ordusu devralır, bizim Mehmetçik de yurduna geri döner. Yılın ikinci şahane hediyesi olur.

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Türk-Kürt Birleşme Projesi:

Nasıl ki, Halep'in doğusunun düşmesinden sonra Suriyeli muhalifler, “ateşkesi” kabul edip silah bıraktılar, Kandil'de PKK'yı yönetenler de Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da yedikleri büyük darbeden sonra “silah bırakmaya” razı gelebilirler. Güneydoğu halkı PKK'nın beklediği serhildan (isyan) çağırısına hayır dedi. Araya birileri girer (belki de girmiştir) yeni bir “barışma süreci” başlar. Güneydoğu'nun siyasi temsilcisi seçilmiş HDP Başkanı Demirtaş ile milletvekili arkadaşları hapishaneden çıkarlar. Türkiye zaten Irak Kürtleri (Barzani) ile barışmış durumda. Suriye Kürtleri ile ve kendi Kürtleri ile de barışarak ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) karşısına “Türklerin Kürtlerle Büyük Kardeşlik Projesini” koyabilir. Türkiye gibi bir ülkeye, böyle bir projeyi başarmak yakışır.

Yüzyılın şahane hediyesi bu olur.

FETÖ helalleşmesi:

Umut doğabilir.

2017 yılının ilk çeyreğinde Fetullah Gülen, ABD'den yeni bir video-bant hazırlayıp gönderebilir. Bu bant içinde Hocaefendi, yine göz yaşları içinde başında beyaz takkesi, elinde tespihi ile Tayyip Erdoğan'dan özür dileyip, onun büyüklüğünü kabul ettiğini bildirebilir. Bu durumda Fetullah'dan gelecek “Sen büyüksün, ellerinden öperim” anlamında bir özür video-bandı ile “ateşkes” ilan edilebilir. Bu yapma, uydurma, naylon gerilim de biter.

Helalleşme hediyesi olur.

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Ekonomik krizi savuşturma:

Tek kişinin sultan yapılmasına halkın hayır demesi, Suriye ateşini söndürme, Kürt-Türk Kardeşliğini yükseltme ve Fetullah- Tayyip arasında İslamcı iktidar kavgasını “ateş kese çevirme” başarılırsa Türkiye zaten rahatlar. Güven gelir. Ülkeye bol dolar girişi olur. 14 yıldır iktidarın yarattığı rantlarla büyümüş yeni zengin işadamları yatırım patlaması yaparlar. Ekonomik kriz aşılır (!)

Beşinci iyimser hediye olur.

Yılınız “iyimser içerikli” olsun.