100 lira verginin maliyeti 54 kuruş mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 yılı Faaliyet Raporu'nu açıkladı. Bu raporun 180'inci sayfasında 10 numaralı tablo olarak aşağıdaki istatistiğe yer verilmiştir.

Yukarıdaki tablo vergi toplamak için yapılan harcamaların geçen yıla göre 1 kuruş arttığını göstermektedir.

Vergi toplama maliyeti eksik hesaplanmıştır

Vergi maliyeti; vergi uygulaması sonucu katlanılan açık ve saklı maliyet unsurlarının tümünü ifade eder. Açık maliyet unsurları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Vergi Denetim Kurulu'nun ve Gümrük İdaresi'nin vergi ile ilgili birimlerinin; merkez ve taşra kuruluşlarının bina alım ve yapım maliyetleri, binalar, personel harcamaları, demirbaş giderleri, ısıtma ve aydınlatma giderleri, yayım, araştırma ve temsil giderleri ve benzeri giderlerdir. Verginin saklı (gizli) maliyeti ise; genellikle vergi mükellefi ve sorumlularınca vergi adına katlanılan giderleri içerir. Nitekim mükelleflerin mali müşavirlerine ödedikleri paralar, vergi yargı kuruluşlarına intikal etmiş davalar dolayısıyla ödenen paralar, vergi ile ilgili faaliyetleri devam ettirmek için görevlendirildikleri personel ve bina için ödedikleri para ve benzerleri yer alır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tablosunda verilen oran, tam anlamıyla vergi toplama maliyetini ifade etmemektedir. Zaten vergi toplama maliyeti tanımlamasından da kaçınıldığı görülmektedir. Tablodaki veriler kısmi vergi harcama maliyetini ifade etmektedir. Şöyle ki;

n Vergi toplamak için yapılan harcama olarak, sadece Gelir İdaresi'nin harcamaları konulmuştur. Bütün vergiler dikkate alınarak hesaplama yapıldığına göre; bu vergilerin toplanmasında görev alan bütün kurum ve kuruluşlarında vergi toplama faaliyetine ilişkin harcamalarının da hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Vergi Denetim Kurulu'nun ithalde alınan Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük ve diğer vergilerin toplanması görevini ifa eden Gümrük İdaresi'nin maliyetlerinin de bu harcamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

n Birçok ülke, sınırlı sayıda mükelleften alınan özel tüketim vergisi toplamını, vergi toplama hizmetinin gerçek durumunun doğru yansıtılması için, maliyet hesabında toplam net vergi gelirlerinin dışında tutmaktadır.

n Yine kamu çalışanlarının ücretlerinden yapılan vergi kesintileri ile ilgili işlemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın değil Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün önemli katkısı vardır. Vergi gelirleri toplamından bu tür vergi kesintilerinin düşülmesi de gerçekçi bir sonuç için zorunludur.

Yukarıda bahsettiğimiz hesaplamaya ilişkin öneriler dikkate alındığında; 100 lira vergi toplamanın maliyetinin, 54 kuruş olamayacağı aşikardır.

Ülkelerin kamu giderlerini karşılamak üzere, yüksek maliyetli borçlanma yerine çok düşük maliyetli vergilere yönelmeleri kaçınılmazdır. Ancak vergilemede adalet ve eşitlik ilkesi, vergilemenin her safhasında gözetilmelidir.