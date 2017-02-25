Beyin gücüne otomasyon kazandırmak…

Ülkemiz kendi kısır gündeminde debelenip dururken; dünya başka bir boyuta geçiyor. Bizim gündemimiz ile Dünya gündemi arasında bırakın paralellik kurmayı, adeta ayrı dünyalarda yaşıyormuşuz hissine kapılıyoruz. Bu tespitleri haklı çıkaran bir araştırma, geçen hafta kamuoyuna açıklandı. KPMG International'ın “2016 Küresel CEO Araştırması” çok çarpıcı tespitler ve sonuçlar içeriyor.

Araştırma, dünyanın 10 büyük ekonomisinden yaklaşık 1.300 CEO ile yapılmış. CEO'lar yönettikleri şirketleri değişime nasıl hazırladıklarını, önceliklerini, öngörülerini, risklerini ve planlarını anlatmıştır.

Çok kritik 3 yıl

Dünyada yüksek teknoloji ile beslenip, kasırga hızına ulaşan küresel değişime ayak uyduran ve onu yönetmeye başlayan, kazanacak ve direnen, tarih olacak. Bunun için, önümüzdeki üç kritik yıl olduğu tespiti yapılıyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerindeki dünya lideri şirketleri yöneten CEO'ların ezici çoğunluğu 2017,2018 ve 2019 yıllarının geçmiş 50 yıldan daha kritik olduğuna inanıyor.

Değişim çağının kilit kavramları; teknoloji , hız, inovasyon ve siber güvenlik. Tüm strateji bu kavramlar üzerine kuruluyor.

En çok hangi riskler endişelendiriyor?

CEO'ların ortak görüşü; dünyanın dördüncü sanayi devrimi döneminde olduğu ve bu dönemde en çok endişe taşıyan riskler;

– Siber güvenlik riski,

– Düzenleyici ortam riski,

– Yeni geliştirilen teknoloji riski,

– Stratejik risk,

– Jeopolitik risk,

şeklindedir.

Önümüzdeki 3 yıl içinde yatırım yapılacak ilk beş alan ve öncelikler nedir?

CEO'lara göre yatırım yapılacak alanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

– Artan veri analiz kabiliyetleri,

– Yeni ürün geliştirme,

– Siber güvenlik çözümleri,

– Müşteri deneyiminin ve ihtiyaçlarının ölçümü ve analizi,

– Şirket merkezinin bulunduğu ülkede bölgesel genişleme,

– Önümüzdeki 3 yıl için ilk beş stratejik öncelikler ise;

– İnovasyonu desteklemek,

– Müşteriye daha güçlü bir şekilde odaklanmak,

– Yıkıcı teknolojileri uygulamak,

– Yetenek geliştirme yönetimi,

– Daha güçlü pazarlama, markalaşma ve iletişim,

Önümüzdeki 3 yıl içinde Yıllık Brüt Gelirdeki Büyüme Beklentileri

CEO'lar yönettikleri şirketlerinin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında brüt gelir beklentilerini oransal olarak aşağıdaki gibi tahmin etmektedirler.

Biz ne yapacağız?

Oldukça kapsamlı bir araştırmayı sizlere kısaca özetlemeye çalıştım. Hâlâ faiz, enflasyon, kur artışlarını ve işsizliği tartışıyoruz. İnşaat sektörü ile ülkeyi dünya lideri yapacağımızı söylüyoruz.

Bir an önce titreyip, kendimize gelme zamanı geldi de geçti bile!

Araştırmada yer alan bir ifadede olduğu gibi; kas gücünü otomatik hale getiren dünya, dördüncü sanayi devriminin eşiğinde beyin gücüne otomasyon kazandırmak için yarışıyor.

Sahi biz ne için yarışıyoruz?