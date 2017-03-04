İşyeri kiralarında stopaj yoluyla vergilendirme

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/5. maddesi hükmü çerçevesinde gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj (tevkifat) yapmak zorundadırlar. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi keseceklerdir.

Ancak, gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden her hangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri GVK'nun 1/d bendinde yer alan 1.580 TL'lik beyan sınırını aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilir.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu'nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86'ncı maddesinin 1/c bendi hükmüne göre; 2016 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 30.000 TL'yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecek, ancak bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir.

Sadece işyeri kira geliriniz varsa…

2016 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 30.000 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundasınız.

Sadece işyeri kirası elde etse bile; ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar hazır beyan sisteminden yararlanamazlar.

Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise ; bu işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 30.000 TL tutarı aşması halinde, ayrı ayrı beyanname vermek zorundasınız.

İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler , fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden yüzde 25 oranında indirim uygulanır.

Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup , işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

Mükellefler 01/01/2016-31/12/2016 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2017 yılı Mart ayının 1'inci -25'inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.

İşyerlerini Basit Usul'e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.580 TL'yi geçiyorsa Gayri Menkul Sermaye İradı Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

132.000 TL'ye kadar vergi yok, iade var

Bu açıklamalarımız çerçevesinde gerçek kişilerce elde edilen gelirin işyeri kirasından ibaret olduğu durumda aşağıda yer alan tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 30.000 TL'ye kadar hiç beyanda bulunulmayacak, elde edilen brüt kira tutarının 30.001 TL – 132.000 TL arasında olduğu durumda ise beyanname verilmesine karşın, ödenecek vergi doğmamaktadır.

Yarın Menkul sermaye iradı elde edenler beyanname verecek mi?