Önce sorgula, sonra öde

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun'un 22/A maddesi ile (5766 sayılı Kanun madde 2 ile eklenen madde ve 6728 sayılı Kanun madde 8 ile eklenen ibare (09.08.2016 tarihinden itibaren) kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla; bazı ödeme ve işlemler sırasında, Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluğu getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Amme alacağı ödemeden işlem yapanların sorumluluğu

7061 sayılı Torba Kanun'un 7'nci maddesiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları başlıklı 22/A maddesi yeniden düzenlenerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle, hak sahiplerine yapacakları ödemeler de bu kapsama alınmıştır. Ancak meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.

Diğer taraftan, hak sahiplerine yapılacak ödemeler sırasında tahsil dairelerine olan borçların resen kesilmesi yönünde Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.

Madde kapsamında kesinti zorunluluğu getirilen ödemeler için işçi ücreti alacaklarının öncelik hakkı korunmuş ve alacağın devrine ilişkin yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme işlemlerinin, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Torba Kanun ile ayrıca, yapılacak ödemeden Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 90'ıncı maddesi uyarınca, tahsil dairesi alacakları için de 6183 sayılı Kanun'un 22/A maddesi gereğince kesinti yapılması gerektiği durumlarda, iki kamu idaresinin alacaklarına karşılık garameten pay ayrılması esası getirildi.

Yukarıdaki düzenlemeler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yurtdışı bankalara aracılık eden yurtiçi bankalar, katlandıkları giderler için komisyon alabilecekler

Torba Kanun'un 8'inci maddesiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Hususi ödeme şekilleri başlıklı 41'inci maddesinde ibare değişiklikleri yapılarak, kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşlarımız veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine imkân sağlanmıştır. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Cebri takibat işlemlerinde süreler uzadı

Torba Kanun'un 9'uncu maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un; ihtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15'inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.

Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı “Ödeme emri:” başlıklı 55'inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca, borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün olarak yeniden düzenlenmiştir.

“İhtiyati haczin kaldırılması:” başlıklı 56'ncı maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmıştır.

“Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58'inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.

“Mal bildiriminde bulunmayanlar:” başlıklı 60'ıncı maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.

Yukarıdaki düzenlemeler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Maliye Bakanlığı'nın kamuoyunda bilinen adıyla Torba Yasa ile yapmış olduğu Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapmış olduğu değişiklikler, Amme Alacağını güvence altına almak anlamında önemlidir. Ayrıca ödeme emri, ihtiyati hacze itiraz ve ihtiyati haczin kaldırılması ile ilgili çok kısa olan sürelerin uzatılması olumlu olmakla birlikte, neden 30 gün olarak belirlenmediği de merak konusudur.