Önemli galibiyet

Galatasaray sezon başından bu yana oynadığı en güzel maçlardan birini sergiledi. Maçın neredeyse tamamına yakınını kontrolünde tutarken rakip kaleyi baskı altına aldı. Eğer forvet oyuncuları biraz daha becerikli olsaydı maçtan 6-7 farkla ayrılabilirdi. Oyuncuları ele aldığımızda neredeyse tamamına yakını hatasız oynadı. Savunma ve orta saha hata yapmadı.

Forvet oyuncularını tehlikeli toplarla buluşturdular. Adanaspor'un iki pozisyonu vardı. O da uzaktan şut ve frikikteki Muslera'nın muhteşem kurtarışıyla biten pozisyondu. Eren Derdiyok buluştuğu toplarda özellikle daha önce kafa toplarında rahatken bu defa tedirgin gözüktü ve istediği yerlere topu indiremedi. Galatasaray'ın kanat oyuncuları biraz daha çizgiye inip sezon başında olduğu gibi topu Eren'le buluşturabilseler çok gol attırırlar.

Linnes hücumda da savunmada da gerçekten iyi işler yaptı. Orta saha forvet oyuncularını toplarla buluştururken sarı-kırmızılılar kanatları da çok iyi kullandı. Rodrigues'in geri dönüşü çok önemliydi. Podolski, attığı golün dışında rakip kaleyi uzaktan şutlarla da yokladı. Adanaspor ligin dibine demir attı zaten maça da pek ağırlığını koyamadı.

PENALTILAR DOĞRU

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya gelirsek bana göre mükemmel bir maç yönetti. Belki maçın başında Cavanda'ya bir sarı kart gösterebilirdi ama o da nazarlığı her iki penaltı da haklıydı. Bu farklı galibiyete Galatasaray yönetimi, teknik ekibi hatta taraftarın bile ihtiyacı vardı. Milli ara ve sonrasında zayıf rakip karşısında alınan bu sonuç sonraki maçlar için de moral oldu.