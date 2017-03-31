Avrupa, Türkiye’den ne istiyor ?

En son yazacağımı en başta yazayım, bence Avrupa Türkiye'den sonsuza dek kurtulmak istiyor !

50 yıldır AB üyeliği konusunda son derece samimiyetsiz bir tutum izleyen Avrupa Birliği ülkeleri, bugün de referandumda Evet çıksın ve Türkiye Cumhuriyeti tarihe gömülsün diye uğraşıyor…

Aylardır haber dergilerinde atılan çirkin manşetler, sokaklarda yapılan Evet karşıtı gösteriler, Erdoğan'ın kafasına silah dayanmış pankartlar… hepsi bunun için.

Hepsi referandumdan Evet çıksın diye.

Çünkü Evet çıkarsa Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi felakete sürükleyeceğini görüyorlar.

NATO'dan kopmuş, BM'e sürekli fırça çeken, bir uçta ABD'ye diğer uçta Rusya'ya ipleri kaptırmış, Ortadoğu coğrafyasının sınırında yapayalnız bir Türkiye !

AB için tadından yenmez…

Şimdi de bunun için varla yokla uğraşıyorlar.

* * *

Benim inancım tam, AB'nin planı tutmayacak, sandıktan onurlu bir Hayır çıkacak.

Ve bu Hayır, Türkiye'nin kardeşlik ikliminin yeniden inşaası için de “Hayırlı” olacak.

Fakat tüm bu siyasi hesaplar arasında olan yine Avrupa'da yaşayan Türklere oldu.

Dün, Belçika'da, oy verme işlemleri sırasında Türkler birbirine saldırdı. Kürt kökenli 3 kişi yaralandı, üstelik birinin durumu çok ağırmış…

Olacak iş mi bu ?!

Kendi ülkemizde bölündük, yetmedi bir de Avrupa'da mı birbirimize düşeceğiz ?

Gerçekten yazık…

AKP, MHP'den memnun değil…

Değil, çünkü MHP tabanının en az üçte ikisi hala ‘Hayır'cı.

Bahçeli, ne yapsa seçmeni ikna edemiyor.

Zaten pek bir şey yapıyor da sayılmaz.

Cumhurbaşkanından Başbakana tüm AKP kadroları can hıraş Türkiye'yi gezip “millet için Evet” filan diye haykırırken, Sayın Bahçeli sukünetle twit yazıyor sadece…

Hatta baktım, onu da en son 21.Mart'ta yazmış !

Şöyle birşey “Evet dedik, Ergenekon destanını yazdık. Evet dedik, tarihe Türk mührünü vurduk. Türklüğün bekaası için 16 Nisan'da inşallah Evet diyeceğiz…”

İnşallah.

Aynı MHP, Kasım seçimlerinde de “Sen bilirsin Türkiye” demiş ve 39 vekil kaybetmişti.

Şimdi de olayı “inşallah, maşallah”la götürüyor.

Sonucu 17 Nisan sabahı göreceğiz, fakat anlaşılan AKP bu “propaganda yapar gibi yapan MHP”den memnun değil.

Bahçeli, AKP çevrelerinden MHP'ye yönelik eleştirilere cevap vermiş dün, demiş ki “Biz kıt imkanlarla mücadeleyi yürütüyoruz. Bizi yetersiz görenlere bir şey diyemeyiz. Garibin de yaptığı, ancak bu kadar, garip ne yapsın değil mi?”

Garip midir, değil midir, bilemem tabii, ama en garibi bunca olaydan sonra Bahçeli'nin hala Genel Başkan olması değil mi ?

Canım Kızım,

“Müziği duymayanlar, dansedenleri deli sanırlar…” Nietzche