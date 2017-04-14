Bahçeli Hayır mı diyor ?

Dün gece Pazar gününün kaderi değişti.

Bütün anketlerde ( inanın ya da inanmayın ) Hayır burun farkıyla önde giderken, bu sabahtan itibaren artık hepimiz emin olabiliriz ki Hayır çıkacak !

Devlet Bahçeli'nin dün gece NTV ve Star TV ortak yayında verdiği canlı yayın röportajı herşeyi değiştirdi.

Acaba Bahçeli NTV'ye kendisi mi çıkmak istedi ?

Bilmiyorum.

Muhtemelen öyle…

Çünkü kendisinin canlı yayın sevmediği, hatta röportaj sevmediği bilinen bir gerçek. Çoğu zaman sosyal medya hesabından yazılı açıklamalarla mesaj veriyor.

Ama dün gece referandum sürecinde ilk defa bir TV kanalına çıktı ve sandığın kaderini değiştirecek bir cümle söyledi.

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eyalet gelecek diyorsa ve Cumhurbaşkanı da susuyorsa, o zaman eyalet sistemine karşı olan, üniter devletten yana olan ülkücülerin son iki günde kararı ne olabilir ? Bu kişi benim danışmanım olsa o saatte görevden alırdım… ”

Şimdi bu ne demek ?

Bir gazeteci her şeyden önce merak eder, çok şükür bizim gazetede de hala gazetecilik yapıldığı için ben de merak ediyorum :

Acaba Devlet Bahçeli başından beri bunu mu amaçlamıştı ?

Yoksa son anda MHP tabanının olup bitene tepkisini gördü ve kendi Genel Başkanlığını mı kurtarmaya çalışıyor ?

Devlet Bahçeli canlı yayında Başdanışmanı eleştirse de “ülkücülerin kararı değişmez” dedi. Ne demek bu, Sayın Bahçeli ülkücüler Hayır mı versin istiyor, Evet mi ?

16 Nisan gecesi Devlet Bahçeli “Bu meseleyi siyasetin gündeminden sonsuza dek çıkarmış olduk, Türk halkı bölünme ya da eyalet istemiyor” der mi ?

Derse, ülkücüler hala onu Genel Başkan olarak kabul eder mi ?

Bahçeli muhalifleri için yeni bir durum oluşur mu ?

Bu durumda AKP / MHP ittifakı çöker mi ?

Ve Sayın Erdoğan çok beğendiği Bahçeli'nin bu referandumdaki rolünü sorgular mı ?

Gel Pazar gel…

Bu heyecan bizi bitirecek !

Karıdan kızdan konuşmaya bayılıyorlar !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü gece amiri Ömer Akbayrak diye bir adam varmış..

Adam dediysem, daha çok bir mahlukat.

Facebook’da şöyle yazmış “17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet'çilere helaldir”.

İşte görüyorsunuz, kafaları sadece karıya kıza çalışıyor !

Bu nasıl bir rezillik, nasıl bir ahlaksızlıktır yahu ??

Bir çaycının bile sosyal medya hesabını izleyip “Aman da Cumhurbaşkanımıza kaş kaldırdı” diye hapise atacak kadar titizlenen hukukumuz bu arkadaş için bir güzellik yapmayacak mı ?

Canım Kızım;



Bir başkasını her yargıladığımda, aslında içimde iyileşememiş bir yaranın kabuğunu kaldırmış oluyorum… “