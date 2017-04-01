Türkiye genelinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yurtlarda 13 bin çocuk yaşıyor. Peki bir çocuğa şans vermek isterseniz ne yapmanız gerek? İstanbul Koruyucu Aileler Derneği Başkanı Filiz Süyür'le bu sorunun cevabını konuştum…

– Koruyucu aile olmanın prosedüründen bahseder misiniz?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne eşinizle gidip resmi başvuru yapıyorsunuz. Sizden istenen evrakları tamamlayınca uzmanlarla görüşmeler başlıyor. Bu arada birtakım referanslar gösteriyorsunuz ve o kişilere sizi soruyorlar. Son olarak evinize geliniyor ve nihayet dosyanız bir komisyon kararına sunuluyor. Bu komisyondan da olumlu yanıt gelirse, kurumlarda çocuk görme aşaması başlıyor.

– Koruyucu aile tanımına uymak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor?

25-65 yaş aralığında, TC vatandaşı olan, Türkiye'de ikamet eden, en az ilkokul mezunu ve düzenli bir geliri bulunan herkes olabilir. Evli ya da bekar olmak fark etmiyor. Sadece görüşmelerde ebeveyn olmak için gereken özelliklere sahip olup olmadığınıza bakılıyor.

– Evlatlık edinmekle koruyucu aile olmak arasında nasıl bir fark var?

Evlat edindiğiniz zaman çocuğu nüfusunuza alıyorsunuz ama koruyucu aile olduğunuzda çocuğun velayetini alamıyorsunuz. Çocuk biyolojik ailesiyle bağını devam ettirmek isterse, Bakanlık da bir sakınca görmüyorsa, bu çocukları aileleriyle görüştürmek zorundasınız.

– Bu buluşmalar nasıl gerçekleşiyor?

Çocuğu İl Müdürlüğü'ne götürüyorsunuz. Uzmanlar da onu biyolojik ailesiyle görüştürüp size geri getiriyor. Çocuğun kafasının karıştığı zamanlar oluyor tabii. O nedenle bu durumu çok iyi anlatmak lazım çocuğa.

– Almak istediğiniz çocuğu seçebiliyor musunuz?

Yaş aralığı ve cinsiyet belirtebiliyorsunuz. Bu çerçevede bulunduğunuz ilde bütün o yaş grubuna bakıp size bir dosya sunuyorlar. Dosyada çocuğun aile geçmişi, varsa bir sağlık problemi, engelli bilgileri paylaşıyorlar. Siz o çocukla görüşmek isterseniz kuruma gidip çocuğu görüyorsunuz. Çocukla bir bağ oluşturup karar verdiyseniz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gidip ‘Koruyucu Aile Sözleşmesi' imzalıyorsunuz ve o sözleşme kapsamında çocuk artık evinize yerleşiyor.

– Koruyucu aileler devletten para alıyor mu?

Bebeklerde 480 TL, gençlerde 1100 TL gibi bir maddi destek veriliyor.

– Aileler çocuklarla yaşadıkları süreçte uzmanlar tarafından denetleniyor mu?

İlk bir yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de üç ayda bir denetleme yapılıyor. Sizin dosyanızdan denetleme yapan uzman sorumlu oluyor ve evinize gelip rapor hazırlıyor.