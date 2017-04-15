Yarın hep birlikte güle oynaya oyumuzu kullanmaya gideceğiz.

Bu güzelim ülkede medeniyetten, demokrasiden, eşitlikten ve kardeşlikten yana saf tutacağız

İçini ferah tut. Bu ülkenin insanına güven. Ve sandığa giderken, oy kullanmayı düşünmeyen birini de yanında götür.

Her şeyin Hayırlısı olacak….

Kadınlar teknoloji ile özgürleşecek!

Bu ülkede kadın erkek eşitliğinde halimiz belli.

Tüm uluslararası sıralamalarda ya sonuncu ya sondan bir önceyiz!

Buna rağmen mucizeler de oluyor…

Mesela, geçen yıl Microsoft ve KAGİDER'in ortaklığında birincisi düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışmasında harika kadınlar tanıdık.

Onlardan biri, Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı kategorisinin birinciliğini kazanan 19 yaşındaki Ayyüce Demirbaş'tı…

Ayyüce bu başarıyı taçlandırmış, dünyanın en saygın üniversitelerinden birinden, Stanford Üniversitesi'nden kabul almış. Müthiş bir haber!

Malatya Özel Rahime Batu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ayyüce geçen yıl yarışmaya katıldığında kendine ait bir işletim sistemi yazmaya uğraşıyordu.

Babası “Ben onu bilgisayarda oyun oynuyor sanıyordum!” demişti ödül töreninde. Anlaşılan Ayyüce çok daha fazlasının peşindeymiş. Şimdi mühendislik okuyacak ve hiç şüphem yok dünyayı değiştiren Türk kadınlardan biri olacak.

Peki teknoloji kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesine katkı sağlayabilir mi?

Hem de büyük katkı sağladığını dünyadaki örneklerinden de biliyoruz. Bu açıdan KAGİDER ve Microsoft'un bu yıl Aydın Doğan Vakfı'nı da yanlarına alarak ikincisini düzenleyecekleri bu yarışma çok değerli.

Tüm araştırmalardan biliyoruz ki 2050 yılında bugün var olan pek çok iş ya da meslek olmayacak, onların yerine şimdi adını bile bilmediğimiz işler ortaya çıkacak.

Kadınlar bu işlere ulaşma açısından da ne yazık ki çok geriden geliyor. Teknolojiyi genellikle ya hiç kullanmıyor ya da sadece yemek tarifi ve güzellik reçeteleri için internete giriyor.

Yetmezmiş gibi kadınların tamamen “öğretilmiş” olan bir teknoloji fobisi var. Aynı anda hem çamaşırı, hem evdeki yaşlıyı, hem işteki kararları, hem çocuğun okulunu hem de akşam ne giyeceğini düşünebilen bir kadının teknolojiden korkması ne tuhaf!

Oysa teknoloji kadınlar için büyük fırsatlarla dolu. Ve Türkiye'de kadınların bu işlere büyük bir yatkınlığı var.

LYS sonuçlarına göre Matematik ve Fen'de genç kızların başarı ortalaması erkeklere göre çok yüksek. Buna rağmen üniversite tercihlerinde bu kızları ‘öğretmenlik, sosyal bilimler' gibi ‘kızlara göre' denilen mesleklerle kaybediyoruz!

Çünkü dünyada hâlâ ‘ödenmemiş işler” denilen yaşlıya, çocuğa bakım gibi görevlerin tümünü yüzde 75 oranında kadınlar yapıyor. Erkek maçını izlerken, işten yorgun gelen kadın sofrayı kuruyor, kaldırıyor, çamaşırı asıp bulaşığı yıkıyor…

Bu çok yorulan kadınlara iyi haberlerim var!

Yenidünya kadınlar için sonsuz kapılar açıyor. 21. Yüzyılda kas gücü değil, akıl gücü dünyada egemen olacak (oldu bile).Toplam ekonominin yüzde 60'ını bu tür işler oluşturacak.

21. Yüzyıl insanının en belirgin 4 özelliği; merak etmek, dünya vatandaşı olmak, analitik düşünebilmek ve istediğini tasarlayabilmek.

Bu özellikler kadınlarda doğal olarak var.

Tüm mesele “yapamazsın” diyenlere karşı “yapabilirim” diye haykırabilmek.

Hep söylüyorum, “yapabilirim ve yapacağım” diyen bir kadının karşısında hiçbir güç duramaz!