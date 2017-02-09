Kadın Nasıl Dövülür ?

Bu nasıl bir kadın nefretidir, bitmek tükenmek bilmeyen…

Şimdi de Gaziantep'e bağlı AKP'li Şahinbey Belediyesi, evlenen çiftlere böyle bir kitap dağıtıyormuş.

ODATV.com'dan Barış Terkoğlu'nun özel haberiydi dün.

Kitabın yazarı; Muhammed Saki Erol, Menzil Tarikatı liderlerindenmiş, bu şahane kitabının adı da Aile Saadeti !

Yani Aile Saadeti kadınları döverek sağlanacak…

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AKP'li Şahinbey Belediyesi yeni evlenen çiftlere nikah dairesinde bir hediye bohçası veriyormuş; Kur'an, seccade, tespih ve takke…

Bu müthiş kitap da o hediyelerin arasında !

Kitapta, İslam'a göre kadının eve kapatılması, eğer direnç gösterirse de gereğinin yapılması yazıyor.

Bakın ilgili bölüm aynen şöyle :

“Bu da fayda sağlamaz ise demek ki kadın yuvasının değil keyfinin derdindedir. Ona başka bir ilaç gerekmektedir. Bu azgın kadını boşayıp yuvayı dağıtmadan önce evin içinde ıslah etmek için kocaya tavsiye edilen bu ilaç onu korkutmak ve usulüne uygun dövmektir. Bu safhada kadını döverek cezalandırma, çok hassas bir iştir. Bu, ağır bir hastaya yan tesiri çok olan bir ilacı vermeye benzer.”

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Kitabın devami daha da vahim. Ayrıntısına girmeyeceğim ama, dayağın nasıl ve tam olarak nerelere atılacağını da tek tek tarif edilmiş.

Son bölümlerde İslamiyetin dayak anlayışı da anlatılıyor :

“Dinimiz yoldan çıkmış, çevresine zararlı hale gelmiş nefislerin ıslahı için ilaç ve tedavi hükmünde dayakla cezalandırmayı meşru görmektedir. Tabii ki usulüne göre ve hukukuna riayet etmek şartıyla. İşin aslı: Dayak iki türlüdür. Biri zulüm, diğeri lazımdır. Lazım olan dayak ilaçtır…”

Hepsini anladım da… anlamadığım şu; madem lazım olan dayak ilaç, niye bu dayağı hep kadınlar yiyor ? Neden kitapta “Aile Saadeti” için kadınların nasıl dövüleceği var da, erkeklere ne yapılması gerektiği yok ?

Sanırım şu yüzden, çünkü “yoldan çıkanlar” hep kadınlar. Erkekler hep “yolda” maşallah…

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2017 yılında ülkemizde hala kadınların her türlü şer'in kaynağı olduğuna, ıslah edilmesi gerektiğine inanan, kadını sadece annelik ve eşlik yapmak için yaratılmış bir mahluk olarak gören iğrenç kafalar var.

Yetmiyor, bu kafalar uzun uzun kitaplar yazıyor…

O da yetmiyor, bir AKP'li belediye bu “korkunç fikirleri” çok beğeniyor ki, bu rezil kitabı tüm evlenen çiftlere dağıtıyor.

Kardeşim, bu kitapta bildiğin “şiddet övülüyor ve teşvik ediliyor”, adam resmen “karılarınızı dövün” diyor…

Peki TV'lerde bir terör saldırısını değil haber yapmak, ekrana “Son Dakika” bile yazmak RTÜK tarafından yasaklanırken, nasıl oluyor da bu kitap finanse edilip dağıtılıyor ?

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Kadın dövmek, bizim yasalarımıza göre suçtur !

Bir Belediye suça açıkça teşvik edilen bir kitabı dağıtamaz, o da suçtur !

Dilerim derhal gereği yapılır…

Bir ricam da Gaziantep Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Fatma Şahin'e. Kendisi, Türkiye'deki kadın meselesinde çok önemli çalışmalar yapmış, hepimizin yakından tanıdığı ve takdir ettiği bir isimdir.

Fatma Hanım, Allahaşkına ilçe belediyenizle konuşun, bu utanç verici işe derhal bir son versinler !

ABD'de Ivanka TRUMP'a boykot

İnanmayacaksınız ama bu da oldu.

ABD'nin en önemli mağaza zincirlerinden ikisi, artık Ivanka Trump ürünleri satmayacaklarını açıkladı.

Herşey, Başkan Trump'ın büyük tepki çeken mülteci kararlarıyla başladı.

Başkan'ın moda tasarımcısı olan kızı Ivanka Trump, boykot ediliyor.

Nordstorm ve Neiman Marcus artık Trump markalı tekstil ve mücevher ürünü almayacak.

Bazı eticaret siteleri de Ivanka Trump tasarımlarını kaldırdı.

Boykot daha da genişler mi bilmiyorum ama Başkan Trump kızıyla ilgili şu tweeti attı bile :

“Nordstorm kızım Ivanka Trump'a büyük haksızlık yapıyor. O harika bir insandır ve her zaman benim doğruyu yapmamı teşvik eder. Ona yapılanlar korkunç !”

Ülkeye bakın ! Koskoca ABD Başkanı bunu yazıyor…

Trump Amerikası'nda bakalım daha neler göreceğiz.

Bak Kızım;

Uslu kadınlar, tarih yazamazlar…