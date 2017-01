Yine ölüm…

2017'nin ilk sabahına da ölümle başladık.

Zihnimiz,duygularımız uyuşmuş gibi.

Ne acı, ne öfke…

Hiçbir şey hissedemiyoruz, hiçbir şey düşünemiyoruz.

Sanki bu ülke bizim ülkemiz değil, sanki bu yaşananlar aslında yaşanmıyor…

Oysa ki herşey “geliyorum” diyerek geldi.

En çok da “korkuyla”.

Korkutularak, korkarak geldiğimiz nokta bu.

Bu ülkede radikal İslam beslenirken, kollanırken, laiklik karşıtı söylemler dile getirilirken, hatta uygulanırken medya, iş dünyası, üniversiteler, herkes sustu.

Konuşanlar gözaltına alındığında, tek tek zindanlara atıldığında herkes yine sustu.

Susarak, korkarak geldiğimiz nokta işte bu.

Her seferinde ölüme vardık.

Çok merak ediyorum, 2017'de de iş dünyası, üniversiteler ve “gazetecilik yaparmış gibi yapan medya” susmaya devam edecek mi ?

* * *

Allahtan bu ülkede yürekli kadınlar var !

İşte onlardan biri, manken Didem Soydan.

Didem, hep net tavrı olan bir genç kadın.

Meğer bundan dolayı sürekli iş kaybediyormuş.

Bu son İstanbul saldırısında da bakın ne yazdı sosyal medya hesabından :

“Her Tivit'imizi, her paylaşımımızı araştırıp iş engellemeyi biliyorsunuz… Ne korkuymuş arkadaş tek kelime etsek din düşmanı, din karşıtı, iktidar karşıtı vay efendim devlet – vatan düşmanı oluyoruz ! Bu ülkede polisimiz, askerimiz, sivil insanımız katlediliyor her gün ! IŞID mi üstlenir artık FETÖ'ye mi bağlarsınız bilemeyiz ! Bize ne denilirse mal oğlu mallar gibi dinleriz sonra yayın yasağı gelir, duyan duyduğu ile kalır, öbür duymayan öyle koyun koyun otlar.

Sabır dilemek falan kimin haddine yahu! Pisi pisine ölüyor herkes pisi pisine ! Kimi kimden nasıl koruyacağız ?! Kim bizi koruyacak ?! Bak ‘Biz' diyorum sen ben ayırmıyorum !

Bu milleti birbirine düşürenler, siyasetçiler sorumludur! O an iktidarda annem varsa annem de sorumludur, ne korkuymuş arkadaş !”

* * *

Ne korkuymuş arkadaş, TÜSİAD'a Başkan bulunamıyor

Aynı korku TÜSİAD'da da yaşanıyor.

O kadar ki ülkenin en eski, en ağırlıklı patronlar örgütüne Başkan adayı bulunamıyor.

Son dönemin Başkanı Cansen Başaran Symnes, görevi ikinci kez kabul etmeyeceğini yönetime bildirdi.

Genel Kurul 12 Ocak'ta toplanacak. Normal şartlarda iki Başkan Yardımcısı'ndan birinin görevi üstlenmesi beklenir ama Şükrü Ünlütürk görevi istemediğini söylemiş.

Diğer Başkan Yardımcısı Ali Koç'tan ise hala bir ses yok.

Rahmi Koç daha önce oğlunun Başkan olmasını çok istediğini açıklamıştı.

Ama hatırlayın, Ali Koç tek bir Başkanlık mesajı verdi, o da Fenerbahçe için !

Keşke bu tercih TÜSİAD'dan yana değişse… Bekleyip göreceğiz.

Bak Kızım;

Neye inanırsan, o.