Siz ne zaman bu halka bu kadar düşman oldunuz ?

Yer, Eskişehir'de bir ana cadde…

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı AKP Eskişehir Milletvekili olarak Evet kampanyası çalışmasından çıkmış, korumaları ile yürüyor.

Tam o sırada Anadolu Üniversite Hukuk Fakültesi öğrencileri kendisine Hayır broşürü vermek istiyorlar.

Gencecik kızlar, delikanlılar, hepsi pırıl pırıl. Geleceğin avukatları, hakimleri, savcıları…

Yüzlerine bile bakmıyor Bakan Avcı.

Yetmezmiş gibi bir de korumalarına “adreslerini alın ben gider onlara neden Evet vermeleri gerektiğini anlatırım” diyor… artık fişlemek için mi, bilinmez.

Korumalar gençlerin önünü kesiyor, Bakan hızla yürüyüp gidiyor.

* * *

Son 14 yılın özeti işte bu.

Bir toplumun yarısını yok sayan, sürekli aşağılayan, hakaret eden, yüzüne bile bakmayan bir siyasi anlayış.

Hayır çadırına bile “ayar verip, fırça çekmek için” giden bir düşünce sistematiği.

Gencecik öğrencilerin samimi isteklerine sırtını dönüp sonra da alay eden bir iktidar.

Bu böyle sürmeyecek, hepimiz biliyoruz bunu.

Bu Pazar günü sandıklardan “bu toplumun bir arada yaşama iradesi” çıkacak, en ufak şüphem yok.

Çıkacak çıkmasına da….

O zaman bu koca ülkeyi sadece kendilerinden ibaret sanan kadrolar ne yapacak ?

Doğrusu en çok bunu izlemek için 17 Nisan sabahını heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum.

Gezi'nin dijital reenkarnasyonu : Favlama, Oyla !

Son 10 yıldır çok güvendiğim, umut bağladığım bir “devrim” var; internet.

Doğru, sanal alemde yalan dolan manipülasyon da var, hem de çok fazla.

Ama aynı anda “işin aslına” ulaşmak da çok mümkün, sadece ara yeter.

Referandum sürecinde de Hayır kampanyasını yürütenler en çok sanal dünya ve internetin olanakları üzerinden kendilerini anlatabildiler.

TV'ler ve hepimizin vergi verdiği TRT ekranlarını, gazeteler sayfalarını Hayırcılara kapattı !

Bütün bu karartma, sansür, baskı internetle aşıldı.

Türkiye'nin her köşesinden ne videolar geldi bana, her yaştan insanın çektiği, olağanüstü etkili, sahici işler.

En son Hukuk Fakültesi öğrencilerinin “Favlama Oyla” videosunu izledim, müthişti.

Bambaşka bir “derdini anlatma, kendini ifade etme” alanı yarattı bu kampanyalar.

Ben buna “Gezi'nin dijital reenkarnasyonu” diyorum…

Bizi de, ülkeyi de Bakan Nabi Avcı'nın sırtını döndüğü o güzel çocuklar kurtaracak.

Favlama, Oyla ! J

Dijital devrimin son ürünü : Oy ve Ötesi'nden T3 Tutanak Gönder Uygulaması

Biliyorsunuz, OHAL nedeniyle Oy ve Ötesi bu seçimde farklı çalışacak.

Herkes endişe içindeydi, sandıklara ne olacak diye ? Ne olacak, hepimiz sahip çıkacağız işte, var mı ötesi !

Oy ve Ötesi'nin duyurusunu aynen alıyorum buraya :

“16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması'nda 81 ilde sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Tutanak Teyit Sistemi'ne (T3) aktarılmasını ve böylece YSK seçim sonuçlarının sağlamasını yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla bütün vatandaşların kullanabileceği bir mobil uygulama hazırladık: Mobil cihazlarınıza kolayca yükleyebileceğiniz T3 Tutanak Gönder uygulaması.

16 Nisan Pazar günü bu uygulama ile görev aldığınız sandığın sonuç tutanağının fotoğrafını çekip T3 sistemine yüklemenizi bekliyoruz.

Sandık başında görev alsanız da almasanız da resmi sandık sonuç tutanakları sınıf kapılarına asıldıktan hemen sonra, ulaşabildiğiniz kadar çok tutanağın fotoğrafını çekip T3 sistemine göndererek sonuçların sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunabilirsiniz.

Bunu mümkün olduğu kadar çok kişiye duyurmak için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var ! Lütfen çevrenize bu uygulamadan bahsedip sosyal medya hesaplarımızdaki içerikleri paylaşın.”

Unutmayın, sandık başında görev alsanız da almasanız da yapabilirsiniz bunu !!!

Çok ama çok önemli.

Canım Kızım;

Bir ömrün sana sunduğu en büyük armağan, kendin olmaktır.