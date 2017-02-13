Terörist kime denir ?

Yeni slogan belli oldu.

Anlaşılan “Güçlü Türkiye için Evet” yeterince kutuplaştırıcı bulunmadı ki, “Hayırcılar terörist” sloganı sisteme sokuldu.

Hem de bizzat Referandumun “tek adayı” Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından.

Şimdi sabah akşam tüm AKP kadroları çıkıp bunu anlatıyor, neymiş PKK ile FETÖ Hayır diyormuş da, “Hayır” diyenler teröristmiş !

AKP'nin içinden bir vicdanlı, bir ahlaklı kişi de çıkıp da “yahu kardeşim, toplumun yarısına terörist denir mi, hem de o toplumun temsilcileri tarafından” filan diyemiyor….

Saray'da başlayan şarkıya tümü arkada saz çalıyorlar !

* * *

Şimdi biz bu “hakaretin” neresinden tutalım, nesini düzeltelim ?

Bir kere PKK dediğiniz yapı, yıllardır sizinle pazarlık içindeydi, hatta bugün bile.

Öcalan'ın Başkanlık istediği biliniyor, nerden belli Hayır diyecekleri ?

FETÖ'yü TC.'nün kılcal damarlarına kadar sokan sizsiniz, “Hocaefendi”yi sizing iktidarınız beraat ettirdi.

Kaldı ki, bugünlerde “FETÖ –AKP” barış görüşmeleri yapılıyormuş Katar'da, hem de MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından, deneyimli gazeteci Ahmet Takan'ın köşesinde okuduk hepimiz…

Ya bu barış sağlanır da, FETÖ “Evet” diyiverirse, ne yapacaksınız ? Emre Uslu yazmadı mı “biz Evetçiyiz” diye, hem de kaç kere !

Demek ki öyle bir “blok” yok.

* * *

Bu gerçekleri bir kenara bırakalım, Habur'u, Akilleri, Ergenekon'u, Balyoz'u unutmuş sayılalım…

Sandıktaki her oy meşru değil miydi ? Siz değil miydiniz 14 yıldır “milletin iradesi” diye hepimize ahkam kesen ?

Ne oldu o “irade”ye ?

İrade size seçerse iyi, seçmezse vatan haini, terörist öyle mi ?

Benim bildiğim “terörist” diye ülkede sürekli gerginlik ve şiddet ortamını besleyen, bölen, böldükçe güçlenen kişilere derler…

Biz onları tanıyoruz.

MHP, kendi Cumhurbaşkanı adayını partiden mi atacak ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Konya'da konuşmuş.

Referandumda ‘Hayır' oyu kullanacaklarını açıklayan MHP'li milletvekillerin parti dışında hareket ettiğini belirtmiş ve demiş ki : “Bu vekillerin gerekli disiplin işlemleri yapılacak diye düşünüyorum.”

Aslında ilginç olurdu.

Düşünsenize, 2014 yılında bizzat Devlet Bahçeli'nin teklif götürdüğü ve ikna ettiği Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, rakibi olan Erdoğan'ın Başkanlık Anayasası'na “Hayır” oyu verdiğini açıklasa…

Ve MHP kendi Cumhurbaşkanı adayı için “disiplin işlemleri” başlatsa !!!

Böylece hepimiz MHP Lideri'nin tam olarak neyi savunduğunu da anlamış olurduk.

Eminim Sayın İhsanoğlu da “bağımsız milletvekili” olarak çok daha mutlu çalışırdı.

Canım Kızım;

Özgürlük çok kolay, inanmadığın hiçbir işi yapmayacaksın. Nokta.