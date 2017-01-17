Zenginin parası…

Davos'ta her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu ve Liderler Zirvesi başladı.

Bu yılın başlığı “Sorumlu Liderlik”.

Çünkü dünya, belki de hiç olmadığı kadar “adaletsiz” bir yer haline geldi.

Eğitimde, sağlıkta, fırsat eşitliğinde “fay hattı” iyice derinleşti.

İşte bu nedenle bu yıl Davos'ta iş dünyası ve politikacılar “sorumlu liderliği” konuşacak; vahşi kapitalizmin dünyayı getirdiği çıkmazdan kurtulmanın yollarını arayacak.

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Davos'un ilk gününe İngiltere Oxford merkezli uluslararası bir sivil toplum federasyonu olan OXFAM damgasını vurdu.

Bünyesinde 18 yardım kuruluşunu barındıran OXFAM dünyadaki gelir adaletsizliğini gösteren çarpıcı rapor açıkladı.

Rapora göre, dünyadaki en zengin 8 kişinin serveti, dünya nüfusunun yarısından fazla !

Yanlış okumadınız.

8 zengin adamın toplam serveti, dünyanın yarı nüfusunun toplam gelirinden fazla…

Aradaki uçurum bugüne kadar hiç bu kadar korkunç bir noktaya gelmemişti.

Üstelik sadece bu değil, OXFAM'ın raporunda başka veriler de var :

* Dünyadaki her 10 kişiden 7'si, son 30 yıldır eşitsizliğin sürekli olarak arttığı 30 ülkede yaşıyor.

* Dünyadaki zenginler öyle büyük bir hızla zenginleşmeye devam ediyor ki, önümüzdeki 25 yıl içinde ilk “trilyoner”le tanışacağız !

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Rapordaki bir başka bilgi de aslında yıllardır sürekli yazdığımız ve mücadele ettiğimiz bir durumu anlatıyor; dünyadaki bu vahim eşitsizlik en çok kadınları ve çocukları olumsuz etkiliyor.

Nasıl mı ?

Şöyle :

*Dünyada çalışan kadınların “eşit işe eşit maaş” mücadelesi bir arpa boyu yol alamadı ! Bir erkekle tamamen aynı işi yapan bir kadının aynı maaşı alabilmesi için 170 yıl geçmesi gerek !

*Dünyada kurumların kaçırdığı toplam vergiyle, 124 milyon çocuğa eğitim vermek ya da sağlık hizmetleri yetesizliği nedeniyle hayatını kaybeden 6 milyon çocuğu hayatta tutmak mümkün !

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Gördüğünüz gibi başından sonuna vicdana aykırı, vahim bir tablo.

Dün Davos'ta dünyanın en etkili isimleri, politikacılar, iş dünyası temsilcileri işte bu raporu dinledi.

Aslında tümünün yıllardır farkında olduğu gerçekler…

Bugüne kadar herkesin işleri tıkır tıkır gidiyordu, kimsenin kar'ından, kazancından vazgeçmek gibi bir niyeti de yoktu.

Ama anlaşılan yolun sonu burası !

Dünya artık bunca haksızlığı taşıyamayacak noktaya geldi.

Kitlelerin isyanı siyasette tuhaf tercihler, dünya coğrafyasında ise kesintisiz terör olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm gezegen karanlık bir enerjinin spiraline girmiş gibi…

* * *

Üstelik iş dünyası ve siyasetin bir de “güvenilir olmama” krizi var.

Yine dün Davos'ta açıklanan bir başka rapor, medyaya, iş dünyasına ve siyasete duyulan güvenin dip seviyesine indiğini gösteriyor.

Bunca güvensizlik ortasında tüm bu sorunlar, bu eşitsizlik nasıl çözülebilir ?

Buradan çıkış ancak “iyiliği” hayatın her alanına geri getirmekle mümkün olacak.

Romantizm mi ? Evet.

İdealizm mi ? Kuşkusuz.

Ama başka yolu yok.

Ya yıkacağız… ya yapacağız.

Eğer Davos'takiler bunun için anlamlı bir adım atmazlarsa, “yıkmaya” hazır milyonlarca insan bekliyor !

( Davos'taki çözüm arayışlarını ve ikinci başlık olan Robotiks konusunu da Perşembe yazacağım… )

Peki o en zengin 8 kişi kim ?

Hepiniz en çok bunu merak ettiniz değil mi ?!

Buyrun, toplam serveti dünyanın yarı nüfusunun toplam gelirinden bile fazla olan o 8 isim :

Dünyanın en zengin insanı Microsoft'un kurucusu Bill Gates.

Onu Zara'nın kurucusu Amancio Ortega, iş insanları Warren Buffett ve Carlos Slim Helu, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Bloomberg'ün kurucusu Michael Bloomberg takip ediyor.

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