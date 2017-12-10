Hay sizin kafanıza!

Amerikan Time Dergisi, cinsel tacize karşı sessiz kalmayıp sosyal hareket başlatanları ‘Yılın Kişisi' seçmiş. Hem de finalistler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bu yıl dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, meşhur Kuzey Kore diktatörü Kim Jong -un varken.

Tam “Valla süper olmuş. Bravo Time Dergisi’ne!” derken, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya'nın söylemi geldi aklıma: “Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz! Kim öldürüyor? Ne yapalım öldürülüyorsa!” demişti.

Doğru, bir şey yapmıyorsunuz; zaten sorun da burada! Bu da bizimkilerin olaya bakışı işte!

“Polis yakalayıp cezasını veriyor. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu?” diye devam etmişti. Evet, erkekler de öldürülüyor ama çoğunluğu yine erkekler tarafından. Kaya gerçekten de böyle mi söyledi, yoksa söyledikleri çarpıtılıyor mu diye konuşmayı internetten izledim.

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Beyefendinin karşısındaki kadına hitabından ve konuşmasından belli kadınlara olan saygısı. Bir ara “Oğlum” bile dedi karşısındaki kadıncağıza. Sonra bildiğimiz demagojiler. Karşısındakine popülist demeler, “Sizin ideolojiniz nedir?” diyerek saldırmalar…

“Hollanda'da kadın bakanı topraklarına koymadılar, hiçbirinizden ses çıkmadı” gibi konuyla alakası olmayan örneklendirmeler… “Şimdiye kadar bir tane mağdur başörtülü kadın için geldiniz mi?” diye saçma sapan çıkarımlar…

Kadın cinayetlerinde, “Başörtülü öldürülmüş yazmayalım” diye bir şey mi var? Hatta adamlar zıvanadan çıkmış, bırakın başörtüsünü, hamile, çoluklu çocuklu diye bile bakmıyor kıyıyorlar zavallı kadınlara!

Ülkemizin ortak bir sorununda bile olayı kişiselleştirip karşı saldırıya geçmek, alakasız konuları ortaya atarak saldırmak niye? Demek yaraları var ki gocunuyorlar!

Oysa CHP'li meclis üyeleri Yıldız Bek ve Burçin Solmaz Polat sadece ülkemizde kadına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83'üncü yılı dolayısıyla kadın cinayetleri ve şiddeti konusuna dikkatleri çekmek istemişler ve verilen haklar dolayısıyla Büyük Önder Atatürk'e teşekkür etmişlerdi.

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Diğer ülkelerde de oluyor diye görmezden mi geleceğiz bu katliamları? Sadece 2017 yılında, ocaktan ekim ayına kadar 337 kadın erkekler tarafından katledildi. Çoğunun öldürülme nedeni ise boşanmak istemeleri!

Yetmiyormuş gibi bir de Diyanet “Bir erkeğin karısını boşanmayı ifade eden sözleri telefon, mektup, mesaj, faks ve internet yoluyla bildirerek de boşanabilir”' fetvası yayınlıyor. Ancak kocanın boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekiyormuş ve de kadın yazı veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıymış!

Bunlar hangi ülkede yaşıyorlar? Buranın bir hukuk devleti olduğunu ve kadın erkek fark etmeden, insanların ancak mahkemeye giderek boşanabileceklerini bilmiyorlar herhalde!

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Nedir hakikaten bu diyanetin hali! İnsanların yatak odalarından çıkamıyor bir türlü. Zannedersin İslam'da kadın-erkek ilişkisi dışında bir konu yok! Biraz da diğer konularla ilgilenseniz…

Mesela; “Öldürdüğünüz karınız da olsa günah! Öldürürseniz dinden çıkarsınız”

“Hayvanlara zulüm etmeyin, öldürmeyin” ya da “Çalmanın her türlüsü haramdır! Kılıflarınızı ancak akılsızlar ve imansızlar yer!” deseniz…

Hiç değilse bu millete bir faydanız dokunur!