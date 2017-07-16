Suriyeli düşmanı değiliz!

Dokuz aylık hamile Suriyeli genç kadının ve bebeğinin zalimce katledildiği haberini okuyan herkesin kanı dondu!

Herkesin içi sızladı!

Suriyeli oldukları için değil; insan oldukları için…

Böyle bir canilik sadece insana değil herhangi bir canlıya da yapılsa insan olanın içinin sızlaması lazım!

‘‘Oh, Suriyeliymiş iyi olmuş!'' diyebilecek vicdana sahip hiçbir insan düşünemiyorum.

* * *

Savaş denilen insanlık dramında tarih boyunca hep masum insanlar zarar görmüştür. Özellikle de savunmasız kadınlar ve çocuklar…

Suriyeli mülteciler de keyiflerinden kaçmıyorlar vatanlarından.

Ancak yapılan yardımın da bir planı, programı, sınırı olması gerekmiyor mu?

Siz olsanız, bir başkasına yardım etmek için kendi çocuğunuzun, ailenizin hayatını tehlikeye atar mısınız?

Kimse bir başkasının acılar içinde kıvranmasına tanıklık etmek istemese de, söz konusu kendi evladıysa başka hiçbir şey söz konusu olamaz.

Suriyeli savaş mağdurlarına yardım etmek insanlık gereğidir ancak önce kendi vatandaşlarını riske atmamak, onları mağdur etmemek gerekmiyor mu?!

Başkasının çocuğunu doyurmak için kendi çocuklarını aç bırakırsan, güvenliklerini riske atarsan ne olur?

Her şeyden önce adil olacaksın.

Ona var, senin evladına yok olur mu!

* * *

Ahmet Hakan köşesinden Suriyelileri istemeyenlere ateş püskürerek bu iğrenç tecavüz olayının faturasını onlara çıkarmış!

“Defolup gitsinler” dedin…

Suriyeli düşmanlığından başka bir şey bilmedin…

Acımasızca saldırdın… Hedef gösterdin… Nefret söylemine tavan yaptırdın… Düşmanlığı körükledin de körükledin… Yalan yanlış bilgilerle Suriyeli düşmanlığına katkı yaptın… Toplumda Suriyeli nefretinin oluşması için elinden geleni ardına koymadın…

Sonuç?

Dokuz aylık hamile bir kadını, yanındaki bebeğiyle birlikte kaçırıp önce tecavüz ettiler, ardından da kafasını taşla ezerek öldürdüler.

* * *

Suriyelilerin denetimsiz bir şekilde ülkemize alınıp, serbestçe salınmalarından rahatsızlık duyan insanlara “Suriyeli düşmanı” demek ırkçılık olmuyor mu?

Bizim çocuklarımız üniversiteye girebilmek için senelerce çalışıp sınavlarda ter dökerken, onların sınavsız okullara girip bedava okumalarından rahatsızlık duyduğunu ifade etmek düşmanlık mı?

Vatandaşlarımız hastanelerde parayla tedavi olurken onların ayrıcalıklı tedavi görmeleri adil mi?

Bunu eleştirince ırkçı ve faşist mi oluyoruz?

Dünyanın hangi ülkesinde bu kadar kolay vatandaşlık hakkı alabiliyorsunuz?

Bizim vatanımız, vatandaşlığımız bu kadar değersiz ve ucuz mu?

* * *

Yanlış politikaların sonuçlarını hem Suriyeliler hem de halkımız çekiyor zaten ama bunun faturasını “Siz Suriyeli düşmanları!” diyerek hesapsızca davranışları ve adaletsizlikleri eleştirenlere çıkarmak ayıp olmuyor mu?

“Bak onları istemiyordun! Şimdi buna sevindin mi?” demek ajitasyonun dik alası!

Peki Ahmet Hakan böyle yazarak Suriyelileri Türk vatandaşlarına karşı kışkırtmış olmuyor mu? Suriyeliler Türklere saldırırsa (ki her gün Suriyelilerin taciz, hırsızlık, gasp haberlerini okuyoruz…) bunun faturası da Ahmet Hakan'a mı çıkacak!