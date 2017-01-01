141 yıl geriye götürülüyoruz!

2017'ye girdik… Yarından itibaren yeni yılımız Başkanlık tartışmaları ile devam edecek.

“Başkanlık gelecek, Türkiye kurtulacak” diyorlar.

Siz buna inanıyor musunuz?

Başkan olacak kişi, eline bir sihirbaz değneği alıp “Ne sihirdir, ne keramet” diyerek her şeyi düzeltecek mi?

Allah aşkına söyleyin… 15 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Yapmak isteyip de yapamadıkları ne var? Ne istediniz de yapamadınız, bir anlatsanıza… Hangi kanunu çıkaramadınız?

Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı bile (Davutoğlu'nu) bir anda makamından fırlatıp atıverdi. Kim engel olabildi?

Gerçek bu olduğu halde, durumu tamamen kişiselleştirip, bir kişinin arzularını yerine getirmek için ülkenin rejimiyle oynanır mı?

* * *

Türkiye, 1876 Anayasası'ndan bu yana, 46 yılı Osmanlı dönemine ait olmak üzere, 141 yıllık bir parlamenter sistem geleneğine sahiptir.

AKP de 15 yıldır ülkeyi bu sistemle yönetmektedir. Tekrar soruyoruz:

Ne istedi de yapamadı? Hangi kanunu çıkaramadı? Sıkıntısı, derdi ne? Tamamen kişisel!

Bu sistemi değiştirip, devlet yönetimini tek kişinin eline vermenin bir yararı olacak mı? Hayır! Tam tersine büyük zararı olacağı kesin!

* * *

Her yanımız yangın yeri gibi… Sınırlarımızda savaş var. Ekonomide işler iyi gitmiyor.

İlhan Kesici'nin dediği gibi “Kıştan sonra, kara kış gelecek!”

Yapılması gereken önemli işler, alınması gereken kritik kararlar var.

Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi bizim siyasiler de tutmuşlar, Başkanlık kavgaları ile ülkenin günlerini harcıyorlar. İlle de Başkanlık gelecek!

Koca ülkenin, 79 milyonluk büyük bir milletin kaderi bir tek kişinin eline teslim ediliyor.

Başkanlık olursa bugün yapamadıkları ne yapacaklar?

AKP ülkeyi 141 yıl geriye götürüyor!

Bu yönetime demokrasi elbisesi bol geldi!

Bu yeni sistemle demokrasi, sizlere ömür, yok oluyor!

Bir yıkım halinde sorumlu kim olacak?

Eğer Başkanlık Sistemi kabul edilip de, ülkenin ve milletin tüm kaderi bir tek kişinin eline bırakılırsa, ileride doğacak olumsuzluklardan, meydana gelmesi muhtemel yıkımlardan MHP lideri Devlet Bahçeli sorumlu olacak…

Yasal bir sorumluluk olmasa da “vicdani sorumluluk” Bahçeli'nin üzerine yapışacak…

Çünkü, Başkanlık olayını durup dururken o ateşledi. Bundan kendi partisinin hiçbir menfaati yok.

Bahçeli, hangi akla hizmet etti de, Başkanlık Sistemi'ni ortaya atıp AKP'ye destek oldu, merak ve tartışma konusudur!

AKP'li Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun:

“Başkanlık Sistemi ile Meclis'te 2 parti olacak ve MHP parlamento dışı kalacak” demesi, MHP adına işin vahametini ortaya koyuyor.

* * *

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Devlet Bahçeli'nin acayip tavrına karşı çıkan milletvekillerinden biri…

Bahçeli'nin AKP'nin uydusu olmasından büyük üzüntü duyan Halaçoğlu şöyle diyor:

“AKP'li Burhan Kuzu yanlış söylememiş, olacakları söylemiş. Başkanlık Sistemi'nin kabul edilmesi durumunda Meclis'te 2 parti bulunacak. Sistemin gereği bu… Böyle bir durum nasıl kabul edilebilir, anlam veremiyoruz!”

* * *

MHP için için kaynıyor.

MHP milletvekillerinin çoğu, Anayasa Profesörü AKP'li Burhan Kuzu'nun, Başkanlık Sistemi'nin gelmesi halinde MHP'nin Meclis'te olmayacağı sözlerinin doğru olduğunu kabul ediyor.

Bu nedenle, Meclis'te yapılacak oylamada bütün MHP milletvekillerinin Başkanlık Sistemi'ni içeren anayasa değişikliğine kabul oyu vermeleri şüpheli görünüyor!

TEBESSÜM

Kahraman Temel

Cephede düşmanla savaşırken komutan erleri motive etmek için bir tamim yayınlıyor:

“Düşman ölüsü getirene 10 dolar ödül verilecektir!”

Askerler birer düşman cesedi getirerek 10'ar dolar alırken Temel ortadan kayboluyor.

Bir hafta sonra komutan bir de bakıyor ki, Temel “bir kamyon dolusu” düşman ölüsüyle birliğe dönmüş… Çok memnun olan komutan:

“Seni alnından öperim Temel” diyor “Çok güzel savaştın ve ödülü hak ettin ama ülkenin ekonomisini biliyorsun. Sen gel bu cesetleri bize 10 değil, 8 dolardan ver.”

Temel:

“Olmaz komutanım” diyor “Cesetleri tanesi 8 dolardan ben aldım.”

GÜNÜN SÖZÜ

Güçlü lideri zayıf uluslar

ister. Güçlü ulusların güçlü

lidere hiç ihtiyacı yoktur!

