90 yaş dile kolay!

Ülke âşığı ve Atatürk sevdalısı Kemal Baytaş, önceki gün 89 yaşını bitirip 90 yaşına girdi.

Mücadelelerle geçen 100 yıla yakın onurlu bir ömür… Her faniye nasip olmaz.

Tehditler, baskılar, hapis cezaları ona vız geldi. Doğruları söylemekten hiçbir zaman vaz geçmedi, korkmadı, yılmadı.

Türk Tanıtım Vakfı'nın rakipsiz başkanı Kemal Baytaş'ın şu son birkaç yılı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla avukatı Ahmet Özel tarafından açılan ceza ve tazminat davaları nedeniyle mahkemelerde geçti.

Onun eleştirileri serttir ama kimseye hakaret etmez! Buna rağmen, davalardan kurtulamaz!

Bütün üzüntüsü, günlerinin mahkeme koridorlarında boşa harcanması!

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90 yaşındaki delikanlı “Benim hiçbir beklentim yok. Kendi ayaklarımın üzerinde dik durmayı bilirim. Bütün çabalarım, çok sevdiğim, her şeyimi borçlu olduğum ülkemin iyiliği, güzelliği içindir.” der.

Cumartesi gecesi onun yaş gününü kutladık.

Ankara'daki KORU Otel salonlarında 100'den fazla davetli vardı.

Milletvekilleri, işadamları, profesörler, doktorlar, avukatlar, gazeteciler… Kimler yoktu ki…

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Baytaş, yaptığı 90'ıncı yıl konuşmasında “Ülke karanlık günlerden geçiyor” dedi ve ekledi:

“Bu sıkıntılı, kâbus dolu günlerin de geçeceğine, ülkemin hak ettiği huzura kavuşacağıma inancım büyüktür.

‘Bana HAYIR mı, EVET mi?' diye soruyorlar. Benim bir şey söylememe gerek var mı?

Ben halkımın gerçekleri görecek kadar akıllı olduğuna inanıyorum. Doğru kararı millet verecek. Şimdi karanlık sözlerle bu gecenin neşesini kaçırmak istemiyorum.”

Böyle diyen Baytaş anlattığı fıkra gibi anılarla davetlileri bol bol güldürdü. Deneyimli bir şovmen kadar rahat ve hareketliydi.

90 yaşında bu enerji, gerçekten gıpta edilecek bir özellik..

Gece bitti, onun 95'inci doğum gününde buluşmak üzere sözleşerek ayrıldık.

“Vah zavallı THY”

CHP'de, AKP iktidarının başını en çok ağrıtan milletvekillerinden biri Haluk Pekşen.

Trabzon milletvekili Pekşen “Varlık Fonu kapsamına alınan Türk Hava Yolları'nın 6,6 milyar liralık korkunç zararının araştırılması şart” diyor.

Haklıdır… THY'nin paraları nasıl çarçur edildi? Son iki yılda ne kadar tanıtım ve pazarlama gideri ödendi?

Amerikalı zenci aktör Morgan Freeman'a ödenen astronomik reklam paralarının karşılığında beklenen fayda elde edildi mi? Yoksa paralar havaya mı gitti?

THY'nin bir yılda 6 milyar 535 milyon 121 bin 777 lira zarar ettiğini duyan vatandaşlar “Vah zavallı THY… Nereye gitti bu paralar yaa?” diye soruyor.

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THY'nin, AKP'nin çiftliği haline geldiğini belirten Halûk Pekşen “Akla hayale sığmayan müthiş zararın sebebi belli” diyor ve ekliyor:

“THY, profesyoneller tarafından yönetileceği yerde, bilgisiz kişiler tarafından yönetilirse durum böyle olur. THY'nin yönetim kurulu, Ensar ve Türgev Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demir Yolları eski çalışanları, Cumhurbaşkanı'nın oğlunun okul arkadaşı, ayrıca Reza Zarrab'a ödül veren TİM Başkanı gibi AKP yandaşlarından oluşuyor. Eh, o zaman da koskoca şirket ‘Devlet malı deniz' oluyor ve bir yılda 6,5 milyar lira zarar ediyor.”

Halûk Pekşen, THY içinde 670 müdürün olduğu iddialarını hatırlatarak şu soruyu soruyor:

“THY, tüm değerleriyle Ulusal Varlık Fonu'na devredildi. Fakat… Bu şirket müthiş zararlarıyla Türkiye'ye nasıl varlık oluşturacak?”

TEBESSÜM

En büyük icat nedir?

Bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir doktor ve bir de elektronik mühendisi, mesleklerinin insanlığa faydasını tartışıyorlar.

Dördü de kendi mesleklerinin icatlarını savunuyor.

İnsanlığa faydalı en büyük icat, elektrik mi, penisilinin bulunuşu mu, televizyon mu, bilgisayar mı, internet mi, nedir? Aralarında anlaşamıyorlar.

İçlerinden biri “Bizim imama soralım. Çok kültürlü biridir, o hakem olsun.” diyor. Kabul ediyorlar.

Gidip soruyorlar:

“Hocam, aramızda bir türlü anlaşamadık. Sence kim haklıdır? Dünyada en büyük icat nedir?”

İmam “Aziz kardeşlerim” diyor “En büyük icat hoparlördür… Beni günde beş defa daracık merdivenlerden döne döne beş yüz basamak tırmanmaktan kurtardı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kuru yaprak gibi olmayalım.

Dalından kopan kuru

yaprağın kaderini

rüzgâr tayin eder!