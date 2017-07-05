“Adalet” diyen herkes terörist mi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Adalet” istemi ile yılmadan yürürken, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan onu suçlamaya devam ediyor:

“CHP'nin temsil ettiği çizgi artık siyaseten muhalif olma, siyaseten farklı duruş sergileme, siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmıştır. Terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini görmek durumundayız.”

Gerçekten vahim bir iddia ama inandırıcı değil!

* * *

CHP'yi terör örgütleriyle birlikte hareket eden bir parti olarak suçlayan Erdoğan'a bu konuda cevap vermek bizim işimiz değil. AKP Genel Başkanı'na gereken cevabı vermek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun görevidir.

Ben burada sadece, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in sözlerinden kısa bir alıntı yapacağım.

Ömer Dinçer'in, Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı zamanında, 2011 ile 2013 yılları arasında AKP Hükümeti'nde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapması, sözlerinin önemini artırıyor.

Ömer Dinçer şöyle diyor:

“AKP'nin tutumu, geçmişin mağdur ve mazlumunu hiç yansıtmıyor…

…Bu tecrübeye rağmen niyet okumak ‘Adalet' diyen herkesi teröristlerle ve darbecilerle aynı cepheye itmek, eylemi küçümsemek ve itibarsızlaştırmaya çalışmak nasıl yorumlanmalı?”

Evet… Biz de soralım NASIL YORUMLANMALI?

Vaatler fos çıktı!

Efendim ne diyorlardı?

“Referandumda ‘EVET' derseniz terör bitecek, ekonomi şaha kalkacak, Türkiye kanatlanacak!”

Göz göre göre aldattılar milleti!

Terörün eskisinden farkı yok. Güneydoğu'dan hemen her gün şehit haberleri geliyor.

Anaların gözyaşları derya gibi… Babaların feryatları yeri göğü inletiyor.

Türkiye kanatlanacaktı güya…

Ülkede gelir uçurumu ve gelir dağılımındaki adaletsizlik aynen sürüyor. İktidara yamanan köşeyi dönüyor ama fakir daha da fakir! Sefalet tabloları devam ediyor.

Memur, işçi, emekli enflasyon ve zamların altında ezildi. Dar gelirli kesimin üzerinden silindir geçti sanki… Referandumdaki vaatler nerede kaldı?

* * *

Ay sonunu getiremeyen memur ve memur emeklileri ile işçi ve işçi emeklilerinin umudu, yapılacak zamdaydı. Fakat… Onlara sefalet zammı lâyık görüldü…

Memur ve memur emeklilerine yüzde 6,89 zam.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 5,89 zam.

Memurlar “Bozdur bozdur harca, artanı bankaya yatır” diye tepki gösteriyor.

Bu arada milletvekili maaşlarının 1158 lira artarak 17 bin 969 lira, Cumhurbaşkanı maaşının 2652 lira artarak 35 bin 295 lira olduğunu belirtelim.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, “Memura verilen ocak zammı tamamen geri alındı ve memur yüzde 2,89 alacaklı hale getirildi” diye çarpıklığı dile getiriyor.

TEBESSÜM

Aynı şeyi farklı yutturmak!

Yahudi asıllı bir Rus, İsrail'e göç etme izni alır. Çıkışta Ruslar bagajını denetlerken elbiselerin arasından Lenin'in büstünü bulurlar:

“Bu nedir?”

Yahudi:

“Bu nedir?' sorusu yanlıştır yoldaş. ‘Bu kimdir?' demeniz gerekirdi. Bu Lenin'dir, sosyalizmin temellerini atan, Rus halkına iyilikler getirendir. Ben de bunu bereketli günlerin anısı diye yanıma aldım” der.

Rus görevli etkilenmiştir: “Tamam geçebilirsiniz” diye izin verir.

Tel Aviv Havaalanı'nda İsrailli gümrük memuru büstü görür ve sorar:

“Bu nedir?”

Yahudi ‘Bu nedir?' sorusu yanlıştır. ‘Bu kimdir?' demeniz gerekirdi. Bu Lenin'dir. Bu deli cani yüzünden Rusya'yı terk etmek zorunda kaldım. Yanıma aldım ki, her gün ona bakıp lânet okuyayım.”

İsrailli görevli etkilenir ve “Tamam, geçebilirsiniz” der.

Adam evine gelir, büstü büfenin üstüne koyar, gelişi nedeniyle de akrabalarına davet verir. Yeğenlerinden biri sorar:

“Bu kimdir?”

Yahudi gevrek gevrek güler:

“Bu kimdir?' sorusu yanlıştır kuzum. ‘Bu nedir?' demen gerekirdi! Bu, 10 kilo ağırlığında, 24 ayar kaçak altındır! Vergisiz, gümrüksüz, üstelik KDV'siz!”

Bu fıkrayı gönderen Lütfü Tomuş “Sözün özeti, siyaset, aynı şeyi halkına göre farklı anlatarak karşısındakini inandırmaktır” diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Adaletten yoksun olan

bir toplumun medeni

olması mümkün değildir