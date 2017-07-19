Ah şu CHP’li belediyeler!

Sevgili okurlar… Zaman zaman CHP'li belediyeleri eleştirdikçe bazı kişilerden mesajlar geliyor, diyorlar ki:

“Nedir senin bu CHP karşıtlığın?”

Oysa ben CHP'yi değil, halkını düşünmeyen CHP'li belediyeleri eleştiriyorum.

Yani onlar, vatandaşa her türlü kazığı atacak ve biz bu hoyratlığa, acımasızlığa susacağız, öyle mi?

Kendi hesabıma ben her zaman haklının yanındayım.

Mesela CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun “Adalet Yürüyüşü”nü sonuna kadar destekledim.

O yürüyüş 26 gün sürdü ve birçok destek yazısı kaleme aldığım gibi bir de yürüyüşün kitabını yazdım.

Halk Kitabevi tarafından basılıp satışa çıkarılan bu kitabımın adı:

“İnsanlık onuru için…

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR”

Haklı olan her hareketi desteklediğim gibi, yanlış olanları da elbette ki eleştireceğim!

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Bunları neden yazdım?

Son günlerde CHP'li belediyeleri şikâyet eden mesajlar yağmur gibi yağmaya başladı.

Konu Emlâk Vergileri.

Vatandaşlar ağlamaklı bir şekilde CHP'li belediyeler tarafından insafsızca arttırılan Emlâk Vergilerinden şikâyet ediyor. Yüzde 300, yüzde 400, yüzde 500 arttırmalar var. İnsanları kendi evlerinde oturamaz hale getirecekler!

Mesela bir okurum:

“Beşiktaş bölgesindeki 2018 yılı Emlâk Vergisi artışı korkunç. Halkın bu kadar bir yükü kaldıracak gücü yoktur. Yeni değerlendirme oranları ile belediyeye kira öder gibi vergiler vereceğiz. Düşman bunu yapmaz!” diyor.

Bir başka okurum “Bir değer artışının olması mantıklı, ancak bunun da bir seviyesi olmalı. AKP'li belediyelere baktığımızda daha makul artışlar vardır. Fatih gibi, Göktürk Mahallesi gibi yerlerde arttırmak bir yana vergilerin azaltıldığını görüyoruz. CHP'li belediyelerde bu korkunç artışlar neden?” diye soruyor.

Bir başkası “Etiler'de geçen yıl 7848 lira olan asgari arsa birim değeri, 2018 yılı için 16.000 liraya yükseltildi. İnsaf bunun neresinde?” diye sızlanıyor.

Bir diğeri “Geçen yıl 2800 lira olan Emlak Vergimin bu yıl 8600 liraya çıkacağını öğrenmiş bulunuyorum. Bütün Levent'liler gibi ben de infial içindeyim.” diyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Adalet Yürüyüşü” ile çok iyi bir rüzgâr yakaladı, insanlarımıza umut verdi. Fakat belediyelerin vatandaşı düşünmeyen kötü uygulamaları ile bu iyi rüzgârın durmasından korkarım.

CHP'li belediyeler iktidara hizmet ederek AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor sanki!

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Terim'in kabadayılığı!

Fatih Terim… Bütün dünya ülkelerinin Teknik Direktörleri arasında, yüksek maaş alma rekortmeni!

“İmparator” adı verilmiş, adına stad yapılmış…

İşte o Fatih Terim, Çeşme'de işyeri olan damadının komşusu ile olan ticari bir ihtilafı nedeniyle, yanına adamlarını alıp lokantayı basıyor, ortalığı dağıtıyor, masalar devriliyor.

Polis, savcı, hukuk taktığı yok! Mekân altüst oluyor. Zarar büyük!

Bu arada burnuna bir yumruk yiyor. “Kırıldı” söylentileri çıkıyor. Gazetelere burnunun fotoğrafını yollayarak kırılmadığını, sadece kanadığını bildiriyor.

Okurlarım, gönderdikleri mesajlarda:

“Burası medeni bir ülke midir? Hukuk geçerli midir? Bu ülkenin Milli Takım Teknik Direktörü medeni midir?” diye soruyorlar.

Ben ne desem boş. Buna millet karar verecek!

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MHP – AKP omuz omuza

Meral Akşener'in yeni bir parti kurma çalışmaları sürüyor.

Şu anda Akşener'le birlikte kolları sıvayan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yurdun dört bir yanından olumlu mesajlar aldıklarını söylüyor.

Yeni parti kurulursa MHP ne olacak?

MHP'nin artık, AKP iktidarının açığını tamamlayan bir yama partisi haline geldiği net olarak görülüyor. Gerçek MHP'lilerin böyle bir duruma razı olmaları mümkün değil. Yeni parti fikri bu nedenle güç kazanıyor.

Olağanüstü Hal, Meclis'te AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla 3 ay daha uzatılınca Kanada'da yaşayan okurum Tarık Karslı'dan şöyle bir mesaj geldi:

“Bundan bir sene önce bana birisi ‘MHP iktidarla aynı yatakta deselerdi asla inanmazdım. Menfaat, koltuk, çeşitli çıkarlar, vs. insanın bütün şahsiyetini nasıl değiştiriyor, değil mi?”

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasilerin ülkeye yaptığı kötülükler, kendileri yok olduktan sonra da yaşar!