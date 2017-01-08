Allah insana akıl-fikir vermiş!

“Türkiye'yi bu hale kim ya da kimler getirdi?”

Bu soruyu kısa bir süre önce bu sütunda sormuştum.

Yerim müsait olsa da yurdun çeşitli yerlerinden gelen cevapları yayınlasam şaşırıp kalırsınız.

“Allah öyle istedi” diyenler de var, “Allah'ın hikmetinden sual olunmaz” diyenler de… Bazıları da “Akacak kan durmaz!” diyor.

Bu kadar da kaderci olunmaz ki!

Affedersiniz ama Allah neden insanlarımızın bombalarla parçalanmasını ya da vurulup vurulup ölmesini istesin?

Tabii, başarısız dış politikalar ve gereksiz yere Suriye olaylarına karıştığımız için başımıza bu dertlerin açıldığını, ülkemizin yıllardır iyi yönetilmediğini söyleyen vatandaşlar da bulunuyor.

Allah insana akıl, fikir, zekâ vermiş. Her şey kadere bırakılmaz!

* * *

MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu “Türkiye'yi bu hale kim getirdi?” sorusuna, iktidarın dış politikalarını eleştirerek cevap verip “Bunlar, sıfır sorun diye yola çıktılar ve Türkiye'yi herkesle sorun yaşayan bir ülke durumuna getirdiler” dedi.

Yusuf Halaçoğlu'na göre:

“İktidar, Türkiye'nin gelecek sorunu, beka sorunu yaşadığını ifade ediyor!

Türkiye'yi kim yönetiyor yıllardır?

Geçmişte hiç olmazsa PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle uğraşıyorduk. Şimdi ise karşımıza, eskilerine ek olarak, IŞİD ve PYD örgütleri çıktı. Sanki Amerika'nın PYD'yi destekleyen tutumunu yeni anlamışlar gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ülke böyle yönetilir mi?

Ayrıca, Ege Denizi'nde Yunan işgali altındaki 18 Türk adası ne olacak?

AKP'nin, ülkeyi yönettiği son 15 yıllık dönemde Ege'de Yunanistan'a bıraktığı 18 adanın hesabını millete vermesi gerekiyor!”

İşler biraz karışık!

MHP, kaybettiği prestijini düzeltip halkın güvenini kazanacak galiba…

Çünkü MHP milletvekillerinin önemli bir bölümü Meclis'te “kurşun asker” ya da “konu mankeni” olmadıklarını gösterecekler sanırım.

Ülkü Ocakları'nın eski Başkanı Atila Kaya'nın MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etmesi, Genel Merkez'e önemli bir darbedir.

Atila Kaya neden istifa ettiğini şöyle ifade ediyor:

“Bütün hayatım, uğrunda mücadeleyle geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine ‘Hayır' demeyi emrederken, ‘ikiyüzlü' davranmaktan men etmektedir.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kimseye danışmaya bile gerek görmeden AKP ile anlaşmasını yanlış bularak ona karşı çıkan MHP milletvekillerinin sayısının arttığı görülüyor.

AKP'nin “Tek adam yönetimi”ni dayatan anayasa değişikliği tasarısına, AKP içinden de 18 milletvekilinin olumsuz oy vereceği konuşuluyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın “Bizim abdestimiz tam, namazımızdan şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. İmzasından dönen olmaz” diye AKP'li vekilleri uyarmak ihtiyacını duyması, onun da bu konuda endişeli olduğunu gösteriyor.

Bir vahşetin romanı!

Gazeteci-yazar arkadaşımız Mustafa Mutlu, ilginç bir roman yazdı. Adı: “74. Ferman”

Mutlu bu romanında, dünyanın görmezden geldiği bir konuyu işliyor.

Kanlı terör örgütü IŞİD'in Ezidilere yaşattığı zulmü konu alan Mustafa Mutlu:

“Kitabı yazarken insanlığımdan utandım” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Evet, bu kitabı ağlayarak yazdım. Öyle anlar geldi ki parmağım klavyedeki ‘sil' tuşunun üzerine gitti, gitti, geldi. Hepsini silmek istedim.

İnsanlar dağa kaçtı, günlerce dağda kaldı. Açlıktan, susuzluktan öldüler. Anneler bileklerini kesip akan kanlarını bebeklerine içirdi. Böyle bir vahşeti yazmak elbette insanı yoruyor, yıpratıyor.” (Kırmızı Kedi Yayınları)

TEBESSÜM

Temel'in evliliği!

Temel, karısı Fadime ile evlendiğinden beri hiç konuşmadığını söyleyerek “Kızıp yemin etmiş oldum bir kere… 10 yıldır onunla konuşmuyorum” diyor. Arkadaşı Dursun merak edip soruyor:

“Peki yahu, karı-koca konuşmadan anlaşabilir mi? Mesela nasıl sevişiyorsunuz?”

Dursun: “Onun kolayını buldum” diyor “Ben sevişmek isteyince ıslık çalıyorum, Fadime geliyor.”

“Peki, Fadime sevişmek isteyince ne oluyor?”

“O zaman Fadime geliyor ‘Islık mı çaldın Temel'ciğim' diyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hem kurtların doyması

hem koyunların sağ

kalması mümkün değildir