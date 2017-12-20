Bir arkadaşlık efsanesi!

“Arkadaşlık kanatsız sevgidir” derler. Çok ünlü kişilerin genellikle hiç arkadaşları yoktur.

Gerçek arkadaş bulmak çok zordur. Filozofun biri “Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi?” demiş ve izah etmiş:

“Bir tane iyi arkadaş bulmak için yüz tanesini yoklarsınız da ondan…”

Her neyse, gelelim hikâyemize…

Bora Paran benim en önde gelen arkadaşlarımdan biridir. Ailesiyle Londra'da yaşar ama kalbi Türkiye için çarpar. Evindeki televizyonlardan, Türkiye'den yayın yapan bütün ulusal kanalları ve sayıları 200'den fazla Karadeniz, Trakya, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege televizyonlarını izleme imkânı vardır.

Yabancı televizyonları ve gazeteleri de titizlikle izler.

Dünya basınında yer alan ilginç bir olayı, Amerikalı ünlü aktör George Clooney'in yarattığı olağanüstü olayı bana anlattı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Okuduktan sonra mutlaka “Helâl olsun. Arkadaş dediğin böyle olur” diyeceksiniz.

* * *

Midnight Oil adlı ünlü gece kulübünün sahibi ve George Clooney'nin en yakın arkadaşı Rande Gerber, bugüne kadar gizli tuttuğu bir arkadaşlık anısını bir basın toplantısı yaparak açıkladı.

Gerber ‘'2013 Eylül ayı başlarında George Cloney bana telefon ederek, bizim ‘'Amigolar'' diye adlandırdığımız 14 arkadaşı bir akşam yemeğine davet etti, gittik.

Özenle hazırlanmış uzun bir yemek masasında tabakların yanında 14 tane siyah derili el çantaları dizilmişti. Yemek salonunda çıt bile çıkmıyordu. George elindeki şarap kadehini kaldırdı ve “Hepiniz hoş geldiniz benim sevgili amigolarım, kader arkadaşlarım'' diyerek söze başladı ve devam etti:

“Sizler ben üne kavuşmadan önce beni bağrınıza bastınız, her birinizin evinde yoksul günlerim geçti. Bana maddi ve manevi hiçbir yardımı esirgemediniz. Madem ki bugün hepimiz hayattayız her birinize o siyah çantalar içerisinde birer armağan veriyorum. Lütfen kabul edin” dedi.

Yemek masasının etrafını bir merak uğultusu kapladı. Çantaların çifte kilitlerinin açılış tıkırtısı ve “Ooooo… Harika!” sesleri ve arkasından arkadaşların ayağa kalkarak çılgınca alkışlamaları salonu çınlattı.

Çünkü o siyah çantaların içinde “1.000.000 (birer milyon) dolar” vardı. Çantanın diğer bölümünde ise 300 bin dolar daha bulunuyordu. George Clooney izah etti:

“300 bin dolar, vergi borçlarınızı ödemeniz için…”

Toplam 1 milyon 300 bin dolar… Bugüne kadar dünyada görülmüş bir şey değil…

Fakat, arkadaşlardan biri bunu kabul etmedi!

Rande Gerber, George'un yanına gelerek “Ben bu kadar yüklü bir hediyeyi kabul edemem” demez mi?

* * *

George kızmadı, bozulmadı. Elinde tuttuğu şarap kadehini masaya bıraktı ve aynen şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Gerber benim hediyemi kabul etmezse, üzülerek söylüyorum, ellerinizde tuttuğunuz o çantaları sizden geri istemek zorunda kalacağım! Ya hepiniz, ya hiçbiriniz!''

Bu sözler yemek salonunu bir anda karıştırıverdi. Herkes sofradan kalktı ve Gerber'in etrafını sardı. Bazıları “Gerber, seni gebertiriz” bile dediler.

Sonrası malum. Gerber zorunlu olarak “Evet kabul ediyorum” dedi ve salon bir kez daha kulakları çınlatan alkış seslerine boğuldu.

Birlikte George'u bir ellerinde çanta ve boşta kalan elleri ile de havaya kaldırdılar:

“En büyük George, başka büyük yok!” sesleri yükseldi.

“Arkadaşlığın böylesi herhalde ilk defa görülüyordu.”

“Atatürk'ün Yanı Başında”

“Atatürk'ün Yanı Başında” kitabı hakkında ilk defa 9 yıl önce Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı yazmıştım. O günden bu yana kitabın çok sayıda baskıları oldu.

Atatürk'e 12 yıl hizmet eden, öldüğü anda bile başucunda olan “Atatürk'ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu”nun anılarını oğlu Mustafa Kemal Ulusu uzun yıllar süren araştırmalarla derleyip kitap haline getirmişti.

Mustafa Kemal Ulusu babasının özel anılarıyla, Atatürk'e en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde halkımıza ve özellikle gençlerimize “Gerçek insan Atatürk”ü anlatıyor.

M.Kemal Ulusu bugün saat 14.00 ile 17.00 arasında, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalindeki Concour katında yapılacak olan “Winter Wonderland Alışveriş Festivali”nde kitaplarını Atatürk sevdalılarına imzalayacak.

GÜNÜN SÖZÜ

Ana, baba ve kardeşi tesadüfle, arkadaşı ise seçimle kazanırız!