Bu milletin bir adı yok mu?

Uğur Dündar ve Halk TV çok önemli bir görev yapıyor.

Bunu, Uğur kardeşimin kendisine de söyleyerek onu kutladım ve aynen devam etmesini istedim.

Cuma günleri yayınlanan “Halk Arenası” programı haftada iki güne çıkarıldı, artık pazartesi günleri de bu program var.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden naklen yayınlanan cuma günkü Halk Arenası'nın konukları, “Hayır” dediği için MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul Barosu'nun önceki başkanı Ümit Kocasakal ve halkın avukatı Murat Ergün idi.

Referandumda neden “HAYIR” demek gerektiğini etkili bir biçimde ifade eden konuşmacılar, Türkiye'yi, kent kent gezdiklerini, bu arada (demokrasi (!) olduğu söylenen ülkemizde) çeşitli saldırılara uğradıklarını da anlattılar!

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Cuma günü yayınlanan Halk Arenası'ndan birkaç satırbaşı:

– Referandumda “HAYIR”ı savunanlara neden saldırı oluyor? Bu bir talimat sonucu ortaya çıkıyor. Korkuyorlar! Bu nedenle bizleri konuşturmak istemiyorlar! Hollanda ve Almanya'nın yaptıklarından ne farkı var bunun?

– İktidar “Millet, millet” diyor “Bu milletin karar vereceğini söylüyor. Peki, bu milletin adı yok mu? Neden Türk Milleti, demiyorsunuz? Bu millet dediğiniz Amerikan milleti mi? İngiliz milleti mi? Hangi millet, söylesenize?

– Türk Milleti demeyen, Türklükten çekinen bir takım insanların, Türk Milleti'nden bir şey talep etmeye hakları yoktur.

– Ülkemizin dağ gibi sorunları var. Bu sorunların üstesinden gelmek için birlik olmamız, tek vücut, tek ruh olmamız gerekirken, iktidar, ayrıştırma, bölme, bölünme, ötekileştirme, zıt kutuplar yaratma peşinde koşuyor… İnsanlarımızın HAYIR diyecek olan yarısından çoğuna ‘Terörist' diyorlar.

– Her bölgede anketler yaptırıyoruz. ‘HAYIR' oyları, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 59-61 bandında dolaşıyor. ‘EVET' oyları ise, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40-41 bandında…

– Biz ‘EVET' diyeceklere saygı duyuyoruz. Onlar ise ‘HAYIR'cılara ‘Terörist' diyor. O zaman ne oluyor? Anketlere göre Türkiye'nin yüzde 60'ı terörist oluyor. Peki, akıl mı, mantık mı, vicdan mı bu? İnsan üzülüyor!

Mazlumların katili!

“Ey Amerika!” diye yeri, göğü inletenler şimdi nerede? Neden sus puslar?

Amerikan savaş uçakları camide namaz kılan 58 Müslüman'ı vurup öldürdü.

Saldırı acımasızdı!

Suriye'nin Halep kenti yakınlarındaki camiye kalleşçe dört füze attılar.

4'üncü füze camiden çıkıp kaçmaya çalışan Müslümanları vurdu.

Silahsız ve savunmasız mütedeyyin Müslümanların tek suçu Allah'a dua etmek için camide toplanmaktı!

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Savaş uçaklarını camiye yönlendiren Amerikalı komutanlar “Dua sizin neyinize… Biz cami-mami anlamayız! Önümüze çıkanı vururuz!” görüşünde…

Bizim anlı şanlı siyasiler neden “Ey Amerika!” diye haykırmıyor?

Amerikalılar “Biz IŞİD teröristlerini vurduk!” diye iddia ediyor ama nerede IŞİD teröristleri? Silahsız, bombasız terörist mi olur?

Amerikan ordusundaki askerler, Hollywood'da yapılan propaganda filmlerindeki askerler gibi insancıl değil. Tam tersine vahşi ve gaddar!

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Camiye yönelik saldırı, en azından insanlık dışıdır, vicdansızlıktır!

Namaz kılarken alçakça ve vahşice öldürülen insanların yaşamaya hakları yok muydu?

Okurlarımdan çok sayıda mesaj geliyor. Hepsi de Amerika'yı mazlumların katili olarak niteleyip “Lanet olsun!” diyorlar.

Amerika, siyasetçileri ve askerleriyle her geçen gün irtifa kaybediyor, insanlıktan uzaklaşıyor!

TEBESSÜM

Ağanın soyadı!

Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak referandum propagandası yapan Güneydoğulu Ağa, sözlerinin daha etkili olabilmesini sağlamak için “fiyakalı bir soyadı” arıyormuş… Yakın adamları:

“Ağam, sana Kurtoğlu gibi müthiş bir soyadı çok iyi gider!” demişler.

Ağa, bu ismi beğenmiş. Adının önüne “Kurtoğlu”nu eklemiş.

Bir süre sonra “Bakalım iyi öğrenmişler mi?” diye adamlarından birini imtihan etmiş:

“Söyle bakayım, benim soyadım nedir?”

Adamcağız düşünmüş taşınmış, isim bir türlü aklına gelmemiş:

“Kusura bakma ağam” demiş, “Bir hayvanın oğluydun ama hangisinindi unuttum!

GÜNÜN SÖZÜ

Tanrım! Biz, dış düşmanların

hakkından geliriz, sen bizi içimizdeki düşmanlardan koru!

